Meilleurs protecteurs d’écran de bord Motorola 2021

Le Motorola Edge 2021 apporte des taux de rafraîchissement élevés de niveau téléphone de jeu au segment de milieu de gamme. Vous voudriez prendre soin de ce magnifique écran LCD de 6,8 pouces. Pour vous aider à préserver l’affichage fluide de votre téléphone bien-aimé, nous avons rassemblé pour vous les meilleurs protecteurs d’écran Motorola Edge.

Plan A, B et C : Protecteur d’écran en verre trempé Supershieldz (paquet de 3)



Les protecteurs d’écran en verre trempé sont les meilleurs du lot car ils n’enlèvent pas grand-chose à l’expérience de l’écran tactile. Supershieldz propose un excellent ensemble de trois pour une bonne affaire, en vous assurant que vous avez toujours des paires de sauvegarde prêtes pour votre Motorola Edge.

8 $ (paquet de 3) chez Amazon 8 $ (paquet de 2) chez Walmart

Ne laissez rien à découvert : Protecteur d’objectif d’appareil photo TQLGY, verre trempé (Pack 3+2)



L’ensemble de protections de TQLGY comprend du verre trempé pour l’écran de votre Motorola Edge ainsi que des protections d’objectif d’appareil photo. Vous obtenez trois unités de protection d’écran et deux unités de protection de caméra. Alors dites adieu aux rayures sur votre écran et à votre caméra bump !

11 $ sur Amazon

Protection premium : Protecteur d’écran en verre trempé SaharaCase ZeroDamage



SaharaCase est peut-être connu pour ses étuis de qualité supérieure, mais il fabrique également des protecteurs d’écran en verre robustes. Par exemple, le protecteur d’écran ZeroDamage pour Motorola Edge offre un niveau de dureté durable de 9H et est livré avec un ensemble complet d’outils d’installation faciles.

25 $ sur Amazon

Gal Curvy: Protecteur d’écran CoverON (paquet de 2)



Tout comme SaharaCase, CoverON s’est également fait un nom en tant que fabricant de coques de téléphone populaire et propose des protections d’écran sur le côté. Ce protecteur d’écran Motorola Edge CoverON couvre une plus grande partie de votre écran grâce à ses bords incurvés. Si vous voulez plus de couverture, ce pack de 2 est un choix fantastique.

Deux pour un : étui de protection d’écran intégré PUJUE



L’étui pour téléphone PUJUE est disponible en trois jolies couleurs et dispose d’un protecteur d’écran intégré. Il recouvre l’avant et l’arrière de votre Motorola Edge tout en donnant à votre téléphone une cure de jouvence totale. Prenez-en un en noir, vert menthe ou violet.

15 $ sur Amazon

Monstre sans encoche : Beukei Touch Sensitive Screen Protector (Lot de 3)



C’est grand, c’est anti-rayures, c’est sans encoche. Le protecteur d’écran tactile Beukei ne laisse aucune place à la poussière sous le protecteur d’écran de votre Motorola Edge. Le tout est une dalle de verre trempé sans aucune découpe pour la caméra frontale.

7 $ sur Amazon

La confidentialité avant tout : Anbzsign Privacy Screen Protector (Pack de 2)



Ceux d’entre vous qui apprécient la confidentialité par-dessus tout devraient considérer le protecteur d’écran de confidentialité Anbzsign. Il ajoute une couche de verre teinté anti-espion à votre Motorola Edge afin que vous seul puissiez voir le contenu à l’écran. Personne ne pourra jeter un coup d’œil à vos mots de passe ou à vos données privées avec cela couvrant l’écran de votre téléphone.

11 $ sur Amazon

Ajouter des couches de sécurité

Pour augmenter la sécurité, un protecteur d’écran doit être la première chose que vous achetez pour votre téléphone, suivi d’un étui pour votre Motorola Edge. La majorité de votre pièce durement gagnée sert au coût de l’écran lors de l’achat d’un téléphone, alors assurez-vous de le protéger. Si vous n’avez pas reçu de film protecteur pour votre Moto Edge dès le départ, nous avons ce qu’il vous faut.

Notre premier choix pour votre Motorola Edge (2021) est le protecteur d’écran en verre trempé Supershieldz. Il est livré par lot de 2 et offre une grande clarté, une durabilité fiable et une résistance aux rayures. Vous en avez pour votre argent et quelques protecteurs d’écran supplémentaires en cas d’urgence. Si vous êtes à la recherche d’un produit plus haut de gamme, le protecteur d’écran SaharaCase ZeroDamage constitue la meilleure alternative. Cela coûte un peu plus cher, mais vous dormirez confortablement la nuit en sachant que votre Motorola Edge est sécurisé par du verre trempé de premier plan.

