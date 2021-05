Meilleurs protecteurs d’écran Galaxy S10 2021

Meilleur

Le Galaxy S10 a un grand, grand et bel écran avec quelques astuces sophistiquées à l’intérieur – comme ce capteur d’empreintes digitales à ultrasons sophistiqué – mais ces astuces rendent l’achat d’un protecteur d’écran d’autant plus important et d’autant plus difficile. Vous voyez, ce capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran ne peut tolérer aucune bulle d’air ou espace entre l’écran et le protecteur d’écran. Vos meilleurs paris sont les films de protection en plastique ou le verre Whitestone Dome. Voici les meilleurs protecteurs d’écran Galaxy S10. N’oubliez pas de consulter également les meilleurs étuis Galaxy S10.

A tout: ZAGG InvisibleShield Visionguard



ZAGG offre tout avec son protecteur d’écran InvisibleShield, y compris une protection contre les chocs et les rayures, un filtre de lumière bleue intégré et un revêtement résistant aux taches.

27 $ chez Amazon 45 $ chez Best Buy

La puissance des UV: Whitestone Dome Glass pour Galaxy S10



Sans conteste, le protecteur d’écran Whitestone est l’un des meilleurs du marché. Il a une installation en profondeur, mais le résultat est tout simplement incroyable.

40 $ chez Amazon (pack de 2)

Fabriqué aux États-Unis: Protecteur d’écran ArmorSuit MilitaryShield



Ce film protecteur de fabrication américaine est facile à dérouler et à gifler sur votre écran, et avec ses propriétés d’auto-guérison et de résistance aux empreintes digitales, c’est une option de grande valeur.

9 $ chez Amazon

Protection bord à bord: Skinomi TechSkin (pack de 2)



Ces films auto-cicatrisants adaptés aux boîtiers utilisent une méthode d’installation humide, vous permettant de vous assurer d’aligner la caméra selfie perforée de cette manière.

10 $ chez Amazon 8 $ chez Walmart

Boostez la vitre d’origine: Spigen NeoFlex (2-Pack)



Le protecteur NeoFlex de Spigen est simple et agréable. Le film TPU est facile à appliquer, il fonctionne parfaitement avec le capteur d’empreintes digitales et vous obtenez un pack de deux pour plus de tranquillité d’esprit.

9 $ chez Amazon

Lisse et compatible avec les selfies: Protecteur d’écran flexible LK HD Effect (paquet de 3)



Ces minces protecteurs d’écran en TPU sont auto-cicatrisants, compatibles avec les boîtiers, sans bulles, résistants à l’eau et aux empreintes digitales et lisses au toucher.

12 $ chez Amazon

Ce capteur à ultrasons ne supporte pas les lacunes

Trouver le protecteur d’écran “parfait” pour Galaxy S10 est une tâche sans espoir. Néanmoins, parmi tous ceux proposés, nous pensons que la meilleure option globale de protection d’écran pour Galaxy S10 est le ZAGG InvisibleShield Visionguard. Ce n’est pas la solution la plus rentable que vous puissiez acheter, mais elle apporte beaucoup à la table. Il a une protection robuste, résiste aux taches et le filtre de lumière bleue intégré est une touche agréable.

Si vous ne pouvez pas supporter ce prix élevé pour couvrir votre écran – sans parler du verre à dôme Whitestone haut de gamme – il existe également des options de bonne qualité. Nous vous recommandons de jeter un œil au pack de 3 LK et au bouclier militaire ArmorSuit fabriqué aux États-Unis.

Je préfère honnêtement les films pour le S10 tant que j’utilise le capteur d’empreintes digitales – vous devrez porter une attention particulière à la façon dont l’adhésif UV se met en place autour du capteur à ultrasons – mais les protecteurs d’écran en verre trempé offriront des niveaux de durabilité beaucoup plus élevés. et protection contre les chutes pour votre S10. En fin de compte, il y a un compromis à faire dans les deux cas, mais de quel côté de cet équilibre vous tombez dépend de vous seul. Maintenant que vous avez choisi le protecteur d’écran parfait, n’oubliez pas de choisir l’un des meilleurs étuis Galaxy S10.

Vous rencontrez des problèmes avec les empreintes digitales après l’installation?

Que vous utilisiez du verre ou du film, réenregistrez vos empreintes digitales après avoir installé un protecteur d’écran. La façon dont le capteur voit vos empreintes digitales peut passer du protecteur d’écran intégré à un autre, donc obtenir un nouvel échantillon peut vous aider à éviter les mauvaises lectures et les délais d’attente. Si les problèmes persistent pendant des jours après la réinscription, envisagez de vous tourner vers Smart Lock pour garder votre téléphone déverrouillé lorsque vous portez votre téléphone, que vous le jumelez à un appareil Bluetooth de confiance ou que vous vous trouvez dans un emplacement de confiance. Smart Lock se trouve dans l’application Paramètres sous Sécurité.

