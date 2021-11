Meilleurs protecteurs d’écran Galaxy S9 en 2021

Meilleur

Protections d'écran Galaxy S9

Protéger l’écran incurvé du Samsung Galaxy S9 n’est pas une tâche facile – le verre trempé offre la meilleure protection, mais un film PET peut généralement mieux fléchir autour des bords des écrans incurvés. Il y a aussi une différence de prix, donc il y a beaucoup à considérer lorsque vous achetez. Ce sont les meilleurs protecteurs d’écran pour Samsung Galaxy S9.

Meilleur dans l’ensemble: Protecteur d’écran Whitestone Dome Glass Galaxy S9 (pack de 2)



Le kit de verre dôme à installation humide à séchage UV de Whitestone est le meilleur sur le marché. Le verre liquide breveté se disperse sur tout l’écran et durcit pour créer une barrière impénétrable bord à bord pour une protection inégalée.

Facile à installer : protecteur d’écran en verre incurvé amFilm 3D pour Samsung Galaxy S9



AmFilm simplifie l’installation en fournissant un plateau d’installation afin que vous puissiez aligner l’ajustement parfait. Vous recevrez un protecteur d’écran en verre trempé, un plateau, des lingettes sèches, un chiffon de nettoyage en microfibre et des autocollants anti-poussière.

Idéal pour les étuis : Spigen NeoFlex (pack de 2)



Spigen est idéal pour les protecteurs d’écran compatibles avec les étuis. Ils ne sont peut-être pas en verre trempé, mais ils sont beaucoup plus faciles à appliquer pour votre portefeuille et beaucoup plus faciles à appliquer. De plus, le film est conçu pour s’adapter à toutes les courbes de votre écran.

Expérience sans bulles : Protecteur d’écran en verre trempé Supershieldz (paquet de 2)



Vous recherchez une protection maximale et une expérience sans bulles ? Ces protecteurs d’écran en verre trempé de haute qualité de Supershieldz feront l’affaire. Ils sont également livrés avec un plateau d’installation facile à utiliser pour vous aider à obtenir un ajustement parfait.

Transparence maximale : Film de protection d’écran en verre trempé Coliary (paquet de 2)



Vous n’aurez jamais à vous soucier de compromettre la transparence de votre écran avec cette option de Coliary. Vous profiterez d’une transparence de 99% pour une excellente clarté et une sensibilité tactile élevée. La dureté 9H+ assure une protection maximale contre les dommages.

Option la plus mince : Protecteur d’écran IQ Shield (paquet de 2)



IQ Shield propose des protecteurs d’écran ultra-fins en matériau TPU flexible et durable. La société utilise un processus révolutionnaire qui combine une précision de réponse élevée, une durabilité, une non-jaunissement et une transparence claire.

Installation facile : Protecteur d’écran en verre trempé LK (paquet de 5)



La solution de LK dispose d’un outil d’alignement qui vous permet d’aligner le protecteur d’écran afin que vous puissiez obtenir des choses parfaites et éviter les taches et les empreintes digitales. Il est livré avec deux protecteurs d’écran en TPU et trois protecteurs d’objectif de caméra en verre trempé.

Option alternative: Protecteur d’écran en verre trempé Caseology



Le protecteur d’écran Caseology n’adhère que sur les bords de l’écran, vous devrez donc l’aligner parfaitement lors de l’installation. Il est à la fois résistant aux rayures et incassable pour une protection quotidienne contre les chutes, les rayures et l’usure générale.

Choisir le meilleur protecteur d’écran Galaxy S9

Bien que trouver le meilleur protecteur d’écran Galaxy S9 soit la première étape, il y a plus que cela. Une plainte courante concernant l’utilisation d’un protecteur d’écran en verre trempé est qu’il peut diminuer la sensibilité au toucher de votre téléphone. Si c’est un problème que vous avez rencontré, Samsung a inclus une fonctionnalité qui aidera à augmenter la sensibilité au toucher. Pour activer la sensibilité tactile accrue, accédez à Paramètres > Fonctionnalités avancées > Sensibilité au toucher.

Parfois, les protecteurs d’écran peuvent sembler être un compromis en rendant votre écran plus sale qu’il ne l’est. Heureusement, le Whitestone Dome Glass adhère bien à l’écran et a fière allure. De plus, dépenser de l’argent sur deux protecteurs d’écran bat le stress, la panique et les coûts de plusieurs centaines de dollars liés au remplacement d’un écran cassé sur votre Galaxy S9. Si vous voulez aller plus loin, c’est une bonne idée d’obtenir la meilleure coque pour votre Galaxy S9.

Si vous recherchez un protecteur d’écran Galaxy S9 capable de gérer parfaitement ces courbes d’affichage, consultez le pack de deux Spigen NeoFlex. Cette option nécessite une installation humide, mais offrira sinon la meilleure protection pour l’écran incurvé de votre Galaxy S9. C’est aussi l’option la plus compatible avec les étuis.

