Meilleurs protecteurs d’écran Galaxy S9 en 2021

Protections d’écran Galaxy S9 Android Central 2021

Protéger l’écran incurvé du Samsung Galaxy S9 n’est pas une tâche facile – le verre trempé offre la meilleure protection, mais un film PET peut généralement mieux fléchir autour des bords des écrans incurvés. Il y a aussi une différence de prix, donc il y a beaucoup à considérer lorsque vous achetez. Ce sont les meilleurs protecteurs d’écran pour votre Samsung Galaxy S9.

Samsung inclut des paramètres avancés pour le protecteur d’écran

Une plainte courante concernant l’utilisation d’un protecteur d’écran en verre trempé est qu’il peut diminuer la sensibilité tactile de votre téléphone. Si c’est un problème que vous avez rencontré, Samsung a inclus une fonctionnalité qui augmentera la sensibilité tactile. Pour activer la sensibilité tactile accrue, accédez à Paramètres > Fonctionnalités avancées > Sensibilité tactile.

Je sais que les protecteurs d’écran peuvent sembler être un compromis en rendant parfois votre écran plus sale ou plus sale qu’il ne l’est, mais le verre Whitestone Dome s’accroche bien et a fière allure. De plus, dépenser de l’argent sur deux protecteurs d’écran bat le stress, la panique et les coûts de plusieurs centaines d’euros liés au remplacement d’un écran cassé sur votre Galaxy S9. Si vous voulez faire un effort supplémentaire, c’est une bonne idée d’obtenir le meilleur étui pour votre Galaxy S9.

Vous recherchez un film de protection d’écran capable de gérer ces courbes d’affichage? Découvrez le pack de deux Spigen NeoFlex, qui nécessite une installation humide mais offrira autrement la meilleure protection pour l’écran incurvé de votre Galaxy S9. C’est aussi l’option la plus compatible avec les étuis.

