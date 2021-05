Meilleurs protecteurs d’écran Google Pixel 4a 2021

Meilleur

L’écran du Pixel 4a est une mise à niveau significative par rapport à son prédécesseur. Les cadres en haut et en bas sont tellement plus petits que nous pouvons avoir un écran plus grand dans un profil plus petit, mais cela signifie également que même une petite fissure en haut ou en bas pourrait avoir un impact sur la partie utilisable de l’écran. Nous avons fait des recherches pour trouver les meilleurs protecteurs d’écran Google Pixel 4a que vous pouvez acheter !

Facile à appliquer : verre trempé Supershieldz (paquet de 2)



Supershieldz a ma confiance parce que non seulement son processus de demande de style livre est assez facile pour ma mère à faire elle-même, mais il a également résisté aux rochers, aux échelles et aux chutes sans endommager l’écran en dessous.

7 $ chez Amazon 7 $ chez Walmart

Le meilleur des meilleurs: OtterBox Amplify Glass



OtterBox sait comment fabriquer un étui durable. Ils ont travaillé avec Corning – fabricant de Gorilla Glass – pour produire un protecteur d’écran durable et de haute qualité dans l’Amplify, qui offre une meilleure résistance aux rayures et une excellente compatibilité avec le boîtier.

19 $ sur Amazon

Protégez aussi l’appareil photo : Protecteur d’écran et protecteur d’appareil photo en verre trempé GESMA (lot de 5)



Ce multipack est parfait pour quiconque a tendance à laisser tomber son téléphone beaucoup, car vous obtenez non seulement plusieurs pièces de rechange, mais vous obtenez également des protecteurs en verre trempé pour le module de caméra en plus de la vitre avant. Après tout, à quoi sert un Pixel avec un appareil photo cassé ?

12 $ sur Amazon

Résistant aux taches : verre trempé WRJ anti-empreintes digitales (paquet de 3)



Si vous êtes extrêmement dur avec votre téléphone – ou si vous n’êtes qu’un klutz – vous voudrez peut-être investir dans un multi-pack afin d’avoir des pièces de rechange lorsque le premier ou le deuxième protecteur se fissure, protégeant ainsi votre Pixel 4a.

6 $ sur Amazon

Installation du cadre : verre trempé OMOTON (paquet de 4)



Ce multipack est livré avec un cadre que vous glissez sur votre Pixel 4a afin de réduire les risques de désalignement de la vitre. C’est très important ici, compte tenu de la découpe de la caméra perforée.

10 $ sur Amazon

Limitez les germes : InvisibleShield Glass+



InvisibleShield n’apporte pas seulement une protection contre les rayures et les éclats à votre téléphone. Le Glass + possède également un revêtement antimicrobien. Pourtant, pour rappel, ce revêtement n’est pas assez solide pour tuer complètement le COVID ou d’autres germes pathogènes sur votre téléphone.

25 $ chez Best Buy

Vous voulez un film ? : Supershieldz Clear Shield (Pack de 6)



Les protecteurs d’écran en verre offrent une couverture plus robuste, mais certaines personnes n’aiment pas la façon dont ils peuvent interférer avec la réactivité. Si vous êtes l’un d’entre eux, ces films protecteurs flexibles offrent une protection contre les rayures sans encombrement.

6 $ chez Amazon 7 $ chez Walmart

Réduisez l’éblouissement : ArmorSuit MilitaryShield Matte Film



Ce film PET est plus épais que ses concurrents, ce qui signifie qu’il peut supporter plus d’abus et toujours s’auto-cicatriser. Je suis également fan de la finition mate de ce protecteur d’écran car il permet de voir facilement l’écran lorsqu’il s’agit de beaucoup de reflets lumineux.

9 $ sur Amazon

Quels sont les meilleurs protecteurs d’écran Pixel 4a ?

Les protecteurs d’écran existent en deux versions: nous avons les protecteurs d’écran en verre trempé plus épais et plus robustes, et nous avons les films protecteurs plus minces, flexibles et plus adaptables. Pour les téléphones avec des écrans incurvés, les films de protection d’écran offrent une prise en main plus adaptée. Pourtant, pour un téléphone avec un écran plat comme le Pixel 4a, nous n’avons pas à nous soucier de telles choses, donc à moins que vous n’ayez juste une rancune personnelle contre le verre trempé, je vous recommande de prendre le protecteur d’écran en verre trempé Supershieldz 2 -pack. Le style utilisé par Supershieldz pour appliquer ses protecteurs d’écran en verre est facile à suivre et ses films ont résisté à l’épreuve du temps.

Je suis également un fan de l’OtterBox Amplify Glass, car OtterBox sait comment faire un excellent protecteur d’écran qui ne sera pas décollé par des boîtiers plus volumineux et plus résistants. L’installation du cadre est facile à suivre et la résistance aux taches sur le verre Amplify dure plus longtemps que la plupart des concurrents.

Bien sûr, il est important de protéger la vitre avant, mais le reste de votre téléphone doit également être protégé! Si vous utilisez toujours un Pixel 4a nu, nous avons rassemblé les meilleurs étuis Google Pixel 4a pour que vous puissiez couvrir votre honte !

