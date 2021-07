Meilleurs protecteurs d’écran Google Pixel 5 2021

in

Meilleur

Protecteurs d’écran Google Pixel 5 Android Central 2021

Cela fait presque un an que le Google Pixel 5 a été lancé sur le marché. Si vous en avez acheté un récemment, ou si vous utilisez toujours celui que vous avez acheté il y a longtemps, il y a de fortes chances que vous puissiez le faire avec des accessoires. En plus d’un étui de protection pour le Pixel 5, qui devrait être le premier accessoire indispensable à acheter avec tout nouveau téléphone (ce n’est jamais une mauvaise idée d’en avoir quelques-uns pour pouvoir en échanger également), avez-vous également investi dans l’un des meilleurs Protections d’écran Google Pixel 5 ? Sinon, il est temps si vous voulez éviter la frustration d’une chute accidentelle qui fissure votre écran. Ces protecteurs d’écran aideront à garder ce magnifique écran 90 Hz impeccable aussi longtemps que vous l’aurez.

Presque tout ce dont vous avez besoin : verre trempé OMOTON (paquet de 4)



Choix du personnel

Le kit de verre trempé OMOTON comprend presque tout ce dont vous avez besoin, avec quatre protecteurs d’écran au total et un kit d’alignement pour une installation facile. Ces protecteurs d’écran ne mesurent que 0,3 mm, vous n’aurez donc pas l’impression qu’il y a un tout autre écran au-dessus du Pixel 5. Les seules choses qui manquent sont les protecteurs pour le module de caméra arrière.

9 $ sur Amazon

Marque de confiance : verre trempé Supershieldz (paquet de 2)



Supershieldz est l’une des marques les plus fiables pour les protecteurs d’écran, et cet ensemble comprend deux, vous en avez donc un à utiliser et un autre comme pièce de rechange ou partagez un pack avec un ami ou un membre de la famille. Comme prévu, il a tout ce que vous attendez d’un protecteur d’écran en verre trempé de qualité, d’une installation sans bulles, d’une surface anti-rayures et d’un design ultra-fin à seulement 0,3 mm.

7 $ sur Amazon

Tout le verre : Protecteur d’écran et de caméra en verre trempé QITAYO (pack 3+2)



Le kit de verre trempé QITAYO est livré avec tout ce dont vous aurez besoin pour garder votre Pixel 5 impeccable. Dans la boîte, vous trouverez trois protecteurs d’écran en verre pour l’écran principal, ainsi que deux protecteurs d’écran en verre supplémentaires pour le module de caméra arrière. De plus, QITAYO offre une garantie à vie sur ses produits, donc si quelque chose se produit pendant l’installation ou pendant l’utilisation, vous êtes couvert.

11 $ sur Amazon

Sans arc-en-ciel : Protecteur d’écran en verre trempé Mr. Shield



Avec certains protecteurs d’écran en verre trempé, vous devrez vous soucier de “l’effet arc-en-ciel”, ce qui peut rendre frustrant l’utilisation de votre Pixel 5. Ce n’est pas un problème avec le protecteur d’écran en verre trempé Mr. Shield, grâce à sa haute composants de qualité, qui améliorent la clarté de visualisation. Avec le kit d’installation, vous n’aurez pas non plus à vous soucier de la poussière qui s’infiltre sous le protecteur.

5 $ sur Amazon

Compatible avec les boîtiers : écran en verre trempé Luibor et protecteur d’appareil photo (paquet de 3 + 3)



Quand il s’agit d’accessoiriser votre nouveau Pixel 5, vous voudrez probablement à la fois un protecteur d’écran et un étui. Malheureusement, tous les protecteurs d’écran ne sont pas fabriqués de la même manière et peuvent ne pas être compatibles avec votre étui. Cela ne sera pas un problème avec l’ensemble de protection d’écran Luibor. Ceux-ci ont été spécialement conçus pour fonctionner avec la plupart des boîtiers, que vous soyez ultra-mince ou plus robuste.

11 $ sur Amazon

Incassable et incassable : Protecteur d’écran et de caméra en verre trempé LK (pack de 3+3)



L’installation d’un nouveau protecteur d’écran sur votre smartphone peut être une proposition frustrante, et LK vise à aider à atténuer ces frustrations. En plus d’inclure trois protecteurs d’écran pour l’écran avant et trois pour le module de caméra arrière, LK comprend un kit d’alignement qui garantira que l’adhésif se fixe parfaitement à votre Pixel 5.

12 $ sur Amazon

Prenez l’un des meilleurs protecteurs d’écran Pixel 5

Après avoir investi dans le Google Pixel 5, vous voudrez vous assurer que votre appareil peut fonctionner aussi longtemps que possible. Et cela signifie choisir les meilleurs protecteurs d’écran Google Pixel 5. Avec le kit de protection d’écran en verre trempé OMOTON, vous obtiendrez non seulement quatre protections, mais OMOTON comprend également un kit d’alignement pour une installation facile. Avec la technologie SmoothArmor TCD de la société, les empreintes digitales sont considérablement réduites, laissant votre écran d’une clarté cristalline à tout moment.

Quand il s’agit d’investir quelque chose pour protéger le précieux écran de mon smartphone, j’ai tendance à vouloir aller de la meilleure qualité possible. Supershieldz a la réputation de la marque, mais ce n’est même pas l’option la plus chère de cette liste. Il est ultra-mince, résiste aux rayures et, comme il s’agit de verre trempé, il est également assez facile à mettre.

Quelle que soit votre préférence en termes de type et de matériau pour un protecteur d’écran, l’important est que vous en obteniez un sur votre Pixel 5 pronto afin qu’il soit votre téléphone premium en parfait état pour les années à venir. Et si vous envisagez de le revendre et de le mettre à niveau, vous pouvez ajouter de la valeur à l’appareil en protégeant son écran pour le nouveau propriétaire.

