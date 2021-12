Meilleurs protecteurs d’écran Google Pixel 5a 2021

Meilleur

Maintenant que vous avez un nouveau Pixel 5a, il est temps de vous assurer qu’il est protégé. Il y a de fortes chances que vous ayez déjà acheté l’un des meilleurs étuis Pixel 5a, mais pour compléter l’ensemble, vous voudrez vous procurer les meilleurs protecteurs d’écran Pixel 5a. Heureusement, il existe de nombreuses options différentes et nous avons rassemblé nos favoris.

Le meilleur : les protecteurs d’écran Ferilinso (pack de 5)



La protection du Pixel 5a ne se limite pas à la grande dalle de verre à l’avant. Ce kit de Ferilinso comprend trois protecteurs d’écran pour l’écran principal et deux autres pour le module de caméra arrière, conçus pour éviter toute distorsion.

8 $ sur Amazon

Bouclier en plastique : Supershieldz PET Clear Shield (paquet de 6)



Les protecteurs d’écran en verre trempé ne conviennent pas à tout le monde et, heureusement, Supershieldz fabrique d’excellents protecteurs d’écran en film PET. Non seulement vous en obtenez six dans un seul pack, mais ils sont simples à installer et ils ajoutent très peu de volume, de sorte que vous oublierez probablement qu’il est même là.

6 $ chez Amazon 7 $ chez Walmart

Sans bulles : Protections d’écran anti-rayures CaptainShld (paquet de 4)



Ce pack de quatre protecteurs d’écran en verre trempé de CaptainShld protégera votre écran principal et votre module de caméra arrière de toute rayure. Ils sont compatibles avec les boîtiers, disposent d’un revêtement oléophobe pour protéger contre les traces de doigts huileuses et sont ultra-minces, vous n’ajoutez donc pas de volume inutile.

8 $ sur Amazon

Juste l’écran : Protecteurs d’écran LK (paquet de 3)



Certaines personnes ne souhaitent pas vraiment avoir une dalle de verre sur le module de caméra. Ce pack de trois protecteurs d’écran de LK est destiné à ceux qui souhaitent simplement un protecteur d’écran (et quelques sauvegardes) pour l’écran principal. Il y a aussi un cadre d’installation, vous n’avez donc pas à vous soucier d’essayer d’aligner parfaitement les choses.

6 $ sur Amazon

Ultra-clair : Protecteurs d’écran en verre trempé de qualité supérieure Supershieldz (paquet de 3)



Ce pack de trois protecteurs d’écran en verre Supersheieldz offre une clarté presque complète sans affecter le retour tactile du Pixel 5a. De plus, Supershieldz offre une garantie de remplacement à vie « sans tracas », de sorte que vous pouvez facilement en obtenir un nouveau une fois que les autres ont rencontré leur fabricant.

8 $ chez Amazon 9 $ chez Walmart

Restez mince : Protections d’écran haute définition OMOTON (paquet de 5)



Le problème avec certains protecteurs d’écran est qu’ils ajoutent simplement trop d’épaisseur à l’écran. Mais ce n’est pas un problème avec ce pack de cinq protecteurs d’écran en verre trempé d’OMOTON, car ils ne mesurent que 0,3 mm d’épaisseur.

5 $ sur Amazon

Vos yeux seulement : Supershieldz Anti Spy Screen Protector (pack de 2)



Qui aime quand quelqu’un regarde par-dessus votre épaule pendant que vous utilisez votre téléphone ? Avec les protections d’écran Supershieldz Anti Spy, vous n’aurez pas à vous soucier des regards indiscrets. Comme il est fabriqué en verre trempé, vous obtiendrez une protection maximale. De plus, vous aurez un protecteur d’écran de rechange si quelque chose arrive au premier.

10 $ chez Amazon 11 $ chez Walmart

Compatible avec les étuis : Protecteur d’écran ArmorSuit MilitaryShield (paquet de 2)



L’ArmorSuit MilitaryShield est un peu différent des autres protecteurs d’écran. Tout d’abord, il y a un peu de processus pour installer l’un d’entre eux, car le film présente des « propriétés d’auto-guérison ». Cela garantira que votre protecteur d’écran ne sera pas endommagé uniquement par de minuscules rayures. Et si quelque chose arrive au protecteur, ArmorSuit le remplacera, sans poser de questions.

11 $ sur Amazon

Tout ce dont vous avez besoin : Sucnakp Rough Grip Case avec protecteur d’écran



Obtenir un protecteur d’écran n’est qu’une étape dans le processus de protection de votre Pixel 5a. Et, probablement, vous avez déjà choisi un cas. Mais pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, l’étui Sucnakp Rough Grip offre une durabilité et comprend un protecteur d’écran en verre trempé. Avec cela, vous n’aurez pas à vous soucier de la compatibilité de votre étui et de votre protecteur d’écran.

9 $ sur Amazon

Obtenez les meilleurs protecteurs d’écran Pixel 5a

De nombreuses options sont disponibles si vous recherchez les meilleurs protecteurs d’écran Pixel 5a. Mais notre préféré est ce pack de cinq protecteurs de Ferilinso. Non seulement vous obtenez trois protecteurs d’écran pour l’écran principal, mais vous en obtenez également deux autres qui empêcheront votre caméra arrière de ramasser les rayures accidentelles. De plus, la découpe du flash LED garantit que vous n’aurez pas à vous soucier de la distorsion lors de la prise de photos.

Bien que les protecteurs d’écran en verre trempé soient excellents et tout, ils ne sont pas la solution idéale pour tout le monde. C’est là qu’intervient Supershieldz avec son pack de six protecteurs d’écran en film PET. Malheureusement, il n’y a pas beaucoup d’options de protection d’écran pour ceux qui ne pas Je veux du verre trempé, mais ce n’est pas grave car Supershieldz fait un excellent travail. Entre le film haute définition et la sensibilité tactile accrue, vous ne remarquerez probablement même pas qu’il est là.

