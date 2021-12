Meilleurs protecteurs d’écran Google Pixel 6 2021

Meilleur

Protecteurs d’écran Google Pixel 6 Android Central 2021

Alors que la plupart des yeux sont attirés par ce dos et cette bosse d’appareil photo distinctifs sur le Google Pixel 6, l’écran à l’avant n’est pas à dédaigner non plus. Cet écran de 6,4 pouces à 90 Hz bénéficie déjà de la protection du Gorilla Glass Victus, mais pour être parfaitement honnête, cela ne suffit pas. Après tout, le verre peut toujours se rayer, et si votre téléphone tombe face en premier, le seul véritable moyen d’éviter un vert brisé est un protecteur d’écran en verre trempé de haute qualité. Bien que les protecteurs d’écran en verre trempé aient encore quelques mises en garde pour le moment, ce sont les meilleurs protecteurs d’écran Pixel 6 que vous pouvez acheter dès maintenant.

Certifié Made for Google : Zagg InvisibleShield Glass Elite+



Choix du personnel

Le protecteur d’écran en verre trempé de Zagg est une poignée mince qui est certifiée Made for Google pour le Pixel 6. Cela signifie que vous n’aurez pas à vous soucier de tout problème avec le capteur d’empreintes digitales, et vous obtenez un protecteur en verre trempé de qualité supérieure pour aider votre l’écran évite les éclats.

50 $ chez Best Buy

Résistance militaire : écran en verre trempé TOCOL Google Pixel 6 + protecteur d’objectif d’appareil photo (paquet de 6)



Ce multipack de protecteurs en verre trempé n’est peut-être pas certifié Made for Google, mais c’est l’un des rares à ce jour qui semble en effet fonctionner correctement avec le capteur optique d’empreintes digitales de Google. Vous obtenez trois protecteurs d’écran et trois protecteurs d’appareil photo – une excellente idée compte tenu de la taille de cette bosse d’appareil photo.

19 $ sur Amazon

Fabriqué en Amérique : ArmorSuit MilitaryShield Film mat anti-bulles compatible avec les étuis (paquet de 2)



Ce pack de deux protecteurs d’écran est livré dans un rouleau beaucoup plus compact, ce qui signifie qu’il est facile de ranger une pièce de rechange et de la garder à portée de main. Ces protecteurs d’écran en TPU ont également une finition mate plutôt que brillante, ce qui facilite la lecture de votre écran par temps ensoleillé.

11 $ sur Amazon

Super protection: Protecteur d’écran Supershieldz High Definition Clear Shield (PET) (6-Pack)



Ce multipack peut couvrir les téléphones Pixel 6 de toute une famille, ou vous pouvez échanger si un étui gâche le vôtre. Les protecteurs en verre trempé de Supershieldz n’ont pas le meilleur taux avec le scanner d’empreintes digitales jusqu’à présent, mais les protecteurs de film sont prêts à être utilisés.

9 $ sur Amazon

Parfaitement sensible : AACL Google Pixel 6 Protecteur d’écran en verre trempé (paquet de 2)



Ce pack de deux a fonctionné correctement avec le capteur d’empreintes digitales jusqu’à présent. Avec une épaisseur de 0,33 mm, votre impression nécessite moins de numérisation. Votre achat est également livré avec deux lingettes, deux chiffons de nettoyage, deux dépoussiéreurs, un guide d’installation et un outil d’installation facile à utiliser.

10 $ sur Amazon

Protection de la marque : OtterBox Clearly Protected Film pour Pixel 6



Comme InvisibleShield de Zagg, le film OtterBox est un autre produit Made for Google. Puisqu’il s’agit d’un film renforcé plutôt que de verre, il n’y aura pas les mêmes problèmes de compatibilité avec le capteur d’empreintes digitales.

20 $ chez Best Buy 20 $ sur le Google Store

Force et réactivité : OMOTON Google Pixel 6 Screen Protector + Camera Lens Protector (Pack de 5)



Certains protecteurs d’écran Google Pixel 6 se concentrent sur une fonctionnalité, mais ce pack de cinq d’OMOTON offre une large gamme de fonctionnalités prometteuses. Premièrement, le matériau en verre trempé de dureté 9H offre une résistance maximale pour une excellente protection contre les rayures et les éraflures. Ensuite, le matériau mince aide à maintenir la sensibilité de réponse au toucher d’origine.

11 $ sur Amazon

Flexible mais résistant : IQ Shield Google Pixel 6 Protecteur d’écran avec protecteur d’objectif d’appareil photo (paquet de 2)



Si vous voulez un produit qui offre une protection simple, à la fois flexible et durable, ce pack de deux d’IQ Shield peut être ce que vous recherchez. Vous obtenez un protecteur d’écran ainsi qu’un protecteur d’objectif d’appareil photo. Le processus révolutionnaire de l’entreprise garantit la précision de la réponse tactile, une transparence claire et l’absence de jaunissement. Il est également livré avec une raclette et un chiffon non pelucheux.

9 $ sur Amazon

Facile à lire : Skinomi Matte TPU Anti-Bubble HD Film (Paquet de 2)



Ces protecteurs d’écran mats vous aideront à lire votre écran dans des conditions d’éclairage plus difficiles, car ils n’auront pas autant d’éblouissement que les protecteurs d’écran plus brillants, et les protecteurs d’écran de Skinomi sont de qualité supérieure depuis des années et des années, vous n’avez donc pas à vous inquiéter .

9 $ sur Amazon

Meilleurs protecteurs d’écran Google Pixel 6 : il est temps de choisir

Avant de passer en revue les meilleurs protecteurs d’écran Google Pixel 6, parlons du capteur d’empreintes digitales. Le Pixel 6 est peut-être encore nouveau sur le marché, et nous avons eu des problèmes avec le capteur d’empreintes digitales qui ne fonctionnait pas avec un grand nombre de protecteurs d’écran en verre trempé. Alors que les scanners optiques d’empreintes digitales à l’écran ne devraient théoriquement pas avoir de problèmes avec les protecteurs d’écran, les protecteurs d’écran en verre trempé plus épais ont rencontré certains problèmes. Les protecteurs d’écran en verre plus mince et tous les films protecteurs fonctionnent bien, mais Google demande aux utilisateurs d’acheter un protecteur d’écran auprès d’une entreprise certifiée « Made for Google », qui serait à ce stade Zagg, OtterBox, PanzerGlass et ImpactShield (RhinoShield).

Le Zagg InvisibleShield est un protecteur d’écran en verre trempé de haute qualité de marque qui, selon Google, fonctionne avec le Pixel 6, ce qui signifie que c’est la meilleure option que vous pouvez acheter en ce moment, ce n’est pas un film protecteur. Si vous ne pouvez pas tout à fait justifier son prix plus élevé pour protéger certains des meilleurs téléphones Android, le TOCOL a parfaitement fonctionné pour de nombreux premiers utilisateurs – et il est également livré avec des pièces de rechange et des couvercles pour la barre de l’appareil photo. Le film clairement protégé d’OtterBox est une bonne option intermédiaire si vous ne voulez pas faire face à la possibilité d’empreintes digitales mais que vous voulez quelque chose de plus solide qu’un film protecteur ultra-mince.

