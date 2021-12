Meilleurs protecteurs d’écran Google Pixel 6 Pro 2021

Meilleur

Protecteurs d’écran Google Pixel 6 Pro Android Central 2021

Le Google Pixel 6 Pro s’est rapidement avéré être l’un des meilleurs téléphones Android du marché, mais son écran a présenté des défis pour les fabricants d’accessoires. Par exemple, le capteur d’empreintes digitales à l’écran n’a pas bien fonctionné avec les protecteurs d’écran en verre trempé, et les bords incurvés de l’écran permettent aux protecteurs de se décoller plus facilement ou de ne pas s’asseoir correctement. Cela signifie que vous devez porter une attention particulière au protecteur d’écran que vous achetez, et ce sont les meilleurs protecteurs d’écran Pixel 6 Pro que vous pouvez acheter dès maintenant.

Plus d’éblouissement : ArmorSuit MilitaryShield Film mat anti-bulles compatible avec les étuis



Ce protecteur d’écran fabriqué aux États-Unis n’est pas brillant comme la plupart de cette liste. Au lieu de cela, la finition mate des matériaux TPU vous permet de mieux lire ce qu’il y a sur votre Pixel 6 Pro lorsque vous êtes dans des conditions lumineuses. La technologie d’auto-guérison signifie que les coupures et les bosses mineures finissent par s’estomper avec le temps.

11 $ sur Amazon

Fin mais durable : Skinomi TechSkin TPU Anti-Bubble HD Film (Pack de 2



Un autre film auto-cicatrisant, la variété Skinomi, est compatible avec les boîtiers et est livré avec une solution d’installation pour vous aider à obtenir le placement parfait du premier coup. Il est livré avec une pièce de rechange, mais ces films TPU sont suffisamment durables pour que vous n’ayez pas besoin de les utiliser pendant longtemps.

9 $ sur Amazon

Auto-guérison: TOCOL Google Pixel 6 Pro Protecteur d’écran TPU + Protecteur d’objectif d’appareil photo (Pack de 4)



Le matériau de haute qualité de ces protecteurs d’écran en TPU est importé du Japon et est doté de la technologie de nano-rebond lent, protégeant votre écran des rayures et des éclats. Le protecteur d’objectif de caméra HD à 99,99 % préserve la beauté originale de chaque photo et vidéo.

11 $ sur Amazon

Simple mais efficace : Protecteur d’écran IQ Shield pour Google Pixel 6 Pro (paquet de 2)



Ce pack de deux comprend également une raclette, un chiffon non pelucheux et des instructions d’installation étape par étape. L’entreprise utilise un adhésif anti-bulles associé à une méthode d’application innovante pour une installation rapide et facile qui laisse votre film exempt de bulles.

9 $ sur Amazon

Très réactif : UniqueMe Google Pixel 6 Pro Screen Protector + Camera Lens Protector (Pack de 4)



Bien que les protecteurs d’écran en verre trempé pour l’avant de votre Pixel 6 Pro puissent vous causer des problèmes, il n’y a pas de tels problèmes pour vos appareils photo. Au lieu de cela, le pack de quatre d’UniqueMe vous offre la meilleure protection pour chaque côté de votre téléphone à un excellent prix.

13 $ sur Amazon

Les bases : Protection d’écran Supershieldz Google Pixel 6 Pro TPU (paquet de 2)



Supershieldz est excellent pour fournir un large éventail de moyens de protéger votre écran, y compris ce pack de base de deux protecteurs d’écran en TPU pour le Google Pixel 6 Pro. Le matériau TPU de haute qualité offre une transparence incroyable qui assure une résolution maximale et une réelle sensibilité tactile pour une sensation naturelle que vous adorerez.

8 $ chez Amazon 8 $ chez Walmart

Meilleurs protecteurs d’écran Google Pixel 6 Pro : Naviguer dans les complications

Comme mentionné ci-dessus, le capteur d’empreintes digitales du Pixel 6 Pro est plus sensible, ce qui entraîne plus de mauvaises lectures et de frustration. Alors que le capteur optique sous l’écran du 6 Pro ne devrait pas avoir de problèmes avec les protecteurs d’écran – après tout, OnePlus les utilise depuis des années – il y a eu de nombreux rapports selon lesquels le capteur d’empreintes digitales du 6 Pro ne fonctionnait pas correctement avec la plupart des protecteurs d’écran en verre trempé. Cela a conduit à un bombardement d’examens sur la plupart des protecteurs en verre trempé avant que les fabricants d’accessoires n’arrêtent de les vendre et ne déterminent les modifications à apporter avant de les proposer à nouveau.

Cependant, vous devrez utiliser un protecteur d’écran en TPU flexible comme ArmorSuit MilitaryShield ou Skinomi TechSkin pour une protection contre les rayures. Les films de protection d’écran ne protégeront pas contre les bris comme le verre trempé, mais ils fonctionneront toujours avec le capteur d’empreintes digitales, et contrairement au verre, les films de protection sont auto-réparateurs afin de pouvoir éliminer les petits creux et les bosses.

Si vous souhaitez une autre option de protection d’écran pour le Pixel 6 Pro, vous voudrez peut-être examiner un sous-ensemble spécifique de coques Google Pixel 6 Pro : des coques multicouches avec protecteurs d’écran intégrés. Des boîtiers comme les séries Poetic Revolution, Supcase UB Pro et i-Blason Cosmo ont un cercle d’adhésifs et des instructions exactes pour coller le protecteur d’écran à l’écran sur le capteur d’empreintes digitales. J’ai utilisé la série i-Blason Cosmo et, lorsqu’elle est installée correctement, vous bénéficiez d’une protection plein écran sans aucun problème avec le capteur d’empreintes digitales.

