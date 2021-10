Meilleurs protecteurs d’écran Google Pixel 6 Pro 2021

Couverture infinie : ArmorSuit Google Pixel 6 Pro Full Body Skin Film + Protecteur d’écran



Choix du personnel

La plupart des protecteurs d’écran ne protègent que certaines zones, telles que l’écran et l’objectif de l’appareil photo. Cependant, ArmorSuit fait passer les choses au niveau supérieur avec ce film cutané complet et ce protecteur d’écran pour une couverture sans fin. Il est incroyablement fin et épouse parfaitement les courbes de votre téléphone. Il offre une technologie d’auto-guérison qui aide à éliminer les rayures mineures sur le film.

Restez flexible : IMBZBK Google Pixel 6 Pro Screen Protector + Camera Lens Protector (Pack de 5)



Si vous recherchez un matériau très flexible avec une excellente protection, ce pack de 5 IMBZBK est une option solide. La flexibilité lui permet de couvrir avec précision toutes les zones de l’écran. Vous recevrez trois protecteurs d’écran et deux protecteurs d’objectif d’appareil photo. Grâce à une colle à haute perméabilité et à forte adhérence, elle réparera automatiquement les petites rayures et les bulles dans les 24 heures.

Fidèle au toucher : TAURI Google Pixel 6 Pro TPU Screen Protector + Camera Lens Protector (Pack de 4)



Vous n’aurez jamais à vous soucier de la perte de sensibilité tactile avec ce pack de 4 de TAURI. Le protecteur d’écran en TPU flexible offre un ajustement parfait tout en prenant en charge le déverrouillage par empreinte digitale. De plus, le protecteur d’objectif de caméra en verre trempé 9H empêchera les rayures et autres impacts tout en conservant la haute résolution d’origine des images et des vidéos.

Protégez votre objectif : Aeska Google Pixel 6 Pro Camera Lens Protector (Paquet de 2)



Si vous possédez une coque de téléphone qui protège votre écran, vous n’aurez peut-être besoin que d’un pack de protections d’objectif d’appareil photo. Si tel est le cas, Aeska propose ce pack de deux qui protégera l’objectif de votre appareil photo des rayures, des éraflures et des impacts. Il a même un revêtement oléophobe pour libérer votre objectif des traces de doigts, de la poussière et des taches quotidiennes. Le matériau haute définition garantit que le flash de votre appareil photo ne sera pas affecté.

Technologie de rebond lent : TOCOL Google Pixel 6 Pro TPU Screen Protector + Camera Lens Protector (Pack de 4)



Ce pack de quatre protecteurs d’écran TOCOL et protecteurs d’objectif d’appareil photo est unique, grâce à la technologie de rebond lent. Le matériau de haute qualité est importé du Japon et dispose d’une technologie de rebond nano-lent, protégeant votre écran des rayures et des éclats. Le protecteur d’objectif de caméra HD à 99,99 % préserve la beauté originale de chaque photo et vidéo.

Pouvoir d’auto-guérison: LYWHL Google Pixel 6 Pro Screen Protector + Camera Lens Protector (Pack de 4)



L’un des meilleurs protecteurs d’écran Google Pixel 6 Pro avec des capacités d’auto-guérison vient de LYWHL. Ce pack de 4 promet une excellente transparence pour une expérience visuelle naturelle ainsi qu’une compatibilité totale avec la sensibilité de l’écran tactile. Ce produit amélioré est plus durable que jamais et offre également des propriétés d’auto-guérison. Cela permet au film de se remettre d’égratignures mineures par lui-même.

Simple mais efficace : Protecteur d’écran IQ Shield pour Google Pixel 6 Pro (paquet de 2)



Lorsque vous recherchez une protection simple mais efficace, ne cherchez pas plus loin que le protecteur d’écran IQ Shield Google Pixel 6 Pro. Ce pack de deux est également livré avec une raclette, un chiffon non pelucheux et des instructions d’installation étape par étape. L’entreprise utilise un adhésif anti-bulles associé à une méthode d’application innovante pour une installation rapide et facile qui laisse votre film exempt de bulles.

Très réactif : UniqueMe Google Pixel 6 Pro Screen Protector + Camera Lens Protector (Pack de 4)



Vous pouvez protéger à la fois votre écran et l’objectif de votre appareil photo avec ce pack de 4 d’UniqueMe. Gardez à l’esprit que le protecteur d’écran et le protecteur d’objectif sont des matériaux différents. Votre protecteur d’écran est en matériau TPU ultra-doux et le protecteur d’objectif de l’appareil photo est en verre trempé ultra-mince. Le protecteur d’écran en TPU est très réactif, sans bulles et offre une couverture complète.

Les bases : Supershieldz Google Pixel 6 Pro TPU Protecteur d’écran (paquet de 2)



Dans certains cas, vous recherchez peut-être les bases et rien de plus. Supershieldz est excellent pour fournir une large gamme d’options de produits, y compris ce pack de base de deux protecteurs d’écran en TPU pour le Google Pixel Pro. Le matériau TPU de haute qualité offre une transparence incroyable qui assure une résolution maximale et une réelle sensibilité au toucher pour une sensation naturelle que vous adorerez.

Protection maximale contre les rayures : Supershieldz Google Pixel 6 Pro Protecteur d’écran en verre trempé (paquet de 3)



Rappelez-vous comment nous avons mentionné que Supershieldz offre de nombreuses options? Si vous préférez le verre trempé au TPU, vous préférerez peut-être ce pack de trois protecteurs d’écran. Vous bénéficierez d’une protection maximale contre les rayures et il ne restera aucun résidu désagréable lorsque vous retirerez votre protecteur d’écran. Les autres caractéristiques incluent des bords arrondis 2.5D, une dureté 9H et une clarté haute définition de 99,99 %.

Précision douce : Orzero Compatible pour Google Pixel 6 Pro TPU Protecteur d’écran (3-Pack)



Gardez les choses fluides et précises avec ce pack de 3 protecteurs d’écran en TPU d’Orzero. Le design présente des bords arrondis et une finition polie douce au toucher. Vous remarquerez la conception unique en deux sections avec quatre couches, ce qui permet d’assurer l’installation sans bulles la plus rapide et la plus facile possible. Avec seulement 0,15 mm d’épaisseur, c’est l’une des options les plus minces du marché.

Clarté longue durée : Film de protection d’écran Feitenn Google Pixel 6 Pro (paquet de 2)



Lorsque vous êtes à la recherche d’un protecteur d’écran durable et fiable pour Google Pixel 6 Pro, vous aurez trouvé votre match avec ce pack de deux de Feitenn. Le matériau en verre trempé de qualité supérieure est très résistant et est conçu pour garder le téléphone pleinement opérationnel avec une réponse tactile à haute sensibilité. Il a également des revêtements d’écran hydrophobes et oléophobes pour réduire l’eau et l’huile.

