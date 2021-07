Meilleurs protecteurs d’écran Moto G Power (2020) 2021

in

Meilleur

Protecteurs d’écran Moto G Power (2020) Android Central 2021

Avec un téléphone aussi étonnamment génial que le Moto G Power, vous avez probablement déjà l’un des meilleurs étuis. Néanmoins, vous aurez également besoin du meilleur protecteur d’écran Moto G Power. Cet appareil a aidé à prouver que vous n’avez pas besoin de dépenser 1 000 $ sur un smartphone juste pour vivre une expérience formidable. Avec jusqu’à deux jours d’autonomie et l’avantage de l’expérience Android de Motorola, il est difficile de trouver un téléphone Android bon marché qui soit aussi génial. Néanmoins, vous voudrez toujours vous assurer de le protéger de tout ce que vos journées vous réservent.

De la source : Verre trempé Motorola Essentials



Choix du personnel

Au cours de la dernière année, Motorola a commencé à proposer ses propres accessoires pour divers appareils, y compris le Moto G Power de l’année dernière. Vous n’en avez qu’un dans le pack, mais ce protecteur d’écran Motorola Essentials est fabriqué à partir de verre trempé et s’adapte parfaitement à votre G Power.

13 $ chez Amazon 13 $ chez Motorola

Verre de classe mondiale : Zagg InvisibleShield Glass+



ZAGG fabrique certains des meilleurs protecteurs d’écran du jeu, et il y a une bonne raison pour laquelle beaucoup continuent de les utiliser. L’InvisibleShield Glass+ offre des bords lisses et renforcés, ainsi que la technologie “Ion Matrix” de ZAGG pour vous permettre de continuer à utiliser le protecteur d’écran même s’il y a des puces. Si vous brisez le Glass+, vous pouvez le renvoyer à Zagg et obtenir un remplacement avec la garantie à vie limitée de l’entreprise.

25 $ chez Best Buy

Protégez-vous des regards indiscrets : LK Privacy Screen Protector (paquet de 4)



Qui aime quand quelqu’un regarde par-dessus votre épaule pendant que vous utilisez votre téléphone ? Avec les protections d’écran LK Privacy, vous n’aurez pas à vous soucier des regards indiscrets. Comme il est fabriqué en verre trempé, vous obtiendrez une protection maximale. De plus, vous obtiendrez du verre supplémentaire pour le module de caméra arrière.

12 $ sur Amazon

Juste un film : Supershieldz High Definition Clear Shield (pack de 6)



Les protecteurs d’écran en verre trempé ne conviennent pas à tout le monde et, heureusement, Supershieldz fabrique d’excellents protecteurs d’écran en film “PET”. Non seulement vous en obtenez six dans un seul pack, mais ils sont extrêmement faciles à installer et vous n’avez pas à vous soucier de la distorsion de l’écran.

6 $ chez Amazon 7 $ chez Walmart

Installation facile : Protecteur d’écran en verre trempé LK (paquet de 6)



L’installation de protecteurs d’écran est l’un des aspects les plus frustrants de la possession d’un smartphone, mais LK aide à le rendre un peu plus facile. La société fournit un outil d’alignement facile placé sur le Moto G Power, garantissant que vous installez parfaitement le protecteur d’écran. LK fournit également trois protecteurs en verre trempé dans l’emballage et trois autres pour les caméras arrière.

10 $ sur Amazon

Ultra-mince : verre trempé OMOTON (paquet de 3)



Lorsqu’il s’agit de trouver le bon protecteur d’écran, la décision peut être difficile, mais vous en voudrez toujours un qui soit compatible avec les boîtiers. C’est exactement ce que vous obtiendrez avec le protecteur de verre OMOTON, car il ne s’étendra pas jusqu’au bord du G Power lui-même. De plus, ceux-ci ne mesurent que 0,33 mm, de sorte qu’ils ne donneront pas l’impression d’être une grande plaque de verre ajoutée à l’avant de votre téléphone.

8 $ sur Amazon

Garantie à vie : Protecteur d’écran en verre trempé Supershieldz (paquet de 3)



Si vous prévoyez d’avoir votre Moto G Power pendant un certain temps, il sera utile de vous procurer des protecteurs d’écran supplémentaires. Ce pack de trois protecteurs d’écran en verre Supersheieldz offre une clarté de 99,99% sans affecter le retour tactile du G Power. De plus, Supershieldz offre une garantie de remplacement à vie « sans tracas », de sorte que vous pouvez facilement en obtenir un nouveau après que les autres aient rencontré leur fabricant.

8 $ chez Amazon 8 $ chez Walmart

Aidez vos yeux : verre trempé SuperGuardZ Blue Light



L’un des plus gros problèmes lorsque vous regardez un écran toute la journée est que vos yeux finissent par être assez fatigués, ce qui peut entraîner d’autres problèmes sur la route. Mais grâce au protecteur d’écran en verre trempé SuperGuardZ Blue Light, vous pouvez donner une pause à vos yeux. Ceux-ci sont conçus pour réduire la fatigue oculaire, car ils filtrent la lumière bleue de votre écran.

9 $ sur Amazon

Cochez les cases : Verre trempé Mr. Shield (paquet de 3)



L’ensemble de protecteurs d’écran en verre trempé de Mr. Shield coche toutes les cases dont vous aurez besoin lors de la recherche de protecteurs d’écran. Il y a un revêtement oléophobe pour lutter contre les empreintes digitales et les taches. Il mesure seulement 0,03 mm d’épaisseur tout en offrant une transparence de 99,99 %. Et vous en obtenez trois, donc si l’un d’eux tombe en panne, vous n’aurez pas à attendre l’arrivée d’un nouveau colis.

6 $ sur Amazon

Obtenez les meilleurs protecteurs d’écran Moto G Power

Il n’y a pas de bonne réponse pour choisir le meilleur protecteur d’écran, mais notre préféré pour le Moto G Power est le verre trempé Motorola Essentials. Lorsque vous prenez un protecteur d’écran (ou tout accessoire) fabriqué par la société qui commercialise le téléphone, vous savez que l’ajustement sera tout simplement parfait. C’est ce que vous obtiendrez avec ce protecteur d’écran de Motorola pour le Moto G Power. Il a même été traité avec un revêtement antimicrobien pour aider à garder votre écran aussi propre que possible.

Si vous avez des inquiétudes concernant les personnes qui regardent par-dessus votre épaule lors de la navigation ou de l’utilisation du G Power, vous aurez besoin de l’écran de confidentialité WRJ. Cela comprend trois protecteurs d’écran dans le pack, fabriqués à partir de verre trempé 9H et installés assez facilement. WRJ comprend également un revêtement oléophobe pour réduire et combattre les traces de doigts et les taches.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.