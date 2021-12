Meilleurs protecteurs d’écran Moto G Pure 2021

Meilleur

Protections d’écran Moto G Pure Android Central 2021

Même s’il n’est pas particulièrement excitant, le Moto G Pure bon marché peut toujours être considéré comme l’un des meilleurs téléphones Android à moins de 200 $ que vous pouvez acheter. L’une des caractéristiques remarquables de cet appareil économique est le grand écran de 6,5 pouces qui fonctionne bien pour la consommation de contenu. Cela dit, un panneau de cette taille a définitivement besoin d’une protection, c’est pourquoi nous avons rassemblé certains des meilleurs protecteurs d’écran Moto G Pure disponibles.

Robuste et fiable : Protecteur d’écran en verre trempé Supershieldz (paquet de 3)



Le protecteur d’écran en verre trempé de Supershieldz protège efficacement l’écran de votre Moto G Pure contre les coups et les rayures. Il est également doté d’un revêtement hydrophobe et oléophobe qui aide à réduire les taches et les empreintes digitales, tout en maintenant la réponse tactile de l’écran.

8 $ sur Amazon

Pour plus qu’un simple écran : iVoler Verre Trempé Écran & Protecteur d’objectif de l’appareil photo (pack de 4)



Doté d’une couverture bord à bord, le protecteur d’écran en verre trempé d’iVoler est un incontournable pour votre Moto G Pure. Il est assez fin et possède également des propriétés résistantes à l’eau et oléophobes. Ensuite, il y a le protecteur de module de caméra en forme de pilule, qui est également fabriqué à partir du même matériau résistant aux rayures que le protecteur d’écran.

9 $ sur Amazon

Protection de première partie: Protecteur d’écran en verre trempé pur Moto G



Si vous préférez les accessoires officiels, ne cherchez pas plus loin que le protecteur d’écran en verre trempé Moto G Pure, fabriqué par le licencié officiel de Motorola. Il ne mesure que 0,3 mm d’épaisseur, a un indice de dureté élevé et est livré avec un revêtement oléophobe pour éviter les taches et les empreintes digitales.

11 $ sur Amazon

Valeur imbattable : Protecteur d’écran en verre trempé Mr. Shield (paquet de 3)



Le protecteur d’écran en verre trempé de Mr. Shield protège l’écran de votre Moto G Pure des rayures et des impacts sans affecter la réponse tactile et la clarté de l’écran. Son adhésif silicone permet une installation et un retrait sans effort. Cependant, si vous vous trompez, vous pouvez facilement obtenir un remplacement gratuit.

6 $ sur Amazon

Plus d’éblouissement : Supershieldz Matte Screen Protector (pack de 6)



Si vous n’êtes pas un fan des écrans brillants, le protecteur d’écran mat de Supershieldz est exactement ce dont vous avez besoin car il élimine les reflets et aide à réduire la fatigue oculaire. La protection d’écran antireflet protège également votre Moto G Pure des rayures et de la poussière sans sacrifier la précision du toucher.

7 $ sur Amazon

Fabriqué aux États-Unis : Protecteur d’écran mat IQ Shield (paquet de 2)



Fabriqué à l’aide d’un matériau TPU flexible mais durable, le protecteur d’écran d’IQ Shield couvre entièrement l’écran de votre Moto G Pure et le protège des rayures et des abrasions. Sa finition mate empêche l’éblouissement et les traces de doigts, tout en permettant une installation sans bulles. Le protecteur d’écran est également couvert par une garantie à vie.

9 $ sur Amazon

Qualité de premier ordre : Protecteur d’écran en verre ITSKINS



Vous voulez la meilleure protection de sa catégorie pour l’écran de votre Moto G Pure ? Découvrez le protecteur d’écran en verre d’ITSKINS, qui est si bon qu’il est répertorié à l’achat sur le site officiel de Motorola. Le protecteur d’écran est fabriqué à partir de verre trempé japonais Asahi de qualité supérieure et de colle AB, et est également livré avec un revêtement anti-empreintes digitales.

20 $ au magasin Motorola

Protection extrême : Otterbox Trusted Glass Screen Protector



Les accessoires pour smartphone d’Otterbox sont considérés comme parmi les meilleurs, et ce protecteur d’écran en verre de confiance n’est pas différent. Doté d’une résistance améliorée aux chutes et aux éclats, il peut protéger l’écran de votre Moto G Pure des pires dommages. Il est également entièrement compatible avec tous les étuis Moto G Pure d’Otterbox.

30 $ chez Otterbox

Protégez l’écran de votre Moto G Pure contre les dommages

À un prix bien inférieur à 200 $, le Moto G Pure est certainement loin des meilleurs téléphones Android disponibles sur le marché. Cela dit, c’est une très bonne option pour tous ceux qui veulent juste un smartphone abordable qui peut gérer les bases et rien de plus. Si cela vous inclut, un bon protecteur d’écran peut vous aider à tirer encore plus de valeur de cet appareil. Et pour rendre les choses encore meilleures, assurez-vous également d’obtenir l’un des meilleurs étuis Moto G Pure pour une protection complète.

Aussi bonnes que soient toutes les options énumérées ci-dessus, mon meilleur vote va au protecteur d’écran en verre trempé de Supershieldz. Sa durabilité le rend capable de résister à toutes sortes de rayures et d’abrasions, tandis que le revêtement protecteur fonctionne bien pour éloigner les taches et les empreintes digitales. Vous obtenez également un pack de trois protecteurs d’écran à un prix très raisonnable.

D’un autre côté, le protecteur d’écran mat d’IQShield est parfait pour tous ceux qui n’aiment pas une couche de verre (un peu) épaisse sur l’écran de leur téléphone. Le matériau TPU est assez flexible et offre une couverture complète de l’écran, tout en éliminant les reflets.

