Meilleurs protecteurs d’écran Nokia G10 et G20 2021

Meilleur

Protecteurs d’écran Nokia G10 & G20 Android Central 2021

Le fabricant de téléphones finlandais Nokia vient tout juste de sortir le duo budget Nokia G10 et G20 dans la nature. Si vous vous êtes acheté l’un des appareils de la série G, la première chose à faire est de le couvrir. Ensuite, vous devriez acheter les meilleurs étuis et protecteurs d’écran pour votre Nokia G10 et G20 afin de rester en parfait état. Après tout, avec trois mises à jour majeures infaillibles, vous voudrez garder votre téléphone Nokia en parfait état au fil des ans. Notez que les deux téléphones ont exactement le même écran, ils s’adapteront donc à certains des meilleurs protecteurs d’écran Nokia G10 et G20. Voici quelques-uns de nos choix favoris.

Protégez et préservez : Protecteur d’écran en verre trempé Supershieldz



Choix du personnel

Ce verre trempé Supershieldz offre des coins arrondis pour une protection maximale. Avec cette option, vos Nokia G10 et G20 seront résistants aux rayures et sans empreintes digitales sans interférer avec la sortie de l’écran ou la réponse tactile.

7 $ chez Amazon 8 $ chez Walmart

Protection inconditionnelle : Protecteur d’écran en verre trempé CaptainShld



Le protecteur d’écran en verre trempé CaptainShld est classé 9H pour sa dureté. Cela sert d’excellent bouclier anti-rayures pour votre Nokia G10 ou G20.

8 $ sur Amazon

Une option premium : le protecteur d’écran en verre trempé Foluu



Foluu fournit un protecteur d’écran plus haut de gamme pour votre Nokia G20 et G10. Ce verre trempé a des lunettes assombries, une dureté de 9H, et il laisse passer 99% de la lumière. Votre écran apparaîtra net et vous ne sentirez pratiquement aucune différence en tapotant.

11 $ sur Amazon

Conception écologique: Pack de films d’affichage Kwmobile Crystal Clear



Si vous êtes soucieux de l’environnement, ce pack de films d’affichage Kwmobile Crystal Clear est un excellent choix. Ce n’est peut-être pas du verre trempé, mais il offre une durabilité décente et vous pouvez le laver pour le rafraîchir après une certaine utilisation. Le processus de candidature est également assez simple.

8 $ sur Amazon

BOGO : Film de protection en verre trempé YZKJSZ + étui en silicone translucide



Vous obtenez deux produits pour le prix d’un dans ce forfait de YZKJSZ. Il y a un verre trempé super mince et un étui de téléphone en silicone transparent pour le Nokia G10 et G20.

6 $ sur Amazon

Pas cher comme des jetons: Pack de 3 protecteurs d’écran en verre trempé Anrtun



Obtenez plus pour moins avec cet ensemble abordable de trois protecteurs d’écran en verre trempé. Cette vitre de protection Anrtun pour votre Nokia G20 ou G10 a des bords incurvés, est facile à installer et résistante aux rayures. Vous obtenez même un chiffon en microfibre pour nettoyer après l’avoir appliqué.

2 $ sur Amazon

Facile à installer, à remplacer gratuitement : Protecteur d’écran en verre trempé Mr.Shield avec remplacement à vie



Cette protection d’écran de Mr.Shield comporte plusieurs couches de protection pour renforcer sa durabilité. Il est livré avec tous les outils dont vous avez besoin pour appliquer vous-même le verre trempé sans aucun problème. En prime, vous bénéficiez d’un remplacement à vie si le protecteur d’écran ne convient pas à votre Nokia G20 ou G10 !

7 $ sur Amazon

Valeur d’achat: Dmax Armor Matte Screen Protector



Les finitions mates sont devenues de plus en plus populaires auprès des consommateurs de technologie. Dmax a suivi la tendance et a créé le protecteur d’écran Dmax Armor Matte avec une couche antireflet pour les Nokia G10 et G20. Ce pack de 6 protections d’écran Dmax offre un excellent rapport qualité/prix.

7 $ sur Amazon

Pour vos yeux seulement : Puccy Privacy Screen Protector Film



Du point de vue de la sécurité, ce film protecteur d’écran de confidentialité n’est pas aussi solide que certaines des autres options de la liste. Mais il compense avec une fonction de confidentialité unique où vous seul pouvez voir ce qu’il y a sur votre écran Nokia G20 ou G10. Il apparaît sombre de loin et sous certains angles de vue latéraux.

15 $ sur Amazon

Gardez ce grand écran sans fissure

Les nouveaux membres de Nokia dans la famille de téléphones G sont peut-être très bon marché, mais ce n’est pas une excuse pour ne pas tenir compte de la sécurité. Vous utiliserez votre Nokia G10 et G20 pendant longtemps, vous devriez donc vous procurer le meilleur protecteur d’écran. Le protecteur d’écran en verre trempé de Supershieldz est polyvalent avec son niveau de dureté 9H résistant, ses coins arrondis, sa résistance aux rayures et sa finition anti-empreintes digitales.

Si vous cherchez à en obtenir plus pour le prix d’un, le film protecteur en verre trempé YZKJSZ est livré avec un étui en silicone gratuit pour votre téléphone Nokia. En installer un par vous-même peut être un problème, et si vous voulez quelque chose qui s’applique facilement, nous vous recommandons le protecteur d’écran en verre trempé Mr.Shield. Vous recevrez un kit d’installation avec celui-ci qui rend l’ensemble du processus beaucoup plus simple.

Si votre budget est serré mais que vous souhaitez tout de même acheter des accessoires pour votre Nokia G20 ou G10, nous avons ce qu’il vous faut. Vous pouvez obtenir d’excellents écouteurs sans fil, des écouteurs antibruit, des montres intelligentes Android ou des trackers de fitness à des prix abordables.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Obtenez les meilleurs étuis pour protéger votre Nokia G10 et G20 ici

Les Nokia G10 et G20 sont pratiquement des jumeaux de l’extérieur, mais très différents de l’intérieur. Heureusement, ils peuvent tous les deux porter les mêmes coques de téléphone, vous avez donc l’embarras du choix pour protéger votre fidèle Nokia avec un étui solide. Voici les meilleures coques pour votre Nokia G10 et G20.