Meilleurs protecteurs d’écran OLED Nintendo Switch 2021

Protecteurs d’écran OLED pour Nintendo Switch iMore 2021

Le nouveau Nintendo Switch OLED est sorti, apportant avec lui un écran de 7 pouces plus grand que le Nintendo Switch d’origine. En tant que tel, il a besoin d’un protecteur d’écran plus grand pour le garder en sécurité. Il existe de nombreuses options, mais certaines sont certainement meilleures que d’autres. Nous avons rassemblé les meilleures options parmi lesquelles choisir. Pour protéger votre nouvel appareil, n’oubliez pas de vous procurer également l’un des meilleurs étuis Switch OLED.

Protégez cet écran

Il est très important de protéger votre toute nouvelle Nintendo Switch OLED des rayures et des dommages. Après tout, c’est un appareil assez cher et vous l’emporterez probablement partout avec vous. De plus, le Switch OLED a un très bel écran, vous allez donc vouloir le garder comme neuf, n’est-ce pas ?

Bien que ce soient tous d’excellents choix, je vous recommande vivement de vous procurer le pack de protection d’écran iVolar Nintendo Switch OLED car ils sont tous en verre trempé. De plus, il existe un cadre d’alignement pour vous aider à les mettre en place plus facilement.

