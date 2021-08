Meilleurs protecteurs d’écran OnePlus 8 2021

in

Le OnePlus 8 apporte une pléthore de spécifications et de fonctionnalités haut de gamme à un smartphone avec un prix très respectable. L’un des points forts de l’appareil est son écran AMOLED à 90 Hz, ce qui signifie que vous voudrez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour le protéger. Le OnePlus 8 est livré avec un protecteur d’écran préinstallé dès la sortie de la boîte, mais s’il est endommagé ou si vous souhaitez une sauvegarde. Voici nos meilleurs choix pour les meilleurs protecteurs d’écran OnePlus 8 disponibles actuellement.

Tout autour génial : QITAYO Film de protection d’écran en TPU flexible (paquet de 3)



Choix du personnel

Le protecteur d’écran de QITAYO est le plus similaire à ce qui est pré-installé sur le OnePlus 8, vu qu’il est fabriqué à partir d’un matériau TPU flexible. Le protecteur est entièrement compatible avec le capteur d’empreintes digitales à l’écran du téléphone, est facile à installer et peut même réparer automatiquement les petites rayures et bulles en 24 heures environ. La meilleure partie? Vous obtenez un pack de trois pour un prix vraiment compétitif.

Pas de rayures ici : Protecteur d’écran bord à bord Orzero (paquet de 3)



Une excellente alternative au protecteur d’écran de QIYATO est celui d’Orzero. Ce protecteur bord à bord couvre l’intégralité de l’écran du OnePlus 8, garantissant qu’aucune partie ne soit découverte. Une conception à quatre couches assure une résistance maximale aux rayures, et Orzero promet une clarté d’écran de 99% pour ruiner l’excellent affichage du OnePlus 8. En plus de tout cela, la proposition de valeur ici est de premier ordre.

Avant et arrière : Protecteur d’écran et d’appareil photo Ibywind (paquet de 2)



En plus du film protecteur ci-dessus, Ibywind a une autre option dans sa manche qui peut vous convenir mieux. Ce protecteur d’écran est composé d’un film TPU super fin et doux au toucher. Vous bénéficiez également d’un protecteur pour le boîtier de la caméra arrière et l’arrière du téléphone, vous offrant une autre couche de couverture sans interférer avec la qualité de l’image.

Couverture complète : Protecteur d’écran COOLPRO en verre trempé (paquet de 2)



Un autre protecteur en verre trempé que nous vous recommandons de vérifier vient de COOLPRO. Encore une fois, vous obtenez une paire de protecteurs de premier ordre, ce qui en fait un bon rapport qualité-prix. Il existe un indice de dureté de 9H pour protéger contre toutes sortes de rayures. Il n’affecte pas la sensibilité de l’écran tactile, les bords incurvés permettent un confort accru et l’installation est un jeu d’enfant.

Installation facile : Tamoria Screen Protector avec kit d’installation (paquet de 3)



Tamoria fabrique des protecteurs d’écran pour à peu près tous les principaux smartphones, y compris le OnePlus 8. Ces protecteurs sont fabriqués à partir du film TPU de quatrième génération de Tamorias, vantant une grande transparence, un design ultra-fin et une finition sans bulles. Vous obtenez un kit d’installation avec des étapes claires et concises, ce qui le rend facile à installer. Ce pack est livré avec trois protections dans la boîte, ce qui en fait l’une des meilleures valeurs disponibles.

Se guérit : LK Film Protecteurs d’écran (3-Pack)



LK est une autre entreprise sur laquelle vous pouvez compter pour créer un protecteur d’écran pour chaque version de téléphone, et ses protecteurs de film sont parmi les meilleurs du marché. Vous obtenez un ensemble de trois protecteurs d’écran dans la boîte, chacun doté de la technologie d’auto-guérison de LK qui supprime automatiquement les bulles et les rayures pour garder votre téléphone aussi beau que possible.

Gardez votre OnePlus 8 beau

Comme mentionné en haut de cet article, le OnePlus 8 dispose déjà d’un protecteur d’écran installé lorsque vous le sortez de la boîte. C’est un protecteur parfait et vous pouvez probablement le laisser pendant un certain temps, mais s’il commence à se décoller ou à s’endommager, c’est une bonne idée d’avoir une sauvegarde pour le remplacer.

Dans l’ensemble, nous vous recommandons d’utiliser le film de protection d’écran en TPU flexible QITAYO (paquet de 3). C’est un film protecteur comme celui préinstallé, mais nous dirions que c’est encore un peu mieux. Il a un taux de transparence de 99% afin que votre écran n’ait pas l’air pire, qu’il couvre tout l’écran et que la technologie d’auto-guérison soit particulièrement impressionnante.

Si vous recherchez un protecteur en verre trempé pour une meilleure protection contre les rayures, vous ne pouvez pas vous tromper avec le verre trempé de protection d’écran COOLPRO (paquet de 2). Lorsque vous tenez compte de la construction en verre, de la convivialité des boîtiers et de la valeur incroyable, il est facile de comprendre pourquoi il s’agit de l’une de nos principales recommandations. Mais, bien sûr, un protecteur d’écran protégera l’écran de votre téléphone mais pas le reste, alors assurez-vous d’obtenir le meilleur étui pour votre OnePlus 8.

