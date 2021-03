Meilleurs protecteurs d’écran OnePlus Nord N10 2021

Meilleur

Protections d’écran OnePlus Nord N10 Android Central 2021

Le OnePlus Nord N10 fait maintenant son chemin entre les mains du grand public, ce qui signifie que vous allez vouloir obtenir les meilleurs protecteurs d’écran OnePlus Nord N10. Le Nord N10 est instantanément devenu un concurrent pour l’un des meilleurs téléphones Android bon marché, et si vous en avez un, vous avez probablement déjà saisi l’un des meilleurs étuis Nord N10. Assurez-vous donc de terminer l’ensemble pour que le Nord N10 fonctionne le plus longtemps possible.

Meilleur rapport qualité / prix: verre trempé LK (lot de 6)



Choix du personnel

L’installation d’un nouveau protecteur d’écran sur votre smartphone peut être une proposition frustrante, et LK vise à atténuer ces frustrations. En plus d’inclure trois protecteurs d’écran pour l’écran avant et trois pour le module de caméra arrière, il existe une vidéo d’instructions qui vous montre exactement comment les installer facilement.

11 $ chez Amazon

Garantie à vie: verre trempé Mr. Shield (pack de 3)



Avec certains protecteurs d’écran en verre trempé, vous devrez vous soucier de «l’effet arc-en-ciel», ce qui peut rendre l’utilisation de votre téléphone frustrante. Ce n’est pas un problème avec le protecteur d’écran en verre trempé Mr. Shield, grâce à ses composants de haute qualité, qui améliorent la clarté de visualisation.

6 $ chez Amazon

Expérience tactile originale: verre trempé Orzero (paquet de 3)



Le protecteur d’écran en verre trempé Orzero se distingue des autres en étant l’option la plus fine. Avec seulement 0,26 mm, vous remarquerez à peine qu’il protège votre nouveau OnePlus Nord N10.

8 $ chez Amazon

Pas de bulles: verre trempé WRJ (paquet de 3)



Certains voudront peut-être utiliser un protecteur d’écran pour éviter de traiter les empreintes digitales et les taches sur l’écran. Avec le protecteur d’écran en verre trempé WRJ, vous n’aurez plus à vous soucier de ces empreintes digitales ennuyeuses, grâce au double revêtement oléophobe et hydrophobe.

10 $ chez Amazon

Protégez tout le verre: Verre trempé PULEN (paquet de 5)



Les protecteurs d’écran en verre trempé standard de PULEN vous offrent tout ce que vous souhaitez avec une résistance aux rayures et une clarté HD. Il y a même un revêtement hydrophobe et oléophobe sur le protecteur pour empêcher les empreintes digitales et les taches de pénétrer sur votre écran. De plus, PULEN comprend trois protecteurs d’écran pour l’écran principal, ainsi que deux autres pour protéger le module de caméra arrière.

10 $ chez Amazon

Gardez-le privé: AISELAN Privacy Screen Protector (pack de 2)



Qui aime quand quelqu’un regarde par-dessus votre épaule pendant que vous utilisez votre téléphone? Avec l’écran de confidentialité AISELAN, vous n’aurez pas à vous soucier des regards indiscrets, et comme il est fait de verre trempé, vous obtiendrez une protection maximale. De plus, il y a deux protecteurs d’écran dans le pack, vous avez donc toujours une sauvegarde.

12 $ chez Amazon

Utilisation d’un film: Protecteur d’écran Specter Shield TPU Film (pack de 2)



Les films de protection d’écran ne sont pas aussi résistants aux chocs que le verre trempé, mais ils sont plus faciles à appliquer et ont tendance à mieux jouer avec les étuis. Le Spectre Shield est compatible avec la plupart des étuis, vous n’aurez donc pas à vous soucier de l’écaillage des bords simplement parce que vous mettez un étui sur votre téléphone. Il y a également deux protecteurs d’écran inclus si vous devez remplacer le premier.

7 $ chez Amazon

Protection à vie: Protecteur d’écran en verre trempé anti-rayures Supershieldz (paquet de 3)



Ce pack de trois protecteurs d’écran en verre Supersheieldz offre une clarté de 99,99% sans affecter le retour tactile du Nord N10. De plus, Supershieldz offre une garantie de remplacement à vie «sans tracas», de sorte que vous pouvez facilement en obtenir une nouvelle après que les autres ont rencontré leur fabricant.

8 $ chez Amazon 9 $ chez Walmart

Obtenez un étui: étui antichoc Strug avec protecteur d’écran



Obtenir un protecteur d’écran n’est qu’une pièce du puzzle, mais avec l’étui Strug Shockproof, vous obtiendrez l’ensemble complet. Cet étui présente une conception à double couche pour protéger votre Nord N10 des chutes, mais la société comprend également deux protecteurs d’écran en verre trempé. Il y a même un anneau rotatif à l’arrière, vous n’aurez donc pas à vous soucier de trouver un PopSocket.

11 $ chez Amazon

Protégez la vitre avec les meilleurs protecteurs d’écran OnePlus Nord N10

Il n’y a pas de bonne réponse pour choisir le meilleur protecteur d’écran, mais notre préféré pour le OnePlus Nord N10 est le verre trempé LK (pack de 6). Ce kit comprend un total de six protecteurs à utiliser, dont trois disponibles pour l’écran principal, ainsi que trois autres pour le module de caméra arrière. De plus, la conception adaptée au boîtier garantit que vous n’aurez pas à vous soucier d’un boîtier qui gâche votre protecteur d’écran après son installation.

Si vous prévoyez de conserver votre OnePlus Nord N10 au cours des prochaines années, il y a de fortes chances que vous manquiez de protecteurs d’écran. Des choses arrivent, et nous avons tendance à laisser tomber nos téléphones accidentellement, mais au lieu d’acheter simplement un tas de protecteurs d’écran, profitez des protecteurs d’écran Mr. Shield. La société comprend trois protecteurs d’écran en verre trempé dans la boîte, ainsi qu’un kit d’installation. Mais le plus grand avantage de cet ensemble est la garantie à vie fournie si quelque chose arrive à vos protecteurs d’écran.

