Meilleurs protecteurs d’écran OnePlus Nord N200 5G 2021

Les meilleurs protecteurs d’écran OnePlus Nord N200 5G peuvent protéger votre nouveau téléphone d’une mauvaise chute et empêcher les rayures de son écran Full HD+ à 90 Hz impeccable. Associé à l’un des meilleurs étuis OnePlus Nord N200 5G, un excellent protecteur d’écran ajoutera une couche de sécurité supplémentaire et gardera ce téléphone 5G extrêmement abordable comme neuf. Donc, si vous avez acheté le dernier appareil OnePlus, voici quelques-uns des meilleurs protecteurs d’écran OnePlus Nord N200 5G parmi lesquels choisir.

Bon trempé: Protecteur d’écran en verre trempé GoTo



Vous ne pouvez pas vous tromper avec le verre trempé, c’est pourquoi le protecteur d’écran en verre trempé GoTo de T-Mobile est un excellent choix lorsqu’il s’agit de protéger votre coque OnePlus Nord N200 5G contre les rayures et les fissures. Ce protecteur d’écran est livré avec un plateau qui facilite l’installation du verre trempé sur votre téléphone, de sorte que vous obtiendrez des résultats parfaits.

Sans rayures : GoTo Film Protecteur d’écran (paquet de 2)



Si vous préférez un protecteur d’écran fin, le GoTo Film Screen Protector protégera votre OnePlus Nord N200 avec une couche claire et transparente. Bien que ce protecteur d’écran ne fasse pas grand-chose pour vous si vous laissez tomber votre téléphone de plusieurs pieds, il fera un excellent travail pour empêcher votre écran de se rayer quotidiennement en étant simplement dans votre poche arrière ou votre sac. De plus, étant donné que ces protecteurs d’écran peuvent se détériorer avec le temps, vous en aurez deux dans ce pack lorsque vous en aurez besoin.

Facile à installer : Protecteur d’écran haute transparence VIESUP



Le protecteur d’écran VIESUP High Clear est un autre protecteur d’écran en verre trempé très réactif qui empêchera votre écran de se briser si vous le laissez tomber. Il est facile à installer et comprend des lingettes humides/sèches et des absorbeurs de poussière pour éviter ces bulles d’air embêtantes. Vous obtiendrez deux protecteurs d’écran, si l’un d’eux se fissure, et à un excellent prix.

Choix de budget: WRJ pour OnePlus Nord N200 5G Screen Protector (pack multiple)



Le protecteur d’écran WRJ est livré avec deux protecteurs d’écran en verre trempé ainsi que trois protecteurs d’objectif d’appareil photo pour protéger non seulement l’écran de votre téléphone, mais également ses appareils photo. Les protecteurs d’écran sont sensibles au toucher et très transparents, vous verrez donc toujours clairement la résolution Full HD+ de votre écran. Chaque protecteur est également livré avec des bords arrondis pour s’adapter parfaitement à votre OnePlus Nord N200.

Clair comme du cristal : Film de protection d’écran Futanwei pour OnePlus Nord N200 5G (paquet de 2)



Le protecteur d’écran Futanwei est livré avec un ensemble de deux couvercles en verre trempé fabriqués avec des couches oléophobes et hydrophobes qui protègent contre les traces de doigts et les gouttes d’eau. Ce protecteur d’écran évitera les rayures sans affecter la qualité d’image ou la sensibilité tactile de votre écran. Vous obtiendrez également deux kits de nettoyage inclus pour une application facile.

Le OnePlus Nord N200 5G est le dernier appareil à bas prix de la gamme Nord et rivalisera certainement avec les meilleurs téléphones Android bon marché. Pour protéger votre téléphone des accidents de la vie, un étui durable est un bon début, mais il est également essentiel de couvrir l’écran de votre nouveau téléphone avec un protecteur d’écran si sa surface Gorilla Glass 3 vous fait défaut.

Si vous voulez un protecteur d’écran en verre trempé, le protecteur d’écran en verre trempé GoTo est un bon choix. GoTo a été lancé par T-Mobile en 2020 pour fournir des accessoires téléphoniques abordables et de haute qualité. Depuis le lancement du OnePlus Nord N200 5G avec un partenariat T-Mobile, il s’agit d’un choix fiable. Cependant, si vous préférez un protecteur d’écran plus fin, le GoTo Film Screen Protector offre également une protection contre les rayures et l’usure quotidienne. Et si vous ne prévoyez pas d’acheter un étui mais que vous voulez vous assurer que votre écran et votre appareil photo sont protégés, le protecteur d’écran WRJ pour OnePlus Nord N200 5G est livré avec deux protecteurs d’écran et trois protecteurs d’objectif d’appareil photo.

