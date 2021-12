Meilleurs protecteurs d’écran pour Apple Watch 2021

Meilleur

Protecteurs d’écran en verre Apple Watch iMore 2021

Gardez l’écran de votre Apple Watch à l’épreuve des rayures et des éraflures avec un protecteur d’écran en verre trempé. L’écran de l’Apple Watch peut sembler assez petit pour ne pas se rayer facilement, mais le porter à votre poignet tous les jours signifie qu’il est susceptible de s’endommager tôt ou tard ! Il est toujours préférable de jouer la sécurité.

Meilleur dans l’ensemble: étui rigide Misxi Apple Watch (séries 4, 5, 6 et 7)

L’étui rigide Misxi pour Apple Watch est une simple coque enfichable pour votre Apple Watch qui vous permet de protéger l’écran des rayures et les côtés de l’étui des éraflures. Ses découpes précises vous permettront toujours de déplacer facilement la couronne numérique et d’accéder au bouton latéral lorsque vous en aurez besoin. De plus, il fonctionnera avec n’importe quel bracelet Apple Watch que vous possédez, qu’il s’agisse de cuir, de silicone, de métal ou autre.

Avantages:

Protège l’écran et les côtés Livré en pack de deux

Les inconvénients:

Non compatible avec Apple Watch Series 3

Meilleur dans l’ensemble

Étui rigide Misxi pour Apple Watch (la plupart des modèles d’Apple Watch)

Protection complète

Obtenez deux excellents protecteurs d’écran pour votre Apple Watch Series 4, 5, 6 ou 7 à un prix modique.

Meilleurs films protecteurs : Lot de 6 protecteurs d’écran Liwin (tous les modèles Apple Watch)

Le nouvel écran plus grand de l’Apple Watch Series 7 nécessitera un protecteur d’écran séparé car la taille du boîtier est également devenue un peu plus grande, alors pourquoi ne pas obtenir quelque chose de flexible ? Le protecteur d’écran est un pack de six films protecteurs qui vous aideront à éviter les rayures sur l’écran de votre Apple Watch.

De plus, il est extrêmement fin – mesurant seulement environ 0,1 mm d’épaisseur – ce qui signifie que vous n’avez pas à craindre de perdre la sensibilité de l’écran tactile. De plus, il est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour rendre l’installation aussi facile et propre que possible.

Avantages:

Pack de six Ultra-clair et transparent

Les inconvénients:

Pas aussi protecteur que le verre

Meilleurs films protecteurs

Protecteur d’écran Liwin — pack de 6

Pack de six films protecteurs pour toutes les montres Apple

Si vous avez une Apple Watch, ce pack de six films de protection d’écran vous aidera à éviter les rayures.

Meilleur boîtier flexible : boîtier BRG pour Apple Watch (38 mm, 40 mm, 42 mm et 44 mm)

Si vous souhaitez une protection complète, la coque BRG pour Apple Watch propose une coque en TPU que vous pouvez mettre sur votre Apple Watch pour couvrir parfaitement l’écran et les côtés. Ce qui est bien avec le TPU, c’est qu’il offre une certaine résistance aux chocs qu’un protecteur d’écran en verre trempé ne fera pas, donc s’il tombe de votre table de chevet, il y a de meilleures chances que vous n’ayez à vous soucier de rien.

Avantages:

Découpes précises Se charge avec l’étui Convient à la plupart des modèles Apple Watch

Les inconvénients:

Ne convient pas à l’Apple Watch Series 7

Meilleur étui souple

Boîtier BRG pour Apple Watch (38 mm, 40 mm, 42 mm et 44 mm)

TPU souple

Cette coque en TPU flexible aidera à protéger votre Apple Watch sans sacrifier le confort.

Idéal pour l’écran : *Protecteur d’écran Geekboy pour Apple Watch (44mm) *

Le protecteur d’écran Geekboy pour Apple Watch offre un ajustement incurvé à votre Apple Watch qui le protège de presque tout ce que vous pouvez lui lancer. Une belle touche à son esthétique est la doublure extérieure noire qui correspond à la lunette de la montre, ce qui donne l’impression que vous n’avez pas du tout de protecteur d’écran. Le seul inconvénient est qu’il ne semble être disponible que pour les tailles Apple Watch de 44 mm et rien d’autre.

Avantages:

Couverture bord à bord Lunette noire pour un look homogène Convient uniquement aux modèles Apple Watch de 44 mm

Les inconvénients:

Ne convient pas aux autres tailles d’Apple Watch

Idéal uniquement pour l’écran

Protecteur d’écran Geekboy pour Apple Watch (44mm)

Couverture bord à bord

Les bords incurvés du protecteur d’écran Geekboy garantissent que chaque partie de l’écran de votre Apple Watch est couverte.

En bout de ligne

Si vous voulez vraiment protéger votre Apple Watch autant que possible, le verre trempé est la solution. L’étui rigide Misxi Apple Watch protège non seulement l’écran de votre Apple Watch, mais également les côtés de l’appareil, ce qui signifie que l’ensemble de votre Apple Watch est protégé.

Grâce à ses découpes précises, vous n’avez pas à craindre de perdre des fonctionnalités et vous n’avez même pas besoin de retirer l’étui pour charger votre Apple Watch. De plus, il n’interférera pas non plus avec votre groupe Apple Watch préféré.

