Meilleurs protecteurs d’écran pour iPhone SE (2020) 2021

Meilleur

Protecteurs d’écran iPhone SE (2020) iMore 2021

Vous aurez besoin d’un protecteur d’écran pour garder l’écran de votre iPhone SE de deuxième génération intact. Notez que les nouvelles dimensions de l’iPhone SE sont les mêmes que celles des écrans de l’iPhone 7 et de l’iPhone 8, donc les protecteurs d’écran conçus pour un modèle d’iPhone s’adapteront tout aussi bien aux deux autres. Voici quelques-uns des meilleurs protecteurs d’écran pour iPhone SE (2020) que vous pouvez acheter.

Installation facile : Protecteur d’écran en verre trempé Spigen pour iPhone SE (2020)



Choix du personnel

Spigen facilite l’installation de votre protecteur d’écran avec le kit d’installation inclus. Je l’ai utilisé moi-même pour une installation parfaitement alignée et sans bulles à chaque fois. Deux protecteurs d’écran sont inclus pour que vous puissiez partager avec un ami ou simplement en avoir un de rechange.

12 $ sur Amazon

Prix ​​économique : Protecteur d’écran XClear pour iPhone SE (2020)



Obtenez beaucoup pour peu avec le package Screen Protector de XClear. Vous obtenez trois protecteurs d’écran, plus un cadre d’alignement pour vous aider à installer correctement votre protecteur d’écran.

5 $ sur Amazon

Bord incurvé : Protecteur d’écran Syncwire pour iPhone SE 2020 (paquet de 3)



Obtenez trois protecteurs d’écran en verre trempé, sans bulles, anti-empreintes digitales, oléophobes et hydrophobes dans cet emballage. Il ne va pas jusqu’au bord de l’écran, laissant beaucoup de place pour tout type de boîtier que vous pourriez utiliser. Le bord du protecteur d’écran est également incurvé pour une expérience utilisateur plus confortable.

12 $ sur Amazon

Flexible : Pack de 3 protecteurs d’écran JETech pour iPhone SE (2020)



Procurez-vous trois protecteurs d’écran en verre trempé pour un prix modique. Le verre est souple et résistant. Bien qu’il ne soit pas livré avec un cadre d’installation, il est livré avec des “charnières” autocollantes pour vous aider à installer correctement votre protecteur d’écran.

8 $ sur Amazon

Bord arrondi : Pack de 3 protecteurs d’écran Mr. Shield pour iPhone



Obtenez trois protecteurs d’écran en verre trempé pour un prix modique, parfaits pour partager avec toute la famille ou vos amis. Chaque protecteur d’écran a une clarté HD et une précision de l’écran tactile de 99,99 %, et des autocollants sont inclus pour l’aide à l’installation.

6 $ sur Amazon

Bord à bord: Protecteur d’écran iPhone à couverture complète MANTO pour iPhone SE (2020)



Alors que la plupart des protecteurs d’écran laissent une large marge sur les bords pour s’adapter à tout type de coque d’iPhone, MANTO se rapproche beaucoup plus du bord, de sorte qu’il semble se fondre dans la lunette. La plupart des cas fonctionneront toujours, mais certains cas plus volumineux peuvent ne pas fonctionner. Vous obtenez deux dans un paquet.

À partir de 10 $ sur Amazon

Protection extrême contre les éclats : InvisibleShield Glass+ pour iPhone SE (2020)



L’InvisibleShield Glass+ offre une protection avancée contre les éclats et les chocs grâce à la technologie Ion Matrix™. Si votre protecteur d’écran est endommagé de quelque manière que ce soit, InvisibleShield le remplacera pour la durée de vie de votre appareil.

Protection de la vie privée : Protecteur d’écran en verre trempé JETech 2e génération



Gardez les yeux indésirables autour de vous hors de votre écran avec ce protecteur d’écran teinté. Une fois appliqué, l’écran de votre téléphone ne peut être visualisé que directement devant votre téléphone. Vous obtenez deux protecteurs d’écran dans ce package.

9 $ chez Amazon 15 $ chez Walmart

Populaire: Protecteur d’écran en verre amFilm pour iPhone SE (2020)



Cette marque très populaire a un bon prix et fait le travail. Vous obtenez deux protecteurs d’écran en verre trempé de 0,3 millimètre d’épaisseur avec une dureté de 9H dans l’emballage.

7 $ chez Amazon 8 $ chez Walmart

Triple résistance : Protecteur d’écran en verre trempé ESR pour iPhone 4,7″



Vous obtenez deux protecteurs d’écran spécialement traités et trempés pour supporter jusqu’à cinq kilogrammes (11 livres) de pression. Vous obtenez également un cadre pour guider votre installation parfaite.

11 $ sur Amazon

Intégré dans l’étui : Étui SupCase Unicorn Beetle Pro Series pour iPhone SE (2020)



Si vous recherchez un protecteur d’écran intégré directement dans l’étui, SupCase vous a couvert avec cet étui robuste et résistant. Vous bénéficiez d’une protection à 360 degrés, d’une béquille pour la visualisation de vidéos et d’un étui à clip de ceinture.

À partir de 20 $ chez Amazon 20 $ chez Walmart

Flexible : Film de protection d’écran amFilm Flex pour iPhone SE (2020)



Si vous préférez quelque chose de plus fin et de plus léger que le verre, pensez à cette option de film plastique à trois couches. Vous obtenez trois protecteurs d’écran dans l’emballage et tout ce dont vous avez besoin pour l’installer sans bulles.

7 $ sur Amazon

Avez-vous vraiment besoin d’un protecteur d’écran ?

J’ai appris quelques choses sur les protecteurs d’écran pendant que je travaillais dans un Apple Store. Tout d’abord, vous en avez certainement besoin. Un protecteur d’écran n’est peut-être pas efficace à 100% pour empêcher l’écran de votre iPhone de se briser lors d’une chute, mais j’ai vu de nombreux clients venir remplacer les protecteurs d’écran fissurés alors que leurs écrans d’iPhone restaient parfaits. Même si vous ne soumettez jamais votre iPhone à aucun type de traumatisme, l’écran du téléphone développera des micro-rayures au fil du temps lors d’une utilisation normale. Je l’ai découvert à la dure lorsque je suis resté sans protecteur d’écran pendant quelques mois. Un protecteur d’écran subira tous ces dommages à la place de l’écran de votre téléphone.

Deuxièmement, je ne me fais pas confiance pour installer un protecteur d’écran main libre. Chez Apple, nous avions des “machines” pour nous aider à installer parfaitement les protections d’écran à chaque fois. Le protecteur d’écran en verre trempé Spigen est livré avec un kit d’installation qui reproduit le plus fidèlement ce que nous avons utilisé chez Apple. Les cadres simples sont également utiles pour guider les applications, et les charnières autocollantes valent mieux que rien, mais j’aime vraiment utiliser celle de Spigen.

Quel est le meilleur protecteur d’écran iPhone SE (2020) pour vous ?

La plupart des protecteurs d’écran répertoriés ici (sauf indication contraire) sont dotés d’un verre trempé haute définition, d’une dureté 9H, d’un revêtement d’écran oléophobe et d’un grand espace sur les bords pour votre étui préféré. Le protecteur d’écran pour iPhone à couverture complète de MANTO peut sembler un choix étrange car il n’a pas autant d’espace autour du bord pour un étui, mais j’aime l’expérience d’un protecteur d’écran bord à bord.

Une fois installé, il semble se fondre dans les cadres de l’iPhone, vous remarquez donc à peine qu’il est là. Notez simplement que si vous optez pour celui-ci, vous voudrez être sûr d’avoir un étui dont la lèvre ne s’étend pas trop loin sur l’écran de l’iPhone. En parlant de coques, n’oubliez pas une coque iPhone SE (2020) !

Plus important encore, choisissez-en un qui correspond à votre budget et qui possède les fonctionnalités que vous souhaitez. Le meilleur protecteur d’écran iPhone SE 2020 est celui qui est réellement sur votre iPhone !

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.