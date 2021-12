Meilleurs protecteurs d’écran pour Nintendo Switch Lite 2021

Meilleur

protecteurs d’écran pour Nintendo Switch Lite iMore 2021

Alors que la Nintendo Switch standard est une console hybride portable et domestique, la Switch Lite est uniquement portable. Cela signifie que vous êtes plus susceptible d’emporter cette petite machine de jeu partout avec vous. Pour qu’il reste impeccable et qu’il fonctionne correctement, vous devez investir dans un bon protecteur d’écran pour votre Switch Lite ; ce bébé va prendre quelques bosses et éraflures ! N’oubliez pas de prendre l’un des meilleurs étuis de transport Switch Lite pendant que vous y êtes !

Simple et efficace : pack de 3 protecteurs d’écran en verre trempé amFilm



Le favori du personnel

amFilm est l’une de nos marques préférées pour les protecteurs d’écran sur plusieurs appareils électroniques. Ceux-ci ont une épaisseur de 0,3 mm, vous les remarquerez donc à peine, et ils sont super clairs et n’interfèrent pas avec les visuels du jeu. Ils ont une dureté de 9H et sont très durables et résistants aux rayures.

8 $ sur Amazon

Pratique sur un budget: Pack de 3 protecteurs d’écran en verre trempé JETech



JETech est toujours un bon choix si vous avez un budget limité. Ce pack de 3 vous offre des extras au cas où vous en auriez besoin. Le film a une épaisseur de 0,33 mm avec une dureté de 9H, est super clair, imperméable, anti-poussière, anti-empreintes digitales et résistant aux rayures.

9 $ sur Amazon

Défense haut de gamme : Protecteur d’écran en verre trempé ZAGG InvisibleShield – Switch Lite



InvisibleShield de ZAGG est un nom de confiance en matière de protection depuis de nombreuses années. Le Glass+ est fabriqué avec des matériaux de haute qualité qui garantissent que votre Switch Lite est protégé de toute usure, y compris les rayures, tout en maintenant une bonne sensibilité de l’écran tactile. Les bords renforcés se fondent également dans le reste de l’appareil pour minimiser l’écaillage.

30 $ chez Best Buy

Allez balistique: Pack de 2 protecteurs d’écran en verre balistique transparent Tech Armor HD



Ce protecteur d’écran en verre balistique très résistant a une apparence et une sensation incroyables tout en protégeant votre Switch Lite des rayures et des chutes à fort impact. Avec le verre balistique, vous n’aurez pas à vous soucier des bulles, et il est très facile à installer et a un ajustement parfait. C’est un peu plus cher que les autres options, mais vous obtenez une protection maximale.

10 $ sur Amazon

Go super : Pack de 2 protecteurs d’écran en verre trempé Supershieldz



Ces protecteurs en verre trempé de Supershieldz sont super en termes de protection. Ils sont fabriqués à partir de verre trempé de haute qualité pour une protection maximale contre les rayures, grâce à la dureté 9H et à la clarté de 99,99%, conservant le toucher et la sensation d’origine de votre Switch Lite. Et si vous devez l’enlever plus tard, il ne laisse aucun résidu.

7 $ sur Amazon

Sous licence officielle : Filtre de protection d’écran Nintendo Switch Lite par HORI



Nintendo licencie officiellement les produits HORI, c’est donc une valeur sûre. Ce filtre protecteur d’écran est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité qui le rendent limpide sans interférer avec la fonctionnalité de l’écran. Le processus d’installation est également simple et sans frustration, ce qui permet d’obtenir l’application parfaite à chaque fois.

10 $ chez Best Buy

Protégez cet écran à tout prix !

Vous emporterez votre Switch Lite avec vous pendant vos déplacements, alors autant investir dans le meilleur protecteur d’écran Switch Lite. Parce que si vous êtes comme moi, une égratignure sur votre écran réel vous dérangera pour le reste de votre vie (probablement), et nous ne le voulons certainement pas !

Si vous voulez des recommandations personnelles sur le meilleur protecteur d’écran Switch Lite, j’aime le plus la marque amFilm. J’ai déjà utilisé les protecteurs de cette marque sur des iPhones et même sur la Nintendo Switch d’origine, et ils sont super durables et protègent contre l’usure quotidienne. Une autre bonne option est le verre balistique de Tech Armor, car il est conçu pour résister aux chutes d’impact les plus fortes, vous offrant ainsi la plus grande tranquillité d’esprit en matière de protection. Et si l’argent n’est pas un problème, alors InvisibleShield Glass + de ZAGG est également une excellente option car il peut tout gérer et s’intègre parfaitement – c’est juste un peu plus que les autres options.

Et pendant que vous choisissez le meilleur protecteur d’écran Switch Lite, assurez-vous d’équiper votre console de certains des meilleurs jeux Nintendo Switch ! Assurez-vous simplement d’avoir une carte microSD suffisamment grande pour tous vos favoris sans avoir à vous soucier des cartouches de jeu physiques.

