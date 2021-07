Meilleurs protecteurs d’écran Samsung Galaxy Note 20 Ultra 2021

in

Meilleur

Protecteurs d’écran Samsung Galaxy Note 20 Ultra Android Central 2021

Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra a un écran AMOLED incurvé recouvert de Gorilla Glass 6, mais cela ne veut pas dire qu’il n’a pas besoin d’un excellent protecteur d’écran. Le verre incurvé est intrinsèquement plus vulnérable que le plat, et l’écran massif du Note 20 Ultra laisse de nombreuses possibilités de rayures et de fissures potentielles. C’est pourquoi vous devriez acheter l’un des meilleurs protecteurs d’écran Galaxy Note 20 Ultra pour votre nouveau téléphone coûteux.

La voie du verre: Protecteur d’écran en verre trempé Venoro



Venoro est un nom sur lequel nous comptons souvent pour des protecteurs d’écran de qualité pour toutes les principales versions de téléphones, et avec le Note 20 Ultra, il apparaît à nouveau dans l’assiette. Ce protecteur d’écran unique est en verre trempé, offrant une résistance incroyable aux rayures, un indice de transparence de 99,99% et un design ultra fin avec seulement 0,3 mm d’épaisseur.

4 $ sur Amazon

Réparation automatique ultra-douce : Protecteur d’écran UniqueMe TPU (paquet de 4)



Fabriqué en TPU souple, ce pack comprend une paire de protections sans bulles et compatibles avec les étuis qui s’enfilent facilement sans former de bulles, ainsi que deux protections d’objectif d’appareil photo. Les protecteurs sont tous tactiles, anti-éclats, anti-empreintes digitales et anti-éblouissants. Une fonction d’auto-guérison soignée restaurera automatiquement la surface du film selon les besoins.

15 $ sur Amazon

Combo : Protecteur d’écran souple BAZO (paquet de 2)



Si vous cherchez à dépenser votre argent et à obtenir une pièce de rechange, vous ne pouvez pas ignorer ce forfait de BAZO. Tout commence par deux films protecteurs en TPU, faciles à installer et compatibles avec toutes les coques. Les protections seules conviennent parfaitement, mais BAZO comprend également deux protections en verre trempé pour la bosse de la caméra arrière.

8 $ sur Amazon

Protecteur Premium: Protecteur de verre Whitestone Dome



Whitestone Dome Glass s’est avéré être un protecteur fiable et bien ajusté pour tous les derniers appareils de Samsung. Il offre une réactivité améliorée avec le capteur d’empreintes digitales à ultrasons. L’adhésif liquide optiquement transparent assure une liaison étroite lorsqu’il est associé au traitement de durcissement à la lumière UV inclus.

50 $ sur Amazon

Toutes les fonctionnalités : Protecteur d’écran QITAYO (3-Pack)



En parlant de bonnes options, un autre ensemble qui vaut le détour est celui de QITAYO. Encore une fois, vous pouvez acheter trois films protecteurs pour le même prix que certains seuls. Avec ces QITAYO, vous pouvez vous attendre à une couverture complète de l’ensemble de l’écran, à une solution adhésive fiable et à la compatibilité avec le capteur d’empreintes digitales à l’écran.

10 $ sur Amazon

Trois pour le prix d’un : Protecteur d’écran AloMit (paquet de 3)



L’offre d’AloMit pour le Galaxy Note 20 Ultra est difficile à contester : trois films de protection d’écran à un prix très bas. Les fonctionnalités habituelles sont ici, y compris la prise en charge du capteur d’empreintes digitales, une conception conviviale et un processus d’installation facile. Vous obtenez également deux protecteurs en verre trempé pour le boîtier de la caméra arrière.

10 $ sur Amazon

Soyez intelligent et protégez cet écran

On craque plutôt pour le Galaxy Note 20 Ultra, l’un de ses meilleurs atouts étant son écran. En tant que tel, le protéger est un must avec l’un des meilleurs protecteurs d’écran Galaxy Note 20 Ultra. Il existe de nombreux protecteurs d’écran que vous pouvez obtenir pour le téléphone. Pourtant, parmi tout, nous pensons que l’une des meilleures options est le protecteur d’écran en verre trempé Venoro. La construction en verre offre la meilleure résistance aux rayures que vous puissiez trouver, et lorsque vous combinez cela avec une installation facile, une excellente clarté et un prix équitable, vous vous retrouvez avec un gagnant. C’est l’un des meilleurs téléphones Android, après tout.

Si l’argent n’est pas un objet et que vous voulez faire des folies pour l’un des protecteurs d’écran les plus durables de la planète, vous devez vous procurer le verre Whitestone Dome. Oui, c’est cher, et le processus d’installation est une corvée. Mais une fois que tout est appliqué, vous êtes parti pour quelque chose de magique.

Une fois que vous avez sélectionné le protecteur d’écran parfait, n’oubliez pas de prendre également un protecteur pour le Samsung Galaxy Note 20 Ultra, afin d’obtenir une protection complète de l’appareil à 360 degrés.

