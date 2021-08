Meilleurs protecteurs d’écran Samsung Galaxy S21 2021

in

Protecteurs d’écran Samsung Galaxy S21 Android Central 2021

Bien que les fonctionnalités exceptionnelles du Samsung Galaxy S21 ne manquent pas, l’une des choses qui se démarque le plus de l’appareil d’un point de vue esthétique, et qui est littéralement sur votre visage tout le temps, est son magnifique écran. Vraisemblablement, vous avez décidé de choisir un excellent étui pour protéger le téléphone des chutes ou des chutes accidentelles, mais avez-vous pensé à la façon dont vous allez garder l’avant du téléphone exempt de rayures, d’entailles et de fissures ? Ensuite, jetez un œil à ce tour d’horizon des meilleurs protecteurs d’écran Samsung Galaxy S21 afin que votre smartphone reste époustouflant pour les années à venir.

Durable et fiable : Protecteur d’écran ZAGG Invisible Shield GlassFusion+



Le GlassFusion+ est une solution de verre hybride qui recouvre l’écran de votre Samsung Galaxy S21 avec une protection militaire presque incassable. Il ressemble et se sent comme le verre sur votre écran et offre une vision claire et une sensibilité du capteur d’empreintes digitales.

36 $ chez Amazon 40 $ chez Best Buy

Application facile : Protecteur d’écran Supershieldz (paquet de 3)



Avec une dureté de 9H et une clarté presque totale, vous obtenez toujours cette excellente expérience d’écran tactile, ainsi qu’un revêtement hydrophobe et oléophobe pour réduire les taches et les empreintes digitales. Ce kit abordable évite également les applicateurs encombrants pour une méthode de poche facile.

10 $ chez Amazon 11 $ chez Walmart

Robuste comme une Otterbox : le protecteur d’écran Otterbox Alpha Flex



Vous faites confiance à Otterbox pour fournir des étuis robustes, durables et fiables, alors pourquoi ne pas faire confiance à l’entreprise pour protéger également l’écran de votre téléphone ? L’Alpha Flex est incassable et facile à installer, et il offre une expérience de réponse tactile sans faille avec votre écran S21.

40 $ chez Best Buy 36 $ chez B&H Photo

Ultra-premium : protecteur d’écran en verre Whitestone Dome (paquet de 2)



Whitestone fabrique certains des meilleurs protecteurs d’écran du marché, et bien qu’ils fassent partie des options les plus chères, vous obtenez la qualité pour laquelle vous payez ici. Le système de séchage UV permet un meilleur ajustement et une meilleure compatibilité avec le capteur d’empreintes digitales à ultrasons.

50 $ sur Amazon

Choix économique : écran trempé TQLGY et protecteur d’objectif d’appareil photo (paquet de 3)



Ce pack multiple est non seulement livré avec trois protecteurs d’écran en verre trempé, mais il comprend également trois protecteurs d’objectif d’appareil photo pour aider à protéger le nouveau boîtier de l’appareil photo qui est plus proéminent que jamais. Protégez donc à la fois l’avant et l’arrière de votre S21 avec ce pack économique.

11 $ sur Amazon

Double fonction: Protecteur d’objectif de caméra en verre trempé UniqueMe (paquet de 2 + 3)



Ce pack de deux comprend également trois couvercles de capteur de caméra afin que les zones avant et arrière soient protégées. Ces protecteurs sont fabriqués en verre trempé de haute qualité qui a un niveau de dureté robuste de 9H. En prime, il est livré avec un cadre d’installation pour faciliter votre processus d’installation.

13 $ sur Amazon

Élégamment durables : protections d’écran Spigen NeoFlex (paquet de 2)



Spigen est bien connu pour ses étuis abordables et durables qui offrent une protection élégante pour le dos de votre téléphone. La gamme de protecteurs d’écran NeoFlex est conçue pour compléter et protéger parfaitement l’écran avant. Ils sont faciles à appliquer sans bulles ni plis, préservant un écran clair sans reflets ni effets arc-en-ciel.

10 $ sur Amazon

Star de cinéma : GOBUKEE PET Protecteurs d’écran (Paquet de 2)



Si vous n’êtes pas fan du verre trempé pour son épaisseur ou sa tendance à gêner la sensibilité au toucher, essayez plutôt un film protecteur. Ce double pack est beau et mince, et la technologie d’auto-guérison signifie que même s’il se raye d’une manière ou d’une autre, il ne durera pas éternellement. Il y a en fait quatre pièces dans le pack avec une paire de protecteurs d’objectif d’appareil photo inclus.

12 $ sur Amazon

Luxe liquide : Protecteur d’écran ESR Liquid Skin (paquet de 3)



Nous sommes fan des coques ESR, il va donc de soi que nous aimerions également leurs protections d’écran. Ce pack de trois vous offre une couverture bord à bord qui protège tout en offrant une réactivité plein écran. L’auto-cicatrisation l’aide également à mieux résister à l’usure dans le temps.

11 $ sur Amazon

Ce sont les meilleurs protecteurs d’écran Samsung Galaxy S21

Lorsque vous transportez l’un des meilleurs téléphones Android comme le Samsung Galaxy S21, vous voulez vous assurer que votre appareil premium est aussi protégé que possible. Cela signifie obtenir l’un des meilleurs étuis Samsung Galaxy S21, ainsi que l’un des meilleurs protecteurs d’écran Samsung Galaxy S21.

Si vous recherchez le meilleur rapport qualité-prix, il est difficile d’ignorer le pack de trois protecteurs d’écran et protecteurs d’objectif d’appareil photo de TQLGY. Le protecteur d’écran ZAGG Invisible Shield GlassFusion+ est une option plus premium, mais qui n’est disponible qu’en un seul et peut être assez cher. Si votre budget est serré, pensez au pack de trois Supershieldz, durable et facilement abordable.

Protéger votre téléphone est certainement important, mais n’oubliez pas tous les autres éléments amusants et pratiques qui peuvent ajouter à votre expérience de smartphone. En plus des étuis et des housses, nous avons compilé une liste des meilleurs accessoires pour votre Samsung Galaxy S21 que vous voudrez peut-être également consulter.

