Meilleurs protecteurs d’écran Samsung Galaxy S21 FE 2022

Protecteurs d’écran Samsung Galaxy S21 FE Android Central 2022

Comme le S21 d’origine, le Samsung Galaxy S21 FE dispose d’un écran plat, d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et des couleurs éclatantes d’un écran AMOLED réglé par Samsung. Rien ne me briserait plus le cœur que de voir un si bel écran brisé et en toile d’araignée, et c’est pourquoi les meilleurs protecteurs d’écran Galaxy S21 FE – en particulier ceux en verre trempé – sont essentiels. Nous avons arrondi les meilleurs d’entre eux, alors s’il vous plaît, protégeons votre écran.

Comme si de rien n’était : ZAGG InvisibleShield Glass Elite



Glass Elite d’InvisibleShield présente des fonctionnalités intéressantes avec son verre trempé, notamment la technologie d’échange d’ions pour augmenter la durabilité du verre et l’effacement des empreintes digitales ClearPrint afin que votre écran ne ressemble pas à un désordre super maculé.

40 $ chez ZAGG

Tout comme l’original : Protecteur d’écran en verre trempé Supershieldz (paquet de 2)



Supershieldz présente le même arrondi 2.5D sur ses bords que le S21 FE, vous empêchant de sentir ses bords lorsque vous faites glisser le bord de l’écran. Son revêtement repousse l’eau et les huiles sur vos mains pour que tout reste propre et clair.

8 $ sur Amazon

Installation facile : Spigen Glas.tR AlignMaster Protecteur d’écran en verre trempé (paquet de 2)



Si vous êtes aussi doué que moi pour installer des protecteurs d’écran, le système AlignMaster de Spigen garantit que vous le ferez correctement cette fois. Avec une découpe précise pour l’appareil photo plutôt qu’une larme, ce protecteur d’écran aura l’air totalement invisible une fois que vous aurez un étui dessus.

14 $ sur Amazon

Protégez les deux côtés : Protecteur d’écran en verre trempé UniqueMe pour Samsung Galaxy S21 FE et protecteur d’objectif d’appareil photo (2+3-Pack)



Les kits UniqueMe comportent non seulement deux protecteurs en verre trempé pour la face avant de votre Galaxy S21 FE, mais également des couvercles en verre trempé pour votre module de caméra. Même si votre téléphone fait une mauvaise chute, vos appareils photo ne seront ni rayés ni éparpillés.

11 $ sur Amazon

Dites adieu aux rayures : OtterBox Amplify Glass Screen Protector



Conçu en partenariat avec Corning, les maîtres verriers ultimes, le protecteur d’écran Amplify est plus résistant aux rayures que la concurrence. Ce protecteur n’est pas fourni avec des pièces de rechange car vous ne devriez jamais en avoir besoin, mais la garantie à vie d’OtterBox le remplacera gratuitement.

50 $ chez OtterBox

Photos sans éblouissement : verre trempé OMOTON et protecteur d’objectif d’appareil photo (paquet de 3 + 2)



Vous tournez beaucoup de vidéos la nuit ou avec votre flash allumé ? Les protecteurs d’objectif de caméra OMTON sont noirs pour limiter l’éblouissement qui se réfracte à travers le couvercle du module de caméra en verre, garantissant la meilleure qualité d’image. Vous obtenez également trois protecteurs d’écran pour vous assurer d’être couvert.

9 $ sur Amazon

Films faciles à lire : Protecteur d’écran J&D Anti-Glare Matte Film Shield



Si vous préférez les films plus minces au verre épais, le pack J&D coûte un dollar par film, vous avez donc beaucoup à échanger. Plus important encore, alors que la plupart des protecteurs d’écran en verre reflètent tout, ces films sont mats pour une lecture plus facile en extérieur et des images plus faciles de l’écran de votre téléphone pendant TikTok-ing.

6 $ sur Amazon

Protection de verre abordable : Protecteur d’écran en verre trempé LK Case Friendly et protecteur d’objectif d’appareil photo (paquet de 2 + 3)



Une finition oléophobe plasma sur le verre trempé de LK garantit que votre écran ne se transforme pas en ville maculée, et il laisse de légers espaces de tous les côtés afin que même les boîtiers robustes ne l’interfèrent pas. De plus, la sculpture 3D signifie que les bords sont lisses et naturels.

11 $ sur Amazon

Protégez vos appareils photo : Spigen Glas.tR Optik Protecteur d’objectif en verre trempé (paquet de 2)



La plupart des protecteurs d’écran en verre trempé de marque et de qualité supérieure ne couvrent que la vitre avant et non l’arrière. Spigen, heureusement, vend son objectif de caméra séparément afin que vous puissiez mélanger et assortir les marques. Ces protecteurs noircis limitent également les problèmes d’éblouissement.

14 $ sur Amazon

Investissez dans une protection adéquate pour votre Galaxy S21 FE

Si vous cassez, craquez, rayez, brisez ou endommagez l’écran de votre téléphone, votre nouveau produit phare brillant se transforme en un presse-papier discret. Nous évitons cela avec deux choses : un magnifique étui de protection et un protecteur d’écran robuste. Grâce à la popularité du Samsung S20 FE, nous avons de nombreuses excellentes options disponibles pour le Galaxy S21 FE dès le départ.

ZAGG et OtterBox offrent une excellente protection de marque, avec l’InvisibleShield Glass Elite offrant un revêtement ClearPrint qui aide les empreintes digitales à se dissiper et à garder votre verre impeccable, un exploit de taille de nos jours alors que nous passons de plus en plus de temps sur nos téléphones. L’installation est également plus facile que jamais et personne n’en est plus reconnaissant que moi.

Le verre trempé fait les meilleurs protecteurs d’écran Galaxy S1 FE

Il existe deux principaux types de protections d’écran : le verre trempé et les films plastiques. Les films plastiques étaient tout ce que nous avions à choisir, mais de nos jours, les protecteurs d’écran en verre trempé sont nombreux et populaires. Pourquoi? Absorption des chocs.

Leçon de physique rapide : si votre téléphone tombe face contre terre, l’énergie cinétique accumulée par la goutte est transmise dans le sol à travers la surface du téléphone qui entre en contact. Cette énergie cinétique combinée aux ondulations et aux flexions causées par la force de la chute est ce qui fait que les écrans se brisent, et les films PET sont trop minces pour absorber cette force.

Les protecteurs d’écran en verre trempé, en revanche, ont plus de masse et souvent la même dureté que l’écran. Ainsi, lorsque le téléphone tombe, la force cinétique brise le protecteur d’écran en verre trempé, mais laisse le verre d’origine en dessous intact et fonctionnel. Nous sacrifions le verre remplaçable pour économiser le verre et le numériseur importants en dessous

