Meilleurs protecteurs d’écran Samsung Galaxy S21 Ultra 2021

Meilleur

Protecteurs d’écran Samsung Galaxy S21 Ultra Android Central 2021

En ce qui concerne les grands écrans, vous voudrez les garder sans rayures, c’est pourquoi vous voudrez utiliser les meilleurs protecteurs d’écran pour votre Samsung Galaxy S21 Ultra. Le téléphone mesure 6,8 pouces, ce qui signifie qu’il y a beaucoup de biens immobiliers qui pourraient être rayés. Heureusement, il existe déjà de nombreuses options intéressantes si vous recherchez les meilleurs protecteurs d’écran Samsung Galaxy S21 Ultra pour correspondre à votre nouveau téléphone.

Ultra-mince : Whitestone Dome Premium Film (pack 3+2)



Whitestone Dome est principalement connu pour ses protecteurs d’écran en verre trempé. Mais la société propose également un pack de cinq films de protection d’écran « EPU ». Ceux-ci sont conçus pour être auto-cicatrisants, et le kit comprend trois films de protection d’écran, un guide d’installation et deux protecteurs en verre trempé pour la bosse de votre caméra arrière.

15 $ sur Amazon

Ça vaut le coup: protecteur d’écran en verre trempé incurvé amFilm 3D



Choix du personnel

Le protecteur d’écran en verre trempé amFilm 3D nécessite quelques étapes supplémentaires pour l’installation. Il utilise également une application Gel UV, car c’est le meilleur moyen pour vous de protéger l’écran tout en utilisant le scanner d’empreintes digitales à ultrasons. Après cela, vous n’aurez plus qu’à analyser à nouveau vos empreintes digitales une fois l’installation terminée.

32 $ chez Amazon 41 $ chez Walmart

Protégez vos yeux : ZAGG InvisibleShield GlassFusion VisionGuard+



Regarder votre téléphone pendant des heures n’est pas le meilleur pour la santé de vos yeux. Alors que certaines modifications logicielles peuvent aider à atténuer l’émission de lumière bleue, le GlassFusion VisionGuard + de ZAGG fournit une aide supplémentaire. Il y a une couche dédiée sur le protecteur d’écran conçue pour empêcher la lumière bleue d’atteindre vos yeux, ce qui atténuera tout problème potentiel de fatigue oculaire.

Compatibilité parfaite: Protecteur d’écran en verre trempé incurvé Mowei 3D



Avec le protecteur d’écran en verre trempé incurvé 3D Mowei, vous devrez être prêt à prendre un certain temps pour l’installation. Trois protecteurs d’écran sont inclus, mais cela implique également d’utiliser une lampe UV avec le plateau d’installation. Ce processus d’installation est effectué pour assurer la compatibilité avec le lecteur d’empreintes digitales à ultrasons du Galaxy S21 Ultra.

30 $ sur Amazon

Film de protection : ESR Liquid Skin (paquet de 3)



Les protecteurs d’écran en verre trempé sont peut-être meilleurs pour la protection, mais ils ne sont pas la tasse de thé de tout le monde. L’ESR Liquid Skin offre une protection d’écran en utilisant un film polymère à la place du verre. ESR comprend trois protecteurs d’écran dans la boîte, ainsi qu’un kit d’installation.

10 $ sur Amazon

Gardez-le privé: Protecteur d’écran Omnifense Matte Privacy (paquet de 2)



Si vous voulez un protecteur d’écran en verre trempé mais que vous voulez garder le contenu de votre téléphone pour vous, alors vous apprécierez le protecteur d’écran Omnifense Matte Privacy. Le protecteur d’écran est fabriqué à partir d’un matériau de film souple et arbore une finition mate pour lutter contre les empreintes digitales apparaissant sur l’écran. Il prend également en charge le scanner d’empreintes digitales à ultrasons afin que vous n’ayez aucun problème à cet égard.

20 $ sur Amazon

Juste l’appareil photo : Ferilinso Camera Lens Protector (lot de 3)



Que ce soit parce que vous êtes d’accord avec l’utilisation du protecteur d’écran préinstallé ou pour une autre raison, certaines personnes veulent simplement protéger le module de caméra. Heureusement, Ferilinso vous a couvert avec ce pack de quatre protecteurs en verre trempé pour le module de caméra arrière.

18 $ sur Amazon

Film transparent : Supershieldz Clear Shield (paquet de 2)



Les protecteurs d’écran en verre trempé ne conviennent pas à tout le monde, et Supershieldz fabrique des protecteurs d’écran en film « PET » assez impressionnants. Non seulement vous en obtenez deux dans un seul pack, mais ils sont faciles à installer et vous n’avez pas à vous soucier de la distorsion de l’écran.

7 $ chez Amazon 8 $ chez Walmart

Tout ce dont vous avez besoin : Étui en silicone PULEN avec protecteur d’écran



Parfois, vous voulez juste savoir __ que votre protecteur d’écran et l’étui fonctionneront ensemble. PULEN vous couvre avec son étui en silicone, qui offre une coque avant en polycarbonate robuste combinée à une coque arrière en silicone pour protéger votre téléphone. Mais la société inclut également un film de protection d’écran en TPU afin que vous puissiez obtenir la meilleure protection possible pour le Galaxy S21 Ultra.

11 $ sur Amazon

Assurez-vous d’obtenir les meilleurs protecteurs d’écran Galaxy S21 Ultra

Avec son écran plus grand et la prise en charge du S Pen, le Samsung Galaxy S21 Ultra est certainement l’une des options les plus intrigantes de la série Galaxy S21. Cependant, c’est facilement l’un des meilleurs téléphones Android et continuera de l’être jusqu’à ce que son successeur soit introduit. Mais c’est une raison de plus pour trouver le bon protecteur d’écran à associer aux meilleurs étuis Galaxy S21 Ultra.

Bien que certaines options assez solides soient déjà disponibles, notre préférée est le protecteur d’écran en verre trempé incurvé amFilm 3D. Le processus d’installation peut sembler un peu intense, étant donné que vous avez plus que quelques étapes à suivre, ainsi que l’utilisation de la lumière UV et de la solution incluses. Cependant, vous ne remarquerez même pas la présence d’un protecteur d’écran une fois installé.

Si vous souhaitez un processus d’installation plus traditionnel pour votre protecteur d’écran, notre choix est le Whitestone Dome Premium Film. Il y a un total de cinq protecteurs d’écran dans la boîte, avec trois protecteurs de film pour le grand écran et deux autres protecteurs en verre pour le module de caméra arrière en verre. La meilleure partie doit être l’installation facile et sans bulles, qui ne laissera aucun résidu si vous devez remplacer les protecteurs d’écran.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

ultra protecteur

Ce sont les meilleurs étuis que vous pouvez obtenir pour votre Galaxy S21 Ultra

Le Galaxy S21 Ultra est une grande dalle géniale, mais c’est aussi un téléphone gros et lourd qui peut devenir glissant, alors prenez des précautions. Couvrez cette grande dalle de belle puissance avec les meilleurs étuis pour garder votre S21 Ultra en sécurité pour les années à venir.