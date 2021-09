Meilleurs protecteurs d’écran Samsung Galaxy Tab S7 FE 2021

Meilleur

Protecteurs d’écran Samsung Galaxy Tab S7 FE Android Central 2021

L’abordable Samsung Galaxy Tab S7 FE a finalement été lancé aux États-Unis, et il est livré avec de nombreuses fonctionnalités préférées de l’une des meilleures tablettes Android, la Galaxy Tab S7. Une différence notable, cependant, est son écran LCD plus grand de 12,4 pouces, ce qui en fait une excellente tablette pour le travail, le divertissement et les tâches quotidiennes comme prendre des notes ou dessiner avec le stylet S Pen à faible latence inclus. Pour garantir que l’écran de votre tablette conserve son aspect neuf et reste protégé contre les rayures indésirables, ce sont les meilleurs protecteurs d’écran Samsung Galaxy Tab S7 FE à considérer.

Solide réputation : Protecteur d’écran SPARIN



Choix du personnel

SPARIN est une marque sur laquelle vous pouvez compter pour protéger les écrans de vos appareils électroniques, et cela ne fait pas exception. Ce pack de deux protecteurs d’écran ultra-fins de 0,33 mm prendra surtout en charge le stylet S Pen de la Galaxy Tab S7 FE sans affecter la sensibilité tactile. Et grâce au verre trempé 9H, il sera également résistant aux rayures et transparent comme du cristal.

15 $ sur Amazon (paquet de 2)

Favori des fans : Protecteur d’écran Benazcap



Ce favori des fans d’Amazon est livré avec deux protecteurs d’écran en verre trempé d’une épaisseur de 0,25 mm, ce qui signifie que vous ne remarquerez pas ce film extrêmement fin lorsque vous toucherez l’écran de votre tablette ou utiliserez le stylet S Pen. Il y a même un revêtement pour éloigner la transpiration et les empreintes digitales ainsi que les rayures inutiles.

14 $ sur Amazon (paquet de 2)

La qualité est reine : Protecteur d’écran en verre trempé SaharaCase Zerodamage



Ce protecteur d’écran en verre trempé de haute qualité est l’un des plus chers de cette liste, mais il est durable et éloignera les fissures et les rayures. Il comprend une technologie anti-empreintes digitales, de sorte que votre écran reste propre et est même livré avec un kit d’installation pour une application facile.

40 $ chez Best Buy 40 $ chez SaharaCase

Choix de budget: Protecteur d’écran Qoosea



Parfois, vous voulez une solution peu coûteuse pour protéger votre nouvel appareil, c’est là qu’intervient le protecteur d’écran de Qoosea. Vous obtiendrez deux protecteurs d’écran en verre trempé 9H dans cet ensemble extrêmement abordable qui sont compatibles avec le S Pen et comprennent également un revêtement pratique pour protéger contre la sueur, l’huile et les empreintes digitales.

7 $ sur Amazon (paquet de 2)

À peine perceptible : apiker Screen Protector



Le protecteur d’écran apiker est de 0,33 mm et transparent à 99,9%, ce qui signifie que vous ne le verrez pas lorsque vous utilisez votre stylet S ou que vous touchez l’écran, mais il protégera certainement votre tablette des rayures avec un verre trempé de dureté 9H. Il y a aussi une couche hydrophobe oléofuge pour empêcher les empreintes digitales sales de s’attarder sur l’écran.

12 $ sur Amazon (paquet de 2)

Protégez l’écran de votre tablette avec les meilleurs protecteurs d’écran Samsung Galaxy Tab S7 FE

Pour la plupart des gens, obtenir un protecteur d’écran pour protéger votre nouvel appareil est une évidence. Non seulement un protecteur d’écran aide à éliminer l’huile, les rayures et la poussière, mais il est souvent à peine perceptible. Cependant, étant donné que le Samsung Galaxy Tab S7 FE est livré avec un stylet S dans la boîte, il est essentiel que votre protecteur d’écran soit entièrement compatible avec le stylet S et n’affecte pas la sensibilité au toucher de la tablette.

Le protecteur d’écran SPARIN est un excellent choix si vous recherchez un protecteur d’écran à prix raisonnable d’une marque réputée qui fonctionnera parfaitement avec le stylet S de la tablette et n’aura pas d’impact sur la résolution HD de l’écran. Mais si vous avez quelques dollars à dépenser et que vous voulez un protecteur d’écran aussi durable qu’efficace, vous pouvez opter pour le protecteur d’écran en verre trempé SaharaCase Zerodamage. Quel que soit le protecteur d’écran que vous décidez d’utiliser, chaque choix de cette liste vous aidera à garder votre Samsung Galaxy Tab S7 FE aussi neuf que le jour où vous l’avez acheté.

