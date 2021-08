Meilleurs protecteurs d’écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus 2021

Meilleur

Protecteurs d’écran Samsung Galaxy Tab S7 Plus Android Central 2021

La Samsung Galaxy Tab S7+ est une tablette énorme et fonctionnelle, complétée par l’un des meilleurs protecteurs d’écran Galaxy Tab S7+. Avec un écran de 12,4 pouces, la tablette est idéale pour travailler, jouer à des jeux et plus encore. Cependant, peu importe ce que vous prévoyez d’en faire, un étui de protection et un protecteur d’écran sont des accessoires indispensables. Et voici quelques grands à considérer.

Qualité et installation facile : Supershieldz High Definition Clear Shield -3-pack



Vous obtiendrez un film PET japonais de haute qualité qui est facile à installer sur l’appareil et ne laissera pas de résidus lorsqu’il sera retiré. Il y en a trois dans un pack pour le partage ou les pièces de rechange, offrant une sensation naturelle pour votre doigt et le stylet S Pen.

8 $ sur Amazon

Pas de reflets : kwmobile 2x Screen Protector – pack de 2



Le protecteur d’écran anti-rayures, antireflet et antireflet est auto-adhésif et empêche les bulles d’air, de sorte que vous obtenez une application en douceur. Il est même livré avec un chiffon de nettoyage.

9 $ sur Amazon

Ultra mince : Protecteur d’écran Benazcap – pack de 2



Avec seulement 0,25 mm d’épaisseur, c’est l’un des protecteurs d’écran les plus minces du lot. Mais le protecteur en verre trempé est toujours résistant aux rayures et possède un revêtement oléophobe pour résister aux taches et aux empreintes digitales, ce qui en fait l’un des meilleurs protecteurs d’écran Galaxy Tab S7 Plus qui est également assez facile à nettoyer.

13 $ sur Amazon

Voir clairement : Moko Screen Protector – pack de 2



Voyez clairement à travers ce protecteur d’écran en verre trempé de 0,3 mm qui offre une grande transparence grâce à la couche hydrophobe oléofuge résistante aux empreintes digitales.

13 $ sur Amazon

Écriture fluide : TIMOVO Like Paper Screen Protector – pack de 2



Écrivez en douceur avec le stylet S Pen lorsque l’écran est protégé par ce protecteur d’écran PET de qualité supérieure, anti-rayures, anti-empreintes digitales et anti-reflets. La surface mate spéciale réduit également les reflets.

24 $ sur Amazon

Paperlike: Protecteur d’écran BERSEM Paperfeel



Avec une finition mate, vous avez l’impression d’écrire sur du papier lorsque vous composez et naviguez à l’aide du S Pen.

15 $ sur Amazon

Sans souci : Protecteur d’écran Bisen – pack de 3



La garantie à vie et le remplacement offrent une tranquillité d’esprit lorsque vous prenez un paquet de trois de ces protecteurs d’écran mats, anti-empreintes digitales, anti-rayures et anti-chocs avec une réelle sensibilité tactile.

9 $ chez Walmart

Extras pour les amis : Protecteur d’écran SuperGuardz – pack de 3



Ces protections sont ultra-claires, anti-rayures, anti-bulles et anti-empreintes comme les autres. Vous obtiendrez trois protecteurs en PET de haute qualité dans un pack à partager avec des amis ou des membres de la famille.

8 $ chez Walmart

Verre haut de gamme : Protecteur d’écran SPARIN – pack de 2



Ce protecteur d’écran en verre trempé incassable est robuste et facile à installer et ne mesure que 0,33 mm d’épaisseur.

13 $ sur Amazon

Protégez votre investissement avec les meilleurs protecteurs d’écran Galaxy Tab S7 Plus

Peu importe la tablette ou le smartphone que vous achetez : les premiers accessoires que vous devriez acheter avec celui-ci sont toujours un étui de protection et un protecteur d’écran. Et si vous ne voulez pas encore prendre un étui, au moins un protecteur d’écran empêchera le verre coûteux de se fissurer ou de se rayer. Bien sûr, cela vaut doublement pour l’une des meilleures tablettes Samsung disponibles actuellement.

Les meilleurs protecteurs d’écran Galaxy Tab S7+ incluent le Supershieldz High Definition Clear Shield, qui satisfera vos besoins pour un protecteur d’écran solide à un prix décent. Et comme il est livré avec trois dans le pack, vous pouvez partager le coût entre les autres propriétaires de Tab S7+ ou en garder quelques-uns comme pièces de rechange si le premier se fissure en raison d’un accident malheureux.

Alors que le protecteur d’écran TIMOVO Like Paper coûte presque le double de ce que font les autres sur cette liste, vous bénéficiez en plus d’une surface mate spéciale qui réduit les reflets et les reflets et aide le S Pen à glisser sans effort le long de la surface lisse de l’écran. Donc, selon la façon dont vous prévoyez d’utiliser la tablette et dans quel but, celle-ci pourrait valoir la peine supplémentaire.

Pour le même prix que le Supershieldz est le protecteur d’écran SuperGuardz, qui est également livré par trois et offre tout ce que vous attendez d’un bon protecteur d’écran, y compris un design anti-rayures, anti-bulles et anti-empreintes digitales avec une haute transparence afin que cela n’affecte pas votre vision de l’écran réel.

Mais vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec l’une des options de cette liste.

