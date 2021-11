Meilleurs protecteurs d’écran Samsung Galaxy Watch 4 2021

Meilleur

Trouver le meilleur protecteur d’écran Samsung Galaxy Watch 4 pour votre appareil est facile lorsque vous savez quoi chercher. Tout d’abord, vous voulez trouver un produit spécialement conçu pour la taille du boîtier de votre modèle (40 mm ou 44 mm). Ensuite, vous devrez déterminer quel type de protecteur d’écran offre la meilleure protection. Certains choix populaires incluent le verre trempé pour l’affichage ainsi que des étuis de protection pour une couverture complète. Nous avons rassemblé quelques-uns de nos favoris pour vous aider à choisir.

La meilleure protection : Protecteur d’écran en verre trempé Supershieldz (paquet de 3)



Lorsque vous recherchez une protection complète, vous voudrez considérer ce pack de trois de Supershieldz. Toutes les fonctionnalités que vous recherchez dans un protecteur d’écran sont présentes. Vous profiterez d’un verre trempé de haute qualité pour une protection maximale contre les rayures, d’une clarté haute définition et hydrophobe, ainsi que d’un revêtement oléophobe pour réduire la transpiration et les traces de doigts.

8 $ chez Amazon (44 mm) 7 $ chez Amazon (40 mm)

Précision étonnante : Protecteur d’écran en verre trempé SPGUARD (paquet de 3)



Une préoccupation courante lors de l’utilisation de protecteurs d’écran est de ne pas l’aligner parfaitement sur votre montre. Heureusement, vous n’avez pas à vous en soucier avec ce pack de trois de SPGUARD. Ce sont quelques-uns des meilleurs protecteurs d’écran Samsung Galaxy Watch 4 pour la transparence et la faible réflexion. De plus, vous obtenez un outil d’alignement spécial pour une installation sans tracas.

8 $ chez Amazon (44 mm) 8 $ chez Amazon (40 mm)

Bannissez les bulles : Protecteur d’écran en verre trempé Suoman (paquet de 4)



Personne n’aime un protecteur d’écran qui laisse son écran plein de bulles embêtantes. Ce ne sera jamais un problème auquel vous serez confronté avec ce pack de quatre protecteurs d’écran en verre trempé de Suoman. En plus d’une installation sans bulles, vous bénéficiez également d’une transparence supérieure pour une expérience visuelle nette et claire. C’est dur mais seulement 0,25 mm d’épaisseur, donc vous le remarquerez à peine.

7 $ sur Amazon (44 mm) 7 $ sur Amazon (40 mm)

Couverture inégalée : Spigen Ultra Hybrid Screen Protector



Si vous recherchez le meilleur protecteur d’écran Samsung Galaxy Watch 4 pour une couverture complète, consultez ce protecteur d’écran hybride de Spigen. Il offre un pare-chocs absorbant les chocs sur les bords et un couvercle d’écran transparent pour l’affichage. Ce produit est entièrement compatible avec les capteurs de clé de la montre et a un design précis avec des découpes de boutons.

16 $ chez Amazon (44 mm) 16 $ chez Amazon (40 mm)

Le meilleur rapport qualité-prix : le protecteur d’écran Spectre Shield (paquet de 8)



Ceux qui ont acheté la Samsung Galaxy Watch 4 de 44 mm apprécieront ce pack de huit protecteurs d’écran à installation humide de Spectre Shield. Partagez avec votre famille et vos amis ou gardez-en quelques-uns comme sauvegardes. La conception impeccable utilise une précision de découpe au laser pour un ajustement parfait, et le film transparent haute définition garantit que votre écran reste net et dynamique.

8 $ chez Amazon (44 mm) 8 $ chez Amazon (40 mm)

Pratiquement invisible : protecteur d’écran en verre trempé Orzero (paquet de 3)



Si vous avez un petit poignet, vous préférerez peut-être la Samsung Galaxy Watch 4 de 40 mm. Si tel est le cas, ce pack de trois protecteurs d’écran d’Orzero convient parfaitement. Ils sont fabriqués en verre trempé fin mais durable, vous aurez donc toujours l’impression de toucher l’écran d’origine. Vous serez protégé contre les éraflures, les chutes et les rayures accidentelles. L’entreprise propose également des remplacements à vie!

7 $ sur Amazon (44 mm) 7 $ sur Amazon (40 mm)

Transparence légère : araree NUKIN Full Protective Case



Pour une couverture qui protège votre écran et le boîtier, consultez cette option d’araree NUKIN. La conception ultra-mince est en polycarbonate léger pour protéger l’écran et les coins des rayures et autres dommages. Le meilleur de tous? Vous n’aurez pas à vous soucier des résidus collants ou d’un processus d’installation compliqué.

9 $ sur Amazon (44 mm) 9 $ sur Amazon (40 mm)

Toujours clair : verre trempé Panawabi, protecteur d’écran (paquet de 4)



Ces protecteurs d’écran en verre trempé durables de Panawabi sont livrés avec quatre par paquet. Ils sont fabriqués avec un film ultra-fin de seulement 0,20 mm d’épaisseur, vous profiterez donc toujours de la sensibilité et de la clarté originales de l’écran tactile pour un lancement rapide de l’application et une navigation facile. La couverture haute définition ne laisse aucun espace, ce qui signifie que tout votre écran est couvert et protégé.

8 $ sur Amazon (44 mm) 10 $ sur Amazon (40 mm)

Parfaitement flexible : Protecteur d’écran RinoGear (8-Pack)



Un autre protecteur d’écran Samsung Galaxy Watch 4 à considérer est ce pack de huit protecteurs d’écran à installation humide de RinoGear. C’est une option idéale pour les personnes très actives. La société utilise un matériau de film flexible « smart skin » qui couvre parfaitement les courbes, et d’autres caractéristiques souhaitables incluent une clarté cristalline et une fonctionnalité d’écran tactile à 100%.

8 $ chez Amazon (44 mm) 8 $ chez Amazon (40 mm)

Protection auto-réparatrice : Film de protection d’écran flexible LK (paquet de 6)



Si vous recherchez le meilleur protecteur d’écran Samsung Galaxy Watch 4 avec des capacités d’auto-guérison, pensez à ce pack de six de LK. En plus d’une couverture bord à bord sans faille et d’une transparence haute définition, vous apprécierez également que ces protecteurs d’écran peuvent auto-réparer les rayures et les bulles au fil du temps. Ainsi, votre écran restera impeccable.

8 $ chez Amazon (44 mm) 8 $ chez Amazon (40 mm)

Couvrez toutes vos bases : Haojavo Samsung Galaxy Watch 4 Protecteur d’écran + Étui (Pack de 2)



Ce pack de deux de Haojavo couvrira toutes vos bases en matière de protection de votre appareil. Tout d’abord, vous obtenez un boîtier PC rigide avec un protecteur d’écran en verre trempé intégré. La couverture bord à bord le protège des chocs, des rayures et des chutes. Le verre trempé haute définition n’affectera pas non plus la sensibilité tactile d’origine. Il existe même une large gamme de combinaisons de couleurs à considérer.

11 $ sur Amazon (44 mm) 11 $ sur Amazon (40 mm)

Doux mais durable : Choiche Samsung Galaxy Watch 4 Protecteur d’écran + étui (paquet de 2)



Une autre option qui offre une protection complète est ce pack de deux de Choiche. Il est disponible pour les deux tailles de boîtier et est disponible en noir, transparent et argent. Le corps de la montre sera protégé des chocs grâce au boîtier en TPU durable mais souple, offrant une expérience de port confortable. Le protecteur d’écran offre une transparence de 99% pour assurer une excellente clarté de l’écran d’origine.

9 $ sur Amazon (44 mm) 9 $ sur Amazon (40 mm)

Meilleurs protecteurs d’écran pour Samsung Galaxy Watch 4: Choisissez-en un

Étant donné que la Samsung Galaxy Watch 4 est l’une des meilleures montres intelligentes Android que vous puissiez acheter, il est important d’en prendre grand soin. Après tout, rien n’est pire qu’un écran brisé. Peu importe comment vous prévoyez d’utiliser votre appareil portable, vous interagirez beaucoup avec l’écran tactile AMOLED. Par conséquent, c’est une bonne idée d’investir dans un protecteur d’écran. Si vous avez acheté la variante en acier inoxydable, n’oubliez pas de consulter notre tour d’horizon des meilleurs protecteurs d’écran Samsung Galaxy Watch 4 Classic.

Nous pouvons affirmer avec confiance que le pack de trois protecteurs d’écran en verre trempé Supershieldz est le meilleur choix global. Vous disposerez de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour une protection maximale. Par exemple, vous obtenez un matériau sans résidus qui protège contre les rayures. Le verre trempé offre une clarté optimale qui maintient l’expérience originale de l’écran tactile. De plus, le revêtement hydrophobe et oléophobe est conçu pour réduire la transpiration et les traces de doigts. Il est facile de comprendre pourquoi il s’agit de l’un des meilleurs protecteurs d’écran pour Samsung Galaxy Watch 4.

Si vous voulez le meilleur des deux mondes avec un produit qui protège l’écran et le reste du boîtier de la montre, vous devriez considérer le Spigen Ultra Hybrid Screen Protector. Plutôt que de couvrir uniquement l’écran vulnérable, ce produit est également livré avec un étui pare-chocs absorbant les chocs pour protéger les bords environnants. Plus important encore, vous pourrez toujours accéder aux boutons latéraux et utiliser tous les capteurs de santé clés.

Quel que soit le type de couverture que vous recherchez pour votre appareil, ce ne sont là que quelques-uns des meilleurs protecteurs d’écran Samsung Galaxy Watch 4 disponibles actuellement. Donc, que vous recherchiez une option en verre trempé mince ou que vous souhaitiez une couverture complète avec un étui de protection, il y en a beaucoup plus d’où cela vient.

