Meilleurs protecteurs d’écran Samsung Galaxy Watch 4 Classic 2021

Meilleur

Protecteurs d’écran Samsung Galaxy Watch 4 Classic Android Central 2021

Si vous avez récemment acheté la nouvelle Samsung Galaxy Watch 4 Classic, vous recherchez probablement des accessoires adaptés à votre style ainsi que des accessoires qui protégeront votre investissement. Une option à considérer est un protecteur d’écran. Après tout, l’affichage délicat a aussi besoin d’amour ! Pour vous faciliter la tâche, nous avons rassemblé certains des meilleurs protecteurs d’écran Samsung Galaxy Watch 4 Classic dans les tailles 42 mm et 46 mm.

Aussi mince que l’air : Protecteur d’écran en verre trempé Orzero (paquet de 4)



Choix du personnel

Si vous recherchez l’option la plus mince disponible, ne cherchez pas plus loin que ce pack de 4 protecteurs d’écran d’Orzero. Le matériau en verre trempé est fin mais très durable avec une dureté de 9H qui garantit que vous serez protégé contre les éraflures, les rayures et autres dommages. Vous adorerez également la clarté haute définition à 99 % et le processus d’installation facile.

6 $ sur Amazon (46 mm) 7 $ sur Amazon (42 mm)

Doublez la couverture : Film de protection en verre trempé Tensea + Housse de montre en TPU (paquet de 2)



Lorsque vous recherchez un produit qui protégera plus que votre écran, vous serez entre d’excellentes mains avec ce pack de 2 de Tensea. Vous obtenez un film protecteur en verre trempé ainsi qu’un couvercle de montre en TPU qui protège les bords de la montre des chocs et des éclats. Mais, bien sûr, vous bénéficiez toujours de l’expérience de l’écran tactile d’origine et de toutes les fonctionnalités des capteurs et des boutons.

11 $ sur Amazon (46 mm) 11 $ sur Amazon (42 mm)

Réactivité incroyable : Protecteur d’écran en verre trempé ROSAUI (paquet de 3)



Lorsque vous recherchez le meilleur protecteur d’écran Samsung Galaxy Watch 4 Classic, une préoccupation commune est de savoir si votre écran sera aussi réactif que vous en avez besoin. Ce n’est jamais un problème avec ce pack de 3 de ROSAUI, car ces protecteurs d’écran en verre trempé sont conçus pour offrir une réactivité incroyable tout en évitant les rayures et les éraflures.

9 $ sur Amazon (46 mm) 8 $ sur Amazon (42 mm)

Un ajustement parfait : Suoman Screen Protector + Housse de protection (Pack 2)



Que vous possédiez la variante 42 mm ou 46 mm, ce pack de 2 de Suoman vous offrira un ajustement parfait. Vous bénéficiez d’une protection TPU complète, qui couvre à la fois l’écran et le reste du boîtier. La conception présente des découpes de trous précises afin que vous puissiez facilement accéder à tous les boutons de la montre. De plus, vous n’avez pas besoin de retirer le boîtier pour recharger votre montre.

8 $ sur Amazon (46 mm) 8 $ sur Amazon (42 mm)

Transparence maximale : Protecteur d’écran en verre trempé SPGUARD (paquet de 3)



La transparence est importante, surtout lorsque vous achetez le meilleur protecteur d’écran Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Compte tenu de la fréquence à laquelle vous interagirez avec l’écran, vous devriez considérer cette option de haute transparence et de réflexion ultra-faible de SPGuard. Vous obtenez 3 protecteurs d’écran en verre trempé qui empêcheront les rayures et autres dommages.

9 $ sur Amazon (46 mm) 9 $ sur Amazon (42 mm)

Gardez vos options ouvertes: Protecteur d’écran en verre trempé Cuteey + Housse de protection en TPU plaqué (Pack de 5)



Si vous êtes le type de propriétaire de vêtements qui aime accessoiriser, il est important d’avoir beaucoup d’options. Lorsque vous achetez ce pack de 5 de Cuteey, vous aurez des options infinies. Tout d’abord, vous obtenez un ensemble de protecteurs d’écran en verre trempé avec une dureté de 9H et une excellente clarté. Ensuite, vous obtenez un ensemble de coques souples en TPU avec des découpes de boutons précises qui protègent les bords.

15 $ chez Amazon (46 mm) 15 $ chez Amazon (42 mm)

Adieu les taches : Protecteur d’écran en verre trempé Supershieldz (paquet de 3)



Êtes-vous fatigué de jeter un coup d’œil à l’écran de votre montre pour le trouver couvert de taches et d’empreintes digitales huileuses ? Ce pack de 3 protecteurs d’écran en verre trempé de Supershieldz peut résoudre ce problème. En plus de la clarté haute définition de 99,99 % et de la dureté 9H, vous bénéficiez également d’un revêtement hydrophobe et oléophobe conçu pour réduire la transpiration, les taches et les traces de doigts.

8 $ sur Amazon (46 mm) 8 $ sur Amazon (42 mm)

Protection complète : étui de protection d’écran Spigen Liquid Air Armor



Vous aurez l’assurance que toutes vos bases sont recouvertes de ce protecteur d’écran innovant à armure liquide de Spigen. Plus important encore, tous les capteurs de santé clés seront entièrement fonctionnels avec cet étui de protection complet sur votre montre. Vous obtenez également une conception de découpe de bouton précise et des découpes utiles sur le côté gauche pour un accès facile à la lunette tournante.

16 $ sur Amazon (46 mm) 16 $ sur Amazon (42 mm)

Meilleurs protecteurs d’écran Samsung Galaxy Watch 4 Classic: le réduire

Comme vous pouvez le voir, les options ne manquent pas lorsque vous achetez le meilleur protecteur d’écran Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Votre premier ordre du jour est de vous assurer de choisir le protecteur d’écran de la bonne taille pour votre montre, qui sera de 42 mm ou 46 mm. Nous avons un faible pour le pack de 4 protecteurs d’écran d’Orzero, qui offre une expérience d’écran tactile sans faille. En fait, ces protecteurs d’écran sont si fins que vous pourriez oublier que vous en avez un ! Vous profiterez également d’une clarté haute définition avec des couleurs vives et nettes sur l’écran que nous aimons tous tant.

Il est important de trouver le bon ajustement pour votre montre. Sinon, vous remarquerez peut-être une différence dans votre expérience globale. Vous n’aurez jamais de problème avec cela lorsque vous investissez dans cette option de Suoman qui se compose de 2 protecteurs d’écran et de 2 étuis en TPU. Non seulement vous obtenez des découpes précises pour un accès pratique aux boutons latéraux, mais vous n’aurez jamais à retirer l’étui pour charger votre appareil. Plus important encore, vous aurez l’esprit tranquille en sachant que votre boîtier de montre est entièrement protégé à tout moment.

Quelle que soit la variante de Samsung Galaxy Watch 4 que vous possédez, il existe une infinité d’options de protection d’écran parmi lesquelles choisir. Que vous souhaitiez un simple protecteur d’écran en verre trempé ou que vous préfériez une couverture complète qui protège également l’étui, vous n’aurez aucun mal à trouver un match parfait pour votre smartwatch Android.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.