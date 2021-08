Meilleurs protecteurs d’écran Samsung Galaxy Z Flip 3 2021

Meilleur

Le nouveau Samsung Galaxy Z Flip 3 présente de très grandes améliorations par rapport au modèle 2020. C’est définitivement un appareil passionnant, du plus grand écran externe au nouveau matériau protégeant l’écran interne. Malheureusement, bien que Samsung ait inclus une résistance à l’eau avec le téléphone, cela ne signifie pas qu’il est plus durable. Bien que vous ne puissiez pas retirer le protecteur d’écran installé en usine sur l’écran intérieur, vous pouvez toujours utiliser un protecteur d’écran tiers pour une protection supplémentaire. Ce sont les meilleurs protecteurs d’écran Samsung Galaxy Z Flip 3 que vous pouvez obtenir pour votre nouveau téléphone à clapet.

En tête : le protecteur d’écran Whitestone Dome Silk pour Samsung Galaxy Z Flip 3



Whitestone repousse les limites avec ses protecteurs d’écran en verre ultra-fin. Au lieu d’un film plastique, ce protecteur d’écran vous permet de profiter de la clarté et de la sensation améliorées du verre. Heureusement, il garde également l’écran de votre Galaxy Z Flip 3 aussi propre que le jour où vous l’avez déballé.

60 $ sur Amazon

Entièrement recouvert : Protecteur d’écran Orzero Samsung Galaxy Z Flip 3 – Pack de 3



Le pack de trois protecteurs d’Orzero pour l’intérieur, l’extérieur et même la charnière de votre Galaxy Z Flip 3 sont fabriqués avec un matériau ultra-fin pour une sensation à peine visible. Il existe également un revêtement hydrophobe et oléophobe pour réduire les taches et les empreintes digitales afin que votre téléphone reste plus propre.

13 $ sur Amazon

Le pouvoir de guérir : YWXTW Protecteur d’écran Samsung Galaxy Z Flip 3 – Pack de 6



Ce film de protection transparent pour votre Galaxy Z Flip 3 est fabriqué à partir d’un matériau auto-cicatrisant pour garantir que tous les chocs que votre téléphone pourrait recevoir disparaîtront pour vous redonner l’apparence impeccable que votre téléphone mérite. Avec six ensembles dans la boîte, vous aurez beaucoup de sauvegardes si quelque chose devait arriver pendant l’installation.

13 $ sur Amazon

Protection intégrale : Protecteur d’écran Ermorgen pour Samsung Galaxy Z Flip 3 – pack de 2



Si vous voulez une protection complète pour toutes les surfaces de votre Galaxy Z Flip 3 sans utiliser d’étui, alors cet ensemble d’Ermogren est la solution. Vous obtenez deux jeux de films protecteurs couvrant les écrans intérieur et extérieur, le panneau arrière en verre et la charnière.

13 $ sur Amazon

Les taches et les rayures disparaissent : protection d’écran Whitestone Dome pour Samsung Galaxy Z Flip 3



Alors que Whitestone est connu pour ses protecteurs d’écran en verre, il est également innovant dans la catégorie des films protecteurs. Il a une couche pour l’intérieur et l’extérieur de votre Galaxy Z Flip 3 en matériau EPU, qui non seulement le protège des rayures, mais le rend également beaucoup plus résistant aux taches et aux empreintes digitales.

10 $ sur Amazon

Enregistrez l’appareil photo: Protecteur d’objectif d’appareil photo Orzero Samsung Galaxy Z Flip 3 – Pack de 3



Si vous êtes bon avec le protecteur d’écran PET préinstallé de Samsung mais que vous souhaitez garder votre appareil photo principal en parfait état, ce protecteur d’objectif en verre trempé d’Orzero est parfait pour vous. Le verre garantit que vos photos restent limpides et empêchent votre objectif d’être endommagé par les chutes.

7 $ sur Amazon

Gardez cet écran Samsung Galaxy Z Flip 3 propre

Les pliables s’améliorent à chaque génération, mais comme nous le savons tous, le verre est toujours fragile. Étant donné que l’extérieur et l’intérieur du Samsung Galaxy Z Flip 3 sont entièrement en verre, obtenir une couche de protection supplémentaire pour le protéger des dommages est une excellente idée. Même si vous décidez de choisir l’un des meilleurs étuis Galaxy Z Flip 3 pour votre téléphone, vous voudrez peut-être ajouter une protection à l’intérieur avec quelque chose comme le Whitestone Dome Silk.

Si vous voulez montrer la magnifique couleur que vous avez choisie pour votre Galaxy Z Flip 3 et ne plus avoir d’étui, vous pouvez mettre un film protecteur comme celui d’Orzero et sauver votre téléphone de quelques rayures en même temps.

