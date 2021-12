Meilleurs protecteurs d’écran Samsung Galaxy Z Fold 3 2021

Meilleur

Bien qu’il y ait un tout nouveau film PET et une résistance à l’eau IPX8 sur le Samsung Galaxy Z Fold 3, vous ne pouvez jamais être trop prudent. Samsung a même amélioré l’écran de couverture, apportant son taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Donc, si vous voulez vous assurer que les deux écrans sont protégés pour toujours, nous avons rassemblé les meilleurs protecteurs d’écran Galaxy Z Fold 3.

L’option ultime : Whitestone Dome Glass pour Samsung Galaxy Z Fold 3



Étant donné que le Galaxy Z Fold 3 dispose déjà d’un protecteur d’écran installé en usine, le verre Dome de Whitestone offre le protecteur d’écran en verre trempé le mieux adapté à votre écran de couverture. Ce kit comprend deux protecteurs d’écran et un kit d’installation, qui utilise une lampe à polymériser UV pour s’assurer que votre protecteur d’écran reste sans bulles.

50 $ sur Amazon

Pas de compromis : Protecteur d’écran Olixar (pack de 2)



Ce pack de deux protecteurs d’écran d’Olixar offre une excellente protection pour l’écran intérieur de votre Galaxy Z Fold 3. Il y a un revêtement oléophobe ainsi qu’une protection anti-rayures pour garantir que votre écran ne sera pas tout sali. De plus, Olixar garantit que vous pourrez toujours utiliser le Z Fold 3 comme vous vous en doutez, grâce à sa conception ultra-fine.

25 $ sur Amazon

Pas de plis : Ringke Film Screen



Ringke est peut-être bien connu pour sa merveilleuse gamme d’étuis pour smartphones, mais la société propose également des protecteurs d’écran assez solides. Étonnamment, cela inclut le Galaxy Z Fold 3 avec l’écran de film Ringke. Le protecteur d’écran est fabriqué à partir d’un film PET qui s’adapte à tout l’écran et promet de « conserver sa forme » même après avoir plié et déplié le Z Fold tout au long de la journée.

14 $ chez Amazon 14 $ chez Walmart

Auto-guérison: Film EPU Whitestone Dome



Il existe vos protecteurs d’écran en film PET ordinaires, mais généralement, une fois ceux-ci rayés, vous devrez les échanger. Cependant, ce n’est pas un problème avec le Whitestone Dome EPU Film. Ce kit comprend une protection auto-réparatrice pour l’écran de couverture, l’affichage principal et même l’arrière du téléphone.

12 $ sur Amazon

Avant et principal : Protecteur d’écran Ferilinso Flexible TPU (pack de 4)



Avec ce pack de quatre protecteurs d’écran de Ferilinso, vous pourrez non seulement protéger l’écran principal des rayures, mais cela inclut des protecteurs d’écran pour l’écran de couverture. De plus, vous aurez toujours une sauvegarde à portée de main car la société fournit deux protecteurs pour l’écran principal et deux autres pour l’écran de couverture. Ferilinso comprend également un kit d’installation pour que vous puissiez tout aligner parfaitement.

17 $ sur Amazon

Remplacement à vie : Protecteur d’écran Orzero Soft TPU (pack de 4)



Si vous craignez que des bulles n’apparaissent lors de l’ajout d’un protecteur d’écran au Galaxy Z Fold 3, Orzero est là pour vous. Ce pack de quatre protecteurs d’écran couvre les deux écrans tout en garantissant une installation sans bulles. Orzero propose même un remplacement à vie, vous serez donc couvert aussi longtemps que vous posséderez le Z Fold 3.

15 $ chez Amazon 17 $ chez Walmart

Protection complète: Protecteur d’écran anti-rayures à couverture complète LYWHL (paquet de 4)



En matière de protection, il y a beaucoup plus à prendre en compte que l’écran. Et c’est là qu’intervient cet ensemble de quatre protections de LYWHL, car vous pouvez non seulement couvrir les deux écrans, mais vous pouvez également protéger la vitre arrière et la charnière.

11 $ sur Amazon

Compatible avec les étuis : Film de protection d’écran Cemboo Soft Film (paquet de 6)



Le Galaxy Z Fold 3 est déjà une grosse bête, mais il est toujours un peu plus mince et plus léger que le modèle de l’année dernière. Néanmoins, vous voudrez probablement utiliser un étui avec un protecteur d’écran. Le pack de six de Cemboo couvre les deux écrans tout en respectant les boîtiers, en arborant un revêtement oléophobe et en vous offrant des sauvegardes supplémentaires pour chaque écran.

13 $ sur Amazon

Bord à bord : Protecteur d’écran haute définition Ermorgen (pack de 6)



Oubliez les soucis d’un protecteur d’écran affectant la beauté offerte par les deux écrans du Galaxy Z Fold 3. Au lieu de cela, ce pack de six protecteurs d’écran d’Ermorgen garantit une qualité cristalline tout en fournissant une sauvegarde pour les deux écrans, ainsi que des protecteurs pour la charnière et la vitre arrière.

13 $ sur Amazon

Option d’auto-guérison : ZAGG InvisibleShield avec protecteur d’écran D3O



L’écran interne étant replié, votre Galaxy Z Fold 3 a besoin de beaucoup plus de protection à l’extérieur. ZAGG propose le protecteur d’écran InvisibleShield uniquement pour l’écran extérieur. Il peut se guérir au fil du temps grâce à la nanotechnologie, et il est très robuste grâce à l’utilisation de molécules D3O.

28 $ chez Amazon 40 $ chez ZAGG

Ce sont les meilleurs protecteurs d’écran Galaxy Z Fold 3

Olixar occupe la première place en tant que meilleur protecteur d’écran pour Galaxy Z Fold 3, car la société fabrique des accessoires depuis des années. Mais aussi parce que cet ensemble de deux protecteurs d’écran empêchera les taches de doigts tout en protégeant le grand et vibrant écran principal du Galaxy Z Fold 3. Le processus d’installation est aussi simple que bonjour, et vous n’aurez pas à vous soucier du protecteur d’écran affectant la sensibilité de l’affichage.

Si vous avez déjà acheté l’un des meilleurs étuis Galaxy Z Fold 3, vous pourriez être un peu inquiet de l’associer à un protecteur d’écran compatible. C’est là que vient l’ensemble de protecteurs d’écran Ferilinso, car vous obtenez deux protecteurs d’écran compatibles avec les étuis pour l’écran de couverture, ainsi que deux autres pour le grand écran. Ces protecteurs d’écran sont fabriqués à partir d’un matériau TPU flexible, assurant une bonne flexibilité et encore plus de protection.

