Meilleurs purificateurs d’air HomeKit 2022

Tout autour génial: purificateurs d’air smartmi pour la maison, petit purificateur d’air pour animaux de compagnie avec poignée, fonctionne avec HomeKit



Le favori du personnel

Le purificateur d’air smartmi P1 surveille et nettoie l’air de votre maison avec un capteur de particules PM2.5 et PM10 à double laser embarqué. Le capteur permet au purificateur d’air de passer automatiquement à des vitesses plus élevées en cas de besoin, en nettoyant des pièces jusqu’à 180 pieds carrés en aussi peu que dix minutes avec son filtre HEPA. De plus, le P1 est disponible en deux finitions – un argent élégant et un gris foncé, ce qui lui permet de se fondre dans de nombreux types de décor.

180 $ sur Amazon

Purification totale : Molekule – Air Mini+ – Purificateur d’air médical approuvé par la FDA avec capteur de particules et technologie PECO



Le Molekule Air Mini+ garde l’air de votre maison propre grâce à un filtre PECO unique qui utilise la lumière UV pour détruire les bactéries, les virus, le pollen, les squames d’animaux, les moisissures, etc. Le purificateur d’air de Molekule peut gérer des pièces petites à moyennes jusqu’à 250 pieds carrés, ce qui en fait un excellent choix pour la chambre ou le bureau à domicile. Un capteur de particules intégré permet un fonctionnement mains libres avec un mode Auto-Protect qui le maintient silencieux lorsque tout est clair.

499 $ chez Amazon 500 $ chez Best Buy

Solution Sensibo : Sensibo Pure – Smart Wi-Fi- Purificateur d’air Filtre à charbon True HEPA de qualité médicale



Le purificateur d’air Pure Smart Wi-Fi de Sensibo offre une couverture intelligente pour les pièces de taille moyenne jusqu’à 294 pieds carrés. Ce purificateur d’air prend en charge deux vitesses de ventilateur réglables, une filtration HEPA de qualité médicale et une surveillance de la qualité de l’air, le tout dans un emballage incroyablement élégant avec une lumière LED unique.

155 $ sur Amazon

Couverture maximale : Purificateur d’air VOCOlinc Apple HomeKit HEPA 645 pieds carrés Efficacité d’élimination de 99,97 % Nettoyeur Wi-Fi intelligent



Le purificateur d’air intelligent VOCOlinc PureFlow offre la zone de couverture la plus étendue de tous les purificateurs d’air HomeKit disponibles à 645 pieds carrés. Ce n’est pas seulement une question de taille, car le PureFlow fournit des capacités de surveillance de la qualité de l’air, de la température et de l’humidité via l’application Home et met les mesures en un coup d’œil sur un grand écran LCD.

370 $ sur Amazon

Air abordable : purificateur d’air Wi-Fi intelligent meross pour la maison Prend en charge Apple HomeKit



Bien qu’il manque de surveillance de la qualité de l’air, le purificateur d’air meross Smart Wi-Fi offre toujours un bon rapport qualité-prix avec trois vitesses réglables, un fonctionnement ultra-silencieux et, bien sûr, des commandes HomeKit. Le purificateur d’air abordable meross couvre des pièces jusqu’à 207 pieds carrés avec une filtration HEPA en trois étapes, qui capture les particules jusqu’à 0,3 micron, garantissant que l’air de votre maison est toujours frais et propre.

130 $ chez Amazon 149 $ chez Meross

Rendez-le intelligent : Eve Energy – Apple HomeKit Smart Home, Smart Plug & Power Meter



Si vous possédez déjà un purificateur d’air pour votre maison mais que vous souhaitez le rendre intelligent, la prise intelligente Eve Energy peut être votre meilleur choix. Cette prise intelligente fournit des commandes pratiques pour votre purificateur d’air via l’application Home et comprend des capacités de surveillance de l’énergie. Grâce à la surveillance de l’énergie, vous pouvez suivre la consommation et consulter les estimations de combien il en coûte pour garder l’air de votre maison propre, grâce à la surveillance de l’énergie.