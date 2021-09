Meilleurs rasoirs pour hommes 2021 : Gillette, Vikings Blade, plus

Coupez votre barbiche, coupez vos favoris ou façonnez les poils de votre visage comme vous l’aimez avec ces rasoirs de toilettage. Alors que certains hommes ont fière allure avec une barbe touffue, beaucoup de gars aiment un look rasé de près ou plus soigné. C’est amusant d’expérimenter avec les poils du visage, mais une fois que vous connaissez votre style, vous avez tendance à vous y tenir. Pour les mecs qui peuvent pousser autre chose qu’une barbe ou des cheveux inégaux, ces rasoirs vous aideront à trouver votre style personnel. Choisissez l’un des choix sélectionnés à la main pour nos meilleurs rasoirs à domicile pour hommes pour commencer à grandir et à vous coiffer.

Meilleur rasoir de sûreté : Chieftain de Vikings Blade

Chieftain par Vikings Blade Source de l’image : Vikings Blade/Amazon

Pour gérer cette ombre de cinq heures ou quelques jours de croissance, le Chieftain de Vikings Blade est à la hauteur. Rasoir de sûreté à double tranchant avec une agression moyenne, il est 20% plus lourd que ses concurrents, vous offrant un manche solide et plus de contrôle. Il est bien équilibré et sa conception unique et brevetée répartit le poids, rendant les coups courts sans effort. Vous pouvez changer la lame en cinq secondes car elle s’ouvre simplement en haut pour un démontage facile. Le paquet est livré avec des remplacements de lame. De plus, il est préférable de sécher le Chieftain avec une serviette. Il fonctionne mieux avec un rasage humide, alors assurez-vous d’utiliser de l’eau ou de la crème à raser.

Principales caractéristiques:

Bien équilibré avec une conception unique et brevetée Ne prend que cinq secondes pour changer une lame Fonctionne mieux avec un rasage humide

Meilleurs rasoirs électriques pour hommes : Rasoir électrique Braun Series 7 790cc-4

Rasoir électrique à grille Braun Series 7 790cc-4 Source de l’image : Braun/Amazon

Capable de s’attaquer à toutes les coupes de poils du visage, le rasoir électrique Braun Series 7 790cc-4 s’adapte à votre visage. C’est l’un des meilleurs rasoirs à domicile pour hommes car il épouse la densité de votre barbe, en utilisant des lames flexibles pour une couverture maximale. Il a une tête entièrement pivotante avec une technologie sonique qui coupe plus de cheveux à chaque coup. Ce rasoir a cinq réglages de puissance, chacun avec une puissance plus élevée pour un rasage plus doux ou plus précis. Il dispose également d’une tondeuse intégrée pour les bordures et d’un protecteur de peau pour protéger contre le feu du rasoir. Il est alimenté par une batterie lithium-ion et peut fonctionner jusqu’à 50 minutes avant d’être chargé. Cela coupera vos cheveux à 0,05 mm près, vous donnant la proximité que vous souhaitez.

Principales caractéristiques:

Cinq réglages de puissance Tondeuse intégrée pour le taillage Alimenté par une batterie lithium-ion

Meilleur rasoir droit: Rasoir classique Samurai CS-102 en acier inoxydable Straight Edger

Rasoir à coupe droite en acier inoxydable Classic Samurai CS-102 Source de l’image: Classic Samurai/Amazon

Pour une proximité ultime, le rasoir à coupe droite en acier inoxydable Classic Samurai CS-102 vous fera sentir comme si vous veniez de quitter le salon de coiffure. Fabriqué à partir d’acier inoxydable de qualité chirurgicale, c’est l’un des meilleurs rasoirs à domicile pour hommes qui ne rouillera jamais. Il est livré avec des lames à échanger, vous pouvez donc toujours avoir des coups nets et bien rangés. Avec son manche lisse et une exposition arrondie à l’extrémité de la lame, il est conçu pour minimiser les coupures. L’emballage comprend également une pochette de transport qui protège le rasoir et le rend facile à transporter.

Principales caractéristiques:

Pochette de transport pour protéger le rasoir Livré avec des lames pour l’échange Fabriqué en acier inoxydable de qualité chirurgicale

Meilleur rasoir pour hommes à la peau sensible : Lame de rasoir pour hommes Gillette ProGlide Shield

Lame de rasoir pour hommes Gillette ProGlide Shield Source de l’image : Gillette/Amazon

Si vous êtes un rasoir débutant ou une personne ayant la peau sensible, vous devriez regarder la lame de rasoir pour hommes Gillette ProGlide Shield. Il y a une lubrification avant et après la lame, car la protection souple protégera votre peau. Les lames de rasoir vous protégeront des irritations et vous aideront pendant que vous vous rasez. Les micro-ailettes étirent et lissent la peau tandis que le micropeigne aide à ramener les cheveux vers la lame. Si vous parcourez une zone, vous pourrez obtenir les cheveux qui s’y trouvent. Il est doté de la technologie de poignée Flexball qui réagit aux contours pour obtenir pratiquement tous les cheveux. La tondeuse de précision à l’arrière vous aide à couper et à attraper tous les poils que vous avez manqués près de votre nez ou des coins de votre bouche. Vos favoris seront également pris en charge.

Principales caractéristiques:

Technologie de poignée Flexball Microfins qui étirent et lissent la peau Lubrification avant et après la lame

Meilleur rapport qualité-prix : Ensemble de démarrage pour rasoir à 4 lames Dollar Shave Club

Ensemble de démarrage pour rasoir à 4 lames Dollar Shave Club Source de l’image : Dollar Shave Club/Amazon

L’ensemble de démarrage pour rasoir à 4 lames Dollar Shave Club vous permettra d’économiser de l’argent. Suivre le rasage peut coûter cher, mais avec cet ensemble, vous serez prêt. Vous obtiendrez une poignée à motif de diamant, quatre lames de rechange en acier inoxydable et une bouteille de 3 onces de crème à raser. Les rasoirs ont quatre lames de rasoir en acier inoxydable coupées avec précision dans une tête de rasoir qui facilite le rasage. Vous pouvez les rincer facilement. Ceci est destiné au rasage tout-terrain, pour ceux qui ne se rasent pas tous les jours. Le manche est confortable et la crème à raser est utile. Vous pouvez remplacer les lames lorsque vous avez terminé avec ce kit avec l’une des options de valeur formidable de Dollar Shave Club.

Principales caractéristiques:

Quatre lames de rasoir en acier inoxydable à coupe précise Bouteille de 3 onces de crème à raser Poignée à motif de diamant

