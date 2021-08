Meilleurs récepteurs AirPlay 2 2021

Meilleur

AirPlay 2 fournit un son de haute qualité à plusieurs sources à la fois, directement à partir de l’appareil de votre choix. Que la musique soit diffusée sur l’une des meilleures enceintes AirPlay 2 dans la chambre ou sur le récepteur de votre home cinéma, le protocole sans fil facile à utiliser maintient tout en synchronisation, vous permettant de vous déplacer librement sans manquer un battement. Si vous êtes prêt à découvrir la magie de l’audio sans fil, ce sont les meilleurs récepteurs AirPlay 2 que vous pouvez acheter aujourd’hui.

Tout l’essentiel : Récepteur Denon AVR-S750H, 7.2 canaux (165W x 7) – Home Cinéma 4K Ultra HD



Le favori du personnel

L’AVR-S750H de Denon offre tous les éléments essentiels et les combine à un prix abordable, ce qui en fait un excellent choix pour construire votre home cinéma. Les fonctionnalités incluent un son surround 7.2 canaux, un passthrough vidéo 4K avec prise en charge HDR10, Dolby Atmos et 6, oui 6, ports HDMI. Bien sûr, AirPlay 2 est également de la partie, vous offrant un excellent rapport qualité-prix.

550 $ chez Best Buy 549 $ chez B&H Photo

AirPlay 2 et Sonos : Onkyo TX-NR696 – Récepteur audio et vidéo intelligent Home Audio



L’Onkyo TX-NR696 est compatible avec la plupart des principaux formats audio, y compris Dolby Atmos et DTS:X, vous offrant un son exceptionnel pour vos films, votre musique et vos jeux. Avec AirPlay 2, ce récepteur fonctionne également avec Sonos, vous pouvez donc l’intégrer à vos haut-parleurs existants, vous donnant la possibilité de régler le volume, de modifier les entrées et plus encore via une application familière.

Économique : ampli-tuner AV Denon S650H – Son surround home cinéma



Comme le S750H, le Denon S650H vous donne accès à toute cette douceur AirPlay 2 à un prix plus abordable. Malgré son prix bas, le S650H diffuse toujours la musique avec 150 watts de puissance sur cinq canaux, et avec la prise en charge de la vidéo 4K, ce récepteur est le moyen idéal pour démarrer votre cinéma maison du bon pied.

Canaux à gogo : Marantz AV Receiver SR7013 – 9.2 canaux avec eARC



Le récepteur AV Marantz SR7013 crée une expérience audio étendue en prenant en charge jusqu’à 9,2 canaux, transformant vos soirées cinéma en une sortie au cinéma avec 125 watts de puissance par canal. En plus de la prise en charge d’AirPlay 2, le récepteur de Marantz fonctionne également bien avec d’autres technologies de streaming, telles qu’Alexa et Google Assistant.

1 800 $ sur Amazon

Au-delà de 4K : Récepteur AV Yamaha TSR-700 7.1 canaux avec HDMI 8K et MusicCast



Le TSR-700 de Yamaha offre beaucoup de puissance pour l’audio avec 7.1 canaux à 100 watts chacun et la vidéo avec prise en charge du 8K. Avec 8K, vous pouvez être assuré que votre récepteur sera capable de gérer les normes futures, et comme il prend en charge AirPlay 2, Dolby Atmos et DTS Neural:X, il peut gérer tout ce que vous lui lancez aujourd’hui.

600 $ sur Amazon

Module complémentaire AirPlay 2 : Récepteur adaptateur audio Belkin SoundForm Connect AirPlay 2 pour le streaming sans fil



Le Belkin SoundForm Connect fonctionne avec vos haut-parleurs existants, renonçant à la multitude de ports offerts par ses concurrents de récepteurs traditionnels. L’absence de connecteurs audio permet au SoundForm Connect d’avoir un design beaucoup plus propre et compact et, plus important encore, d’ajouter le streaming sans fil AirPlay 2 en quelques minutes via l’application Home.

Recevez tout avec les meilleurs récepteurs AirPlay 2

AirPlay 2 offre une expérience audio vraiment magique en gardant tout synchronisé dans votre maison avec des commandes faciles à utiliser via votre iPhone. Pour le cinéma maison, les meilleurs récepteurs AirPlay 2 vous permettent de mélanger et d’associer des haut-parleurs et des composants compatibles, vous permettant de créer un son surround qui vous convient le mieux, le tout sans fil.

Si vous souhaitez couvrir toutes les bases du cinéma maison avec la commodité d’AirPlay 2 et que vous souhaitez le faire à un prix abordable, le Denon AVR-S750H est fait pour vous. Ce récepteur performant vous donne accès à toutes les fonctionnalités vidéo, telles que la prise en charge du contenu 4K HDR, le son Dolby Atmos et 7.2 canaux d’audio spatial.

Vous recherchez un récepteur qui s’intègre également à d’autres écosystèmes ? Alors découvrez le récepteur audio et vidéo intelligent Onkyo TX-NR696 Home Audio. Ce récepteur flexible prend non seulement en charge AirPlay 2, mais fonctionne également avec Sonos et Chromecast, vous pouvez donc changer les choses à l’avenir sans vous soucier d’être enfermé dans un seul écosystème.

