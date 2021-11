Meilleurs régimes d’assurance temporaire en ligne en Inde pour 1 crore de roupies : un guide d’achat pour la première fois

Un régime d’assurance temporaire est la forme d’assurance la plus pure car il ne prend en charge que le risque de protection.

Beaucoup d’entre nous cherchent à acheter le meilleur régime d’assurance temporaire offrant la prime la plus basse pour une somme assurée de Rs 1 crore. L’objectif principal de l’achat d’un régime d’assurance temporaire est de s’assurer que les objectifs de vie ne sont pas déraillés et qu’il y a suffisamment d’argent pour que la famille maintienne le niveau de vie en cas de décès prématuré du soutien de famille.

Il existe divers objectifs tels que l’achat d’une maison, l’éducation des enfants, le mariage, etc., qui nécessitent des fonds considérables pour les atteindre. L’achat d’un régime d’assurance temporaire qui prend en charge les obligations financières futures devrait être l’approche et non pas simplement l’achat d’une couverture sur une base ad hoc.

Si vous cherchez à acheter une couverture de Rs 1 crore, il est important que vous calculiez correctement le besoin. Vous pourriez avoir besoin d’un montant inférieur ou d’une couverture de Rs 1,5 crore ou même plus. Idéalement, on devrait conserver une couverture d’assurance temporaire de 10 à 15 fois son revenu annuel net. Une fois que vous avez souscrit une police d’assurance temporaire, continuez de revoir les exigences au moins une fois tous les cinq ans, car les besoins peuvent changer.

Avant d’acheter un régime d’assurance temporaire, vous pouvez utiliser le calculateur de prime d’assurance temporaire disponible sur les sites Web de la plupart des assureurs pour calculer la prime incluant ou excluant la taxe à payer sur celle-ci. Faire une comparaison d’assurance vous aidera à acheter une grande couverture à faible coût. Vous pouvez souscrire une assurance temporaire en ligne ou hors ligne auprès d’un ou de plusieurs assureurs. Les plans d’assurance en ligne sont disponibles à un coût beaucoup plus bas que les plans hors ligne.

Choisissez d’opter pour une durée au moins égale à l’âge de votre retraite. Vous pouvez même souscrire plus d’un régime d’assurance temporaire avec une couverture similaire ou variable et, plus tard, à mesure que les passifs financiers diminuent, vous pouvez en abandonner un. Si vous achetez un plan temporaire auprès de plus d’un assureur, assurez-vous de divulguer les détails des polices existantes tout en remplissant le formulaire de demande.

Vous trouverez ci-dessous un tableau montrant la prime annuelle incluant la TPS de 18 pour cent pour un homme salarié non-fumeur de 25 ans pour une somme assurée de Rs 1 crore pour un mandat de 35 ans qui est disponible en ligne.

Lors de l’achat d’un régime d’assurance temporaire, un facteur important à considérer est la prime. Pour le même montant de couverture vie, une ancienneté similaire et au même âge, la compagnie d’assurance avec la prime la plus basse peut être le meilleur choix car tous les assureurs sont réglementés par le régulateur des assurances IRDAI. La marge de solvabilité, paramètre significatif indiquant la solidité fondamentale d’un assureur, est étroitement surveillée par le régulateur et met ainsi toutes les compagnies d’assurance sur un pied d’égalité en matière de risque.

Un régime d’assurance temporaire est la forme d’assurance la plus pure car il ne prend en charge que le risque de protection. Il n’y a aucun élément d’épargne et est donc similaire à une police d’assurance automobile. En cas de décès pendant la durée de la police, l’assureur verse la prestation de décès au prête-nom tandis qu’en survivant à la durée de la police, le preneur d’assurance ne reçoit rien.

Il existe différentes variétés de plans d’assurance temporaire – plan de couverture croissante, plan de couverture décroissant, plans avec versements mensuels ou plans temporaires avec remboursement des primes, etc. .

Après avoir acheté la police d’assurance temporaire, assurez-vous que vos candidats sont au courant du document de la police. Maintenant que vous avez souscrit le plan à terme avec une couverture adéquate, allez-y et commencez à investir de l’argent pour vos objectifs à long terme sans vous soucier des risques de la vie !

Savez-vous qu’est-ce que c’est ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.