Meilleurs répéteurs Wi-Fi de 2021 : les meilleurs appareils pour booster votre réseau Wi-Fi

1. Prolongateur WiFi tri-bande Netgear Nighthawk X6S EX8000

Le meilleur répéteur Wi-Fi en 2021

Bandes : 802.11a/b/g/n/ac 2,4/5 GHz simultanées

Connectivité : 4 ports LAN RJ-45 10/100/1000M

Caractéristiques : Tri-bande

Raisons d’acheter

+Des vitesses rapides et une couverture réseau fiable+Configuration facile pour créer un réseau maillé

Raisons à éviter

-Grand et encombrant

Si vous recherchez un répéteur Wi-Fi qui offre les meilleures performances pour étendre votre réseau sans fil dans toute votre maison, alors le répéteur Wi-Fi tri-bande Netgear Nighthawk X6S EX8000 est fait pour vous. Vous pouvez utiliser cette extension pour créer un réseau maillé, de sorte que vous ayez un seul et grand réseau Wi-Fi, plutôt que des réseaux séparés plus petits. Cela vous permet de vous déplacer facilement dans votre maison et votre appareil restera connecté en toute transparence. C’est cher, mais c’est le meilleur répéteur Wi-Fi que vous puissiez acheter en ce moment, offrant des vitesses rapides et une couverture réseau fiable dans toute votre maison.

2. Prolongateur de portée WiFi 6 TP-Link RE605X

Configuration simple et performances solides

Bandes : 802.11ax 2,4 GHz + 5,0 GHz

Connectivité : 1x Gigabit Ethernet

Fonctionnalités : Wi-Fi 6, signal lumineux intelligent, application TP-LINK Tether

Raisons d’acheter

+Rallonge de portée Wi-Fi 6 abordable+Fonctionne avec n’importe quel routeur

Raisons à éviter

-Seulement prise en charge double bande et vitesse de 1800 Mbps

Si vous cherchez à étendre votre tout nouveau réseau Wi-Fi 6 aux quatre coins de votre maison, le prolongateur de portée WiFi 6 RE605X de TP-Link vaut le détour. Il est aussi abordable et facile à installer que l’extendeur RE650 tout en étant rétrocompatible avec les anciens routeurs Wi-Fi 5. Cependant, ce n’est pas seulement pour les utilisateurs les moins avertis. Le RE605X fournit également une interface de navigateur Web pour les utilisateurs plus expérimentés qui souhaitent davantage de contrôle sur leurs paramètres réseau.

Lire la critique complète : Prolongateur de portée WiFi 6 TP-Link RE605X

3. Prolongateur de portée réseau Netgear Nighthawk X6 EX7700

Le meilleur prolongateur de portée Wi-Fi abordable

Bandes : 802.11ac 5 GHz et 2,4 GHz

Connectivité : 2 x Ethernet

Fonctionnalités : Wi-Fi Protected Access (WPS), connectivité Mesh

Raisons d’acheter

+Petit design+Assez puissant pour le contenu 4K

Raisons à éviter

-Plus cher que la plupart des rallonges

Apportez la puissance et la commodité d’un réseau maillé à votre domicile avec le Netgear Nighthawk X6 EX7700. Non seulement cela étend la zone de votre réseau Wi-Fi, mais cela crée un réseau Wi-Fi transparent dans toute votre maison ou votre bureau – vous n’avez donc pas besoin de changer de réseau lorsque vous vous déplacez.

Grâce au matériel puissant à l’intérieur du Netgear Nighthawk X6 EX7700, vous pouvez diffuser du contenu 4K, jouer à des jeux et connecter toutes sortes d’appareils à votre réseau Wi-Fi sans problème. Les ports Ethernet inclus sont également un ajout intéressant pour amener votre réseau à des appareils filaires.

4. Prolongateur de portée Wi-Fi TP-Link RE650 AC2600

Simple et facile à utiliser

Bandes : 802.11ac 5 GHz et 2,4 GHz

Connectivité : 1 x Ethernet

Caractéristiques : Wi-Fi Protected Access (WPS), la LED indique la force de la connexion pour un placement facile

Raisons d’acheter

+Bonnes performances Wi-Fi à un prix compétitif+Le port Ethernet supplémentaire est vraiment pratique pour les anciens PC

Raisons à éviter

-La configuration prend un peu de temps

TP-Link est une société de réseautage chinoise qui gagne régulièrement en popularité en occident, et pour cause. Avec des appareils comme l’extenseur de portée Wi-Fi TP-Link RE650 AC2600, il est facile de comprendre pourquoi : cet extenseur – parmi les meilleurs extenseurs Wi-Fi que vous pouvez acheter en ce moment – fait bien le travail et il est abordable. Ce ne sera pas le répéteur Wi-Fi le plus rapide du marché, mais avec la portée que ce répéteur offre au prix auquel il est disponible, c’est une bonne affaire. Enfin, grâce à un indicateur de signal LED en façade, l’installation est un jeu d’enfant.

Lire la critique complète : Prolongateur de portée Wi-Fi TP-Link RE650 AC2600

5. Devolo Mesh WiFi 2

Kit tout-en-un CPL et réseau maillé

Bandes : 802.11ac 5 GHz et 2,4 GHz

Connectivité : 4 ports LAN RJ-45 10/100/1000M

Caractéristiques : technologie MIMO multi-utilisateurs, norme G.hn Wave 2 évolutive, pilotage par point d’accès

Raisons d’acheter

+Mise en réseau Wi-Fi maillé+Deux ports Ethernet Gigabit sur chaque adaptateur

Raisons à éviter

-Application et documentation inutiles

Étendez votre réseau à travers des murs épais et dans les coins les plus éloignés de votre espace avec le Devolo Mesh WiFi 2. Bénéficiant à la fois de fonctionnalités Wi-Fi maillées et d’une connectivité CPL polyvalente, cet appareil peut même vous suivre, vous et vos appareils mobiles, en vous basculant automatiquement vers le adaptateur le plus proche et la bande Wi-Fi la plus rapide. Il dispose même de trois adaptateurs qui vous offrent cinq ports Gigabit Ethernet pour des connexions filaires rapides. Il s’agit du meilleur prolongateur Wi-Fi pour consoles de jeux, téléviseurs intelligents et autres appareils qui fonctionnent le mieux avec les connexions filaires.

Lire la critique complète : WiFi maillé Devolo 2

6. Système Wi-Fi Netgear Orbi pour toute la maison

Wi-Fi maillé tribande rapide et abordable

Vitesse : IEEE 802.11ac double bande avec 1x 2,4 GHz (400 Mbps), 1x 5 GHz (866 Mbps)

Connectivité : 2 x Gigabit Ethernet

Caractéristiques : Beamforming implicite et explicite pour les bandes 2,4 GHz/5 GHz

Raisons d’acheter

+Système Wi-Fi maillé double bande abordable+Bonnes performances pour les espaces de taille moyenne

Raisons à éviter

-Un seul port Ethernet pour les connexions filaires

L’Orbi Whole Home AC1200 tri-bande offre des performances solides à un prix raisonnable et sera un bon choix pour la plupart des foyers de petite et moyenne taille qui ont besoin d’améliorer leur couverture Wi-Fi. Il est simple à configurer et à utiliser pour les nouveaux arrivants, bien que la décision de Netgear d’utiliser le service Circle par abonnement de Disney pour le contrôle parental soit décourageante, étant donné que les routeurs et les systèmes maillés concurrents ont souvent fourni de meilleurs contrôles parentaux gratuitement. Le manque de ports Ethernet pour les connexions filaires ainsi que des fonctionnalités plus avancées dans l’application Orbi peuvent également décourager les utilisateurs expérimentés.

Le Wi-Fi maillé de Layman a un coût

Bandes : 802.11ac 5 GHz et 2,4 GHz

Connectivité : 2 x Gigabit Ethernet par unité (1 WAN et 1 LAN chacun)

Fonctionnalités : installation basée sur une application ; mise en réseau 802.11ac double flux (2×2) ; Processeur ARM Cortex A7 quadricœur 716 MHz, formation de faisceau

Raisons d’acheter

+Réseau maillé entièrement modulaire+Conception discrète

Raisons à éviter

-Performance trop dépendante de la position

Le Linksys Velop offre un argument solide pour la facilité de configuration d’un réseau maillé sans fil. Cherchant à remplacer à la fois votre routeur et votre prolongateur de portée désormais obsolète, le Velop arrive à un moment où des entreprises comme Google et Netgear tentent d’accomplir la même chose. La principale façon dont Linksys espère se démarquer de ses concurrents dans le domaine des réseaux maillés sans fil est une configuration conviviale que toute personne possédant un smartphone peut facilement faire. Avec juste une visite à l’App Store ou au marché Google Play, vous aurez le Linksys Velop opérationnel en quelques minutes. C’est certainement un ajout digne à notre liste des meilleurs extendeurs Wi-Fi.

Lire la critique complète : Linksys Velop

8. Trendnet Wi-Fi Partout CPL 1200 AV2

Deux oiseaux avec une pierre

Bandes : : 802.11n (jusqu’à 300 Mbps) 802.11ac (jusqu’à 866 Mbps)

Connectivité : : 3 ports LAN Gigabit

Caractéristiques : : 300 m de portée sur les lignes électriques, Se connecte automatiquement à d’autres adaptateurs de ligne électrique TRENDnet, Prise en charge de la gestion de la qualité de service

Raisons d’acheter

+Facile à installer et simple à reconfigurer+Trois ports LAN

Raisons à éviter

-Conception imparfaite

Si vous avez besoin d’un excellent moyen de mettre à niveau votre réseau afin d’avoir une couverture fantastique n’importe où dans votre maison, un adaptateur CPL est une option remarquable. Non seulement ils offrent les mêmes fonctionnalités que les meilleurs prolongateurs Wi-Fi, mais le CPL Trendnet Wi-Fi Everywhere pourrait bien être un rêve devenu réalité.

Ce n’est pas vraiment agréable visuellement et le prix peut être un peu élevé. Cependant, cette unité compense largement ces problèmes de performances pures. Et, contrairement à d’autres adaptateurs CPL, le Trendnet Wi-Fi Everywhere dispose d’un bouton de clonage qui clonera le SSID et la clé WPA de votre réseau afin qu’il puisse servir d’extension Wi-Fi.

Lire la critique complète: Trendnet Wi-Fi Everywhere CPL 1200 AV2

Ce produit n’est disponible qu’aux États-Unis et au Royaume-Uni au moment de la rédaction. Lecteurs australiens : découvrez une belle alternative dans le Linksys Velop

Un autre grand répéteur Wi-Fi compact

Bandes : : double bande 802.11ac

Connectivité : : 1x ports LAN Gigabit

Caractéristiques : itinérance transparente, recherche de points morts

Raisons d’acheter

+Facile à installer+Taille compacte

Raisons à éviter

-Peut fonctionner à chaud-Pas la meilleure performance

Si vous voulez un petit prolongateur Wi-Fi discret qui étendra de manière fiable la couverture de votre réseau dans toute votre maison ou votre bureau, alors le prolongateur de portée Wi-Fi Linksys RE7000 Max-Stream AC1900+ est un excellent choix. Il est suffisamment petit pour ne pas bloquer d’autres prises de courant (comme peuvent le faire certains prolongateurs Wi-Fi plus grands), et il offre de très bonnes performances pour un bon prix bas. Mieux encore, il est livré avec un outil de recherche de « point mort » qui vous permet de localiser où la force de votre réseau est la plus faible. En l’installant là, vous devriez voir un bon coup de pouce à votre Wi-Fi.

