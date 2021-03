Meilleurs routeurs avec contrôle parental 2021

Meilleur

Routeurs avec contrôle parental Android Central 2021

Ce sont les meilleurs routeurs avec contrôle parental pour vous aider à vous assurer que votre famille utilise Internet de manière saine et productive. Alors que de plus en plus de familles travaillent et étudient à domicile, il est plus difficile que jamais de rester concentré, ces routeurs devraient donc vous aider. Le TP-Link Archer AX50 coche à peu près autant de cases que possible avec ses vitesses et sa capacité élevées, ainsi que le logiciel robuste et gratuit HomeCare offrant des contrôles parentaux, une optimisation de la qualité de service et une protection antivirus. Voici une poignée de routeurs fiables pour garantir à tous les membres de votre foyer un accès sécurisé à Internet.

Meilleur ensemble: TP-Link Archer AX50

Source: TP-Link

HomeCare est le progiciel de sécurité des routeurs de TP-Link optimisé par Trend Micro qui comprend des contrôles parentaux faciles, des améliorations de la qualité de service et une protection antivirus. HomeCare est inclus avec plusieurs routeurs TP-Links. Cela inclut l’Archer AX50 ainsi que quelques autres routeurs, y compris les systèmes de maillage Deco. Cela fonctionne également avec Alexa. Méfiez-vous de la variante Archer AX3000 presque identique vendue chez certains détaillants, car cette version n’est pas répertoriée pour fonctionner avec HomeCare.

HomeCare vous permet de configurer un profil pour chaque membre de la famille et leurs appareils. Cela vous permet de contrôler le type de contenu disponible sur tous leurs appareils à la fois. Vous pouvez commencer avec l’un des préréglages de HomeCare – enfant, pré-adolescent, adolescent et adulte – et il chargera un ensemble de filtres. Bien sûr, chaque profil est personnalisable pour bloquer plus ou moins de catégories avec des choix tels que les jeux, les jeux d’argent et le contenu pour adultes.

Sinon, l’Archer AX50 n’est qu’un bon routeur. Il a une fiche technique bien équilibrée avec des vitesses sans fil AX3000 réparties entre deux bandes. La bande 2,4 GHz peut fournir jusqu’à 574 Mbps, tandis que la bande 5 GHz peut pousser jusqu’à 2402 Mbps avec le Wi-Fi 6. Les appareils plus anciens fonctionneront également sans problème sur ce routeur. Quatre ports Ethernet à l’arrière vous permettent de brancher vos appareils filaires. TP-Link recommande ce routeur pour une maison de trois chambres.

Avantages:

Antivirus et contrôle parental inclus Les vitesses de l’AX3000 peuvent gérer toute la famille Quatre ports Ethernet Fonctionne avec Alexa

Les inconvénients:

Seulement bi-bande Assez cher

Meilleur dans l’ensemble

TP-Link Archer AX50

Capacité de nouvelle génération avec un excellent logiciel gratuit

Le TP-Link Archer AX50 offre des vitesses AX3000 avec HomeCare, y compris des contrôles parentaux robustes et une protection antivirus.

Meilleur rapport qualité / prix: Asus RT-AC66U

Source: Android Central

L’Asus RT-AC66U n’est pas le routeur le plus rapide en 2021 de loin, mais avec sa connexion AC1750 Wi-Fi 5, capable de 450 Mbps à 2,4 GHz 1300 Mbps à 5 GHz, il devrait suffire à une petite famille avec du multimédia léger usage. Il y a également quatre ports Ethernet Gigabit à l’arrière entre deux des trois antennes externes, ainsi qu’un port USB 3.0, ce qui facilite la connexion de vos appareils filaires.

De nombreux routeurs Asus sont compatibles avec son logiciel AiProtection alimenté par Trend Micro, et le RT-AC66U est l’un des moins chers avec le package complet. Il est livré avec de nombreuses fonctionnalités utiles, notamment la planification des profils d’utilisateurs individuels et des statistiques d’utilisation. Vous pouvez également bloquer le contenu avec un ensemble de filtres tels que les adultes, les illégaux, la violence et les jeux d’argent. Cette configuration flexible vous permet de décider exactement ce que votre enfant peut faire en ligne et quand il peut le faire.

Avantages:

AiProtection gratuit Quatre ports Ethernet Prise en charge d’AiMesh Le Wi-Fi AC1750 est suffisant pour la plupart des gens

Les inconvénients:

Seul le design bi-bande est daté No Wi-Fi 6

Meilleure valeur

Asus RT-AC66U

Toutes les fonctionnalités avec juste assez de vitesse

L’Asus RT-AC66U offre de solides vitesses Wi-Fi 5 avec AiProtection offrant une grande sécurité et AiMesh permettant une expansion facile.

Meilleure valeur Wi-Fi 6: Asus RT-AX56U

Source: Asus

Asus a été l’un des premiers à lancer des appareils grand public Wi-Fi 6 et a réussi à apporter son service AiProtection à tous et à un certain nombre de routeurs Wi-Fi 5 plus anciens. Le RT-AX56U est un excellent routeur Wi-Fi 6 d’entrée de gamme pour de nombreuses familles grâce à son prix relativement bas et à des vitesses bibande AX1800 adéquates. Avec un appareil Wi-Fi 6, ces vitesses se décomposent en 574 Mbps à 2,4 GHz et 1201 Mbps à 5 GHz. Ce routeur prend également en charge l’extension de maillage avec d’autres routeurs Asus avec AiMesh.

Asus inclut le logiciel AiProtection avec plusieurs de ses nouveaux routeurs. Avec AiProtection, vous obtenez des paramètres de profil pour chacun des membres de votre famille et leurs appareils. Vous pouvez programmer des heures pour activer ou désactiver Internet sur ces profils et bloquer le contenu avec différents mots-clés tels que adulte, jeu, illégal et violence. AiProtection est également fourni avec une protection antivirus de Trend Micro qui peut éliminer les menaces avant qu’elles n’atteignent vos appareils.

Avantages:

Wi-Fi 6 pour les futurs appareils Quatre ports Ethernet Prise en charge gratuite d’AiProtection AiMesh

Les inconvénients:

Seulement bi-bande Cher par rapport aux routeurs Wi-Fi 5 rapides

Meilleure valeur Wi-Fi 6

Asus RT-AX56U

Wi-Fi 6 avec AiMesh et AiProtection

L’Asus RT-AX56U dispose d’une tonne de fonctionnalités intéressantes, notamment la prise en charge du Wi-Fi 6 ainsi que l’expansion du maillage et la sécurité AiProtection.

Idéal pour les jeux: Netgear Nighthawk RAX50S

Source: Netgear

Le nom Nighthawk est associé à des routeurs puissants qui offrent de grandes vitesses et une connexion de haute qualité pour les joueurs. Le RAX50S a tout le même matériel que le RAX50 mais est livré avec un an sans Netgear Armor. L’armure coûte 70 $ par an après votre première année, mais le coût annuel vaudra le soutien et la sécurité supplémentaires que vous obtenez pour de nombreuses personnes.

Bien que le jeu ne soit pas la première préoccupation pour de nombreuses personnes à la recherche d’un contrôle parental, ce routeur vous permet de maintenir des vitesses élevées et des pings bas pour les joueurs tout en garantissant que vos enfants ne jouent que lorsqu’ils sont autorisés à utiliser le contrôle parental. Les contrôles parentaux intelligents Circle vous permettent de contrôler facilement l’utilisation de votre réseau. Téléchargez simplement l’application Android ou iOS et ouvrez-la tout en étant connecté à votre routeur Netgear compatible. Vous serez guidé tout au long du processus de configuration et pourrez configurer un profil pour chaque membre de la famille avec des règles personnalisées indiquant quand et comment ils sont autorisés à accéder à Internet.

Le Nighthawk RAX50 est un routeur Wi-Fi 6 rapide avec une connexion AX5400. Cette vitesse se décompose à 4,8 Gbps sur la bande 5 GHz et 600 Mbps sur la bande 2,4 GHz. Il y a également quatre ports Ethernet Gigabit à l’arrière pour vos appareils filaires. Ce routeur doit suivre le rythme d’une grande famille et le logiciel Nighthawk doit assurer le fonctionnement constant de vos connexions les plus importantes.

Avantages:

Connexion Wi-Fi 6 AX5400 rapide Quatre ports Ethernet 1 an de prise en charge Wi-Fi Netgear Armor 160 MHz gratuite

Les inconvénients:

Netgear Armor coûte cher après l’année gratuite

Idéal pour les jeux

Netgear Nighthawk RAX50S

Contrôlez les parents avec la qualité Nighthawk

Avec les vitesses AX5400, ce routeur tire le meilleur parti des vitesses Wi-Fi 6 avec un excellent logiciel Nighthawk et Netgear Armor inclus.

Meilleur routeur maillé: eero

Source: Hayato Huseman / Android Central

De nombreux fabricants de routeurs proposent des solutions de sécurité payantes pour leurs produits, mais Eero parvient à se démarquer grâce à ses prix plus bas et à son excellente application (bien que vous ne puissiez pas mettre à niveau votre plan à partir de l’application iOS). Vous devrez utiliser l’application Android ou un navigateur Web. Eero Secure est livré avec une sécurité réseau améliorée et un filtre pour bloquer le contenu inapproprié par appareil ou profil. L’application montrera également comment les appareils utilisent le réseau. Ce niveau est disponible pour 2,99 $ par mois ou 29,99 $ par an.

Un plan mis à niveau appelé Eero Secure + est livré avec un gestionnaire de mots de passe, un service VPN sécurisé et un logiciel antivirus Malwarebytes. Ce plan coûte 9,99 $ par mois ou 99 $ par an et ne sera pas une bonne valeur pour la plupart des gens.

Le système Eero standard est basé sur une solution Wi-Fi 5 bi-bande qu’Eero recommande uniquement pour les connexions jusqu’à 350 Mbps, bien que nous ayons régulièrement atteint plus de 400 Mbps dans notre examen. Chaque routeur Eero dispose de deux ports Ethernet à l’arrière qui peuvent être utilisés pour des périphériques filaires ou pour une liaison filaire. Ce système de maillage n’est pas d’une grande valeur sur la fiche technique, mais occupe beaucoup de terrain grâce à son excellent design et à sa facilité d’utilisation. Si vous recherchez quelque chose avec plus de vitesse, Eero 6 ou Eero Pro 6 offrent chacun des connexions plus rapides.

Avantages:

Extension facile avec d’autres applications Eeros Great avec statistiques La taille minuscule les rend faciles à intégrer

Les inconvénients:

Wi-Fi 5 vitesses lentes Seulement deux ports Ethernet par nœud Le plan Secure + n’en vaut pas la peine pour la plupart

Meilleur routeur maillé

Pack de 3 Eero

Nœuds maillés compacts avec une configuration simple

Avec Eero Secure et un maillage Eero, vous bénéficiez d’une excellente couverture ainsi que d’un filtrage de contenu, d’un blocage des publicités et d’une sécurité supplémentaire.

Meilleure mise à niveau du maillage: TP-Link Deco X60

Source: TP-Link

Comme les routeurs TP-Link précédents, le Deco X60 est livré avec le robuste logiciel HomeCare de TP-Link. HomeCare propose une sécurité avancée optimisée par TrendMicro et une interface de contrôle parental plus approfondie qu’un routeur classique. Tout cela signifie que vous pouvez restreindre le contenu facilement et rapidement à partir de l’application.

Le Deco X60 utilise le Wi-Fi 6 bibande pour fournir AX3000 avec 2402 Mbps à 5 GHz et 574 Mbps à 2,4 GHz. Cette vitesse supplémentaire de 5 GHz aidera à maintenir les performances du maillage élevées même avec une connexion gigabit. Chaque unité Deco dispose de deux ports Ethernet pour les périphériques câblés, un utilisé pour le WAN sur le nœud principal.

Le Deco X60 est livré avec deux nœuds qui devraient pouvoir couvrir jusqu’à 5800 pieds carrés. Un pack de trois est également disponible avec jusqu’à 7 000 pieds carrés de couverture. Vous pouvez également ajouter d’autres produits Deco pour l’expansion, mais pour la capacité, vous devez vous en tenir à un Wi-Fi 6 Deco avec au moins autant de vitesse que le X60. Le Deco X60 devrait avoir une capacité plus que suffisante pour toute votre famille avec une couverture suffisante pour la plupart des maisons.

Avantages:

Grande couverture avec extension de maillage disponible Vitesses AX3000 rapides Deux ports Ethernet sur chaque unité Logiciel HomeCare

Meilleure mise à niveau du maillage

TP-Link Deco X60 (paquet de 2)

HomeCare avec extension de maille Easy Deco

Le Deco X60 de TP-Link est l’un des meilleurs systèmes maillés avec beaucoup de vitesse Wi-Fi 6 et inclut le logiciel HomeCare gratuit.

En bout de ligne

Presque tous les routeurs que vous achetez auprès d’une marque réputée auront des contrôles parentaux, mais pour la plupart, ces versions plus simples du contrôle parental sont beaucoup plus limitées et s’attendent souvent à ce que les parents créent leur propre liste noire de site, ce qui représente beaucoup de travail. et pas très efficace au final. N’oubliez pas que la plupart des systèmes d’exploitation modernes incluent une sorte de capacités de contrôle parental si vous souhaitez couvrir toutes vos bases. Heureusement, de nombreux routeurs dotés d’un excellent contrôle parental font également partie des meilleurs routeurs sans fil que vous puissiez acheter.

Pour la plupart des gens, avoir une liste automatiquement organisée de contenu bloqué comme celle offerte par HomeCare de TP-Link sera l’une des implémentations les plus efficaces grâce à son ensemble de fonctionnalités simples et puissantes. Le TP-Link Archer AX50 est une excellente mise à niveau Wi-Fi domestique pour la plupart des gens grâce à ses offres de vitesse solides, à l’inclusion de HomeCare et même au support Alexa. Nous aimons également que vous puissiez tout contrôler via une application.

Crédits – L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Samuel Contreras Lorsque Samuel n’écrit pas sur les réseaux et les opérateurs, il passe le plus clair de son temps à rechercher des composants informatiques et à être obsédé par le processeur entrant dans l’ordinateur Windows 98 ultime. C’est le Pentium 3.

