Meilleurs routeurs pour PS5 : comment accélérer les téléchargements et les jeux en ligne avec le WiFi 6 | Jeux

Si vous possédez une PS5, vous ne savez peut-être pas qu’elle possède une fonctionnalité qui améliorera grandement le fonctionnement de votre connexion Internet, même si cela signifie sûrement que vous devrez changer de routeur.

L’une des meilleures surprises apportées par la PlayStation 5 n’a rien à voir avec son catalogue de jeux, pas même avec la puissance graphique dont il dispose (et ce n’est pas peu) mais avec sa connectivité.

Nous parlons du WiFi 6, une nouveauté très importante que les autres consoles de dernière génération n’ont pas et qui l’avance vers l’avenir, au déploiement massif de cette technologie que font déjà les fabricants de toutes sortes, comme Apple avec l’iPhone.

Ça oui, il vous faudra sûrement acheter un routeur WiFi 6 pour profiter de ses avantages sur PS5, et pour l’instant il y a peu d’opérateurs qui les utilisent, donc si vous avez celui que le vôtre vous a donné, vous devrez presque certainement vous gratter la poche.

La bonne nouvelle est que Il existe des modèles très bon marché qui valent le coup, à partir d’un peu plus de 30 euros, comme par exemple celui de Huawei. Avec eux, vous aurez non seulement une connexion plus stable, sans décalage, mais vous pourrez également accélérer les téléchargements via WiFi.

Une autre option, bien sûr, est d’aller directement à un bon câble réseau pour connecter votre PlayStation 5.

Ci-dessous, nous énumérons plusieurs des meilleurs routeurs que vous pouvez acheter pour PS5.

Huawei AX Dual Core et Quad Core

Ce routeur WiFi est équipé du WiFi 6, le dernier standard disponible. De plus, vous pouvez connecter vos appareils d’un simple toucher grâce à NFC et Huawei Share.

C’est l’un des modèles les moins chers, sinon le plus. Il est disponible en deux versions, une avec un processeur Dual Core (pour 34 euros) et une autre avec Quad Core (pour 49 euros).

Il est remarquablement facile à installer et à utiliser, et bien sûr, il améliore considérablement la qualité de la connexion, comme nous l’avons vu de première main dans son analyse.

De plus, dans les deux cas, la livraison est totalement gratuite depuis l’Espagne.

Tenda RX3

Ce routeur à quatre antennes omnidirectionnelles offre jusqu’à 1201 Mbps de bande passante dans les fréquences 2,4 et 5 GHz, et ce également à un prix très compétitif.

Passons maintenant à un autre modèle de routeur WiFi 6 pas cher, le Tenda RX3 que vous pouvez vous procurer pour un prix autour de 50-60 euros.

Il propose plusieurs technologies de haut niveau, telles que IPV6 ou WPA3, qui rendent votre connexion meilleure, plus sûre et plus stable, clairement liée au WiFi 6.

Pour le prix qu’il a, cela peut valoir l’investissement si vous n’êtes pas prêt à dépenser ce que coûte un routeur de jeu en tant que tel.

TP-Link Archer AX55

Ce routeur est équipé de la technologie Wi-Fi 6, il dispose d’un processeur triple cœur à 1,5 GHz, permettant une connexion stable avec de nombreux appareils simultanément et atteignant des vitesses plus élevées.

TP-Link est l’une des principales marques de l’industrie de la connectivité et des gadgets technologiques. C’est l’un de leurs routeurs offrant le meilleur rapport qualité-prix.

Il dispose de quatre ports LAN Gigabit, du WiFi 6 et d’une bande passante qui vous permettra de jouer en ligne sur votre PS5 sans subir aucun type de pénalité pour le nombre d’appareils connectés à votre réseau domestique.

Son prix est inférieur à 100 euros maintenant qu’il est habituellement en vente.

ASUS TUF Gaming AX5400

Ce routeur de jeu est parfait pour les PC et les consoles, avec un port spécifique pour les jeux. De plus, il dispose également du WiFi Mesh si vous le connectez à d’autres routeurs et de plusieurs améliorations pour offrir plus de stabilité à la connexion.

Six antennes pour améliorer la portée du signal, un port spécifique pour les jeux sur PC, le mode Mobile Gaming et bien plus encore.

Ce n’est pas donné, puisque son prix officiel dépasse les 100 euros, mais ce routeur ASUS pour PS5 est peut-être ce qu’il vous faut pour mettre fin une fois pour toutes à vos problèmes de connexion.

Vous pouvez le configurer au maximum dans votre application, en pouvant même prioriser le signal de certains appareils vers d’autres comme cela vous convient.

Archer TP-Link AX6000

Routeur tri-bande avec technologie MU-MIMO pour connecter des dizaines d’appareils en réduisant la latence à pratiquement zéro dans tous, en plus d’accélérer considérablement la connexion grâce au WiFi 6.

Malgré le fait que son prix soit assez élevé (près de 300 euros), ce routeur TP-Link est considéré comme l’un des meilleurs pour tous les types d’environnements.

Pour jouer aussi, car il dispose de toutes les technologies qui rendent l’expérience fluide et constante, sans interruption du signal WiFi ni perte d’intensité, si courante lors du téléchargement de jeux ou de la lecture en ligne.

Il peut traiter pas moins de 5 Go de données par seconde sans trop de problèmes.

Netgear Nighthawk AX12

Sa conception particulière cache l’un des routeurs les plus puissants au monde, avec 10,8 Go de vitesse WiFi et 8 connexions 4K simultanées.

Il va sans dire que ce modèle est extrêmement frappant pour son apparence, mais aussi pour ce qu’il offre. Ce n’est pas donné, oui, puisque son prix reste à plus de 400 euros.

Il peut amener votre connexion WiFi à pratiquement la même vitesse que le câble réseau, avec des pics bien au-dessus de ce qui est habituel, dépassant même les 10 Go par seconde.

La clé est que, indépendamment de ce qui se passe sur votre réseau domestique, vous pouvez continuer à jouer à une vitesse maximale.

