Meilleurs scanners photo 2021 : les meilleurs choix pour sauvegarder vos photos

Bienvenue dans notre sélection des meilleurs scanners photo que l’argent peut acheter en 2021. Alors que la plupart des gens ont des appareils photo numériques (ou comptent sur leurs smartphones pour prendre des photos), beaucoup d’entre nous ont encore des photographies physiques irremplaçables qui doivent être sauvegardées.

C’est là qu’interviennent les scanners de photos. Ils vous permettent de numériser votre précieuse collection de photos et de les enregistrer sur un disque dur – soit celui installé sur votre PC ou ordinateur portable, soit idéalement sur un disque dur externe ou un périphérique NAS. Cela signifie que si les photos originales sont perdues ou endommagées, vous avez toujours une copie numérique.

Vous pouvez ensuite imprimer plus de copies – soit en utilisant vous-même l’une des meilleures imprimantes photo, soit en utilisant un service, et même les faire imprimer sur toile, reproduire dans des livres photo et plus encore.

Contrairement aux scanners normaux, les meilleurs scanners photo sont spécialement conçus pour être utilisés avec des photographies, ce qui signifie qu’ils offrent des résolutions extrêmement élevées et capturent chaque détail, et offriront un moyen simple et direct de transformer vos photos traditionnelles en photos numériques, sans trop compliquer les choses. .

Si vous utilisez l’un de nos meilleurs scanners de photos pour sauvegarder votre collection de photos, nous vous recommandons de visiter notre meilleur disque dur externe, notre meilleur périphérique NAS et nos meilleurs guides de stockage en nuage, car il est toujours sage de conserver vos sauvegardes de photos quelque part. sûr et sécurisé – et pas seulement sur le disque dur de votre ordinateur portable ou de votre ordinateur.

Les meilleurs scanners photo

(Crédit image : Epson)

1. Epson FastFoto FF-680W

Le meilleur scanner photo de tous

Caractéristiques

Résolution de numérisation optique : 600 dpi

Interface : USB et Wi-Fi

Capacité du chargeur : 36 photos, 100 feuilles de papier

Raisons d’acheter

+Construit pour la numérisation de photos+Grand plateau pour la numérisation par lots

Raisons à éviter

-Cher-Pas une énorme quantité de fonctionnalités

À notre avis, l’Epson FastFoto FF-680W est actuellement le meilleur scanner photo que vous puissiez acheter. En effet, il est conçu dès le départ pour numériser des photos, ce qui rend le processus rapide et pratique. Son plateau contient 36 photographies standard, ce qui signifie que vous pouvez le charger et le laisser numériser par lots, ce qui représente un gain de temps considérable. Il peut également télécharger automatiquement vos numérisations sur Dropbox ou Google Drive, ou les enregistrer sur USB. La qualité de numérisation est très bonne, et elle est également rapide. Cependant, il est très coûteux et son accent sur les photos signifie qu’il n’est pas idéal pour d’autres tâches.

2. Scanner à plat Canon Canoscan 9000F Mark II

Les résolutions énormes en font le meilleur scanner photo premium

Caractéristiques

Résolution de numérisation optique : jusqu’à 9 600 x 9 600 dpi

Vitesse de numérisation : jusqu’à 8 ppm

Interface : USB

Capacité d’alimentation : N/A

Raisons d’acheter

+Peut numériser une large gamme de supports+Super haute résolution

Raisons à éviter

-Un logiciel relativement gros pourrait être meilleur

Alors que l’Epson FastFoto FF-680W ci-dessus est le meilleur scanner photo polyvalent, si vous avez le budget et que vous voulez les meilleurs résultats, alors le Canoscan 9000F Mark II coche toutes les bonnes cases. En effet, le 9000F offre une résolution de numérisation allant jusqu’à 9600×9600 dpi pour les films/diapositives et un quart de celle-ci pour les photos et les documents, le tout en 48 bits. Il peut gérer des négatifs et des films fixes grâce à un adaptateur intégré. Il ne nécessite pas de temps de préchauffage et peut également numériser directement vers un certain nombre de services basés sur le cloud. Cet énorme dpi en particulier signifie que vous numérisez des photos avec pratiquement aucune perte de détail – mais préparez-vous à des fichiers de très grande taille à ce type de résolution.

(Crédit image : Epson)

3. Epson Perfection V600

Le meilleur scanner photo milieu de gamme

Caractéristiques

Résolution de numérisation optique : 6 400 dpi

Interface : USB

Capacité d’alimentation : N/A

Raisons d’acheter

+Haute résolution+Restaure les photos endommagées

Raisons à éviter

-Les gros logiciels ne sont pas les meilleurs

L’Epson Perfection V600 est un autre scanner à plat spécialisé dans la numérisation de photos. Avec une résolution élevée de 6 400 ppp, vous pouvez numériser vos photos en sachant que vous obtenez d’excellentes représentations numériques de vos photographies originales. Il est livré avec des supports qui vous permettent également de numériser facilement des négatifs et des diapositives, et la technologie Digital ICE élimine automatiquement la poussière et les rayures des anciennes photos, ce qui est une fonctionnalité fantastique qui garantit que votre collection de photos est plus belle que jamais.

4. Imprimante scanner HP Officejet 7612 A3

Un excellent choix abordable

Caractéristiques

Résolution de numérisation optique : jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp

Vitesse de numérisation : jusqu’à 10 ppm

Interfaces : USB, Ethernet, Wi-Fi

Capacité d’alimentation : 35

Raisons d’acheter

+Scanner A3 pas cher+Impression et fax groupés

Raisons à éviter

-Pas de lecteur de carte-Lourd et prend beaucoup de place

Contrairement aux autres scanners de cette liste, le HP Officejet 7612 n’est pas un scanner photo dédié. et ce n’est pas seulement un excellent scanner pour les documents et les photos, mais il peut également servir d’imprimante, de photocopieur et de télécopieur. Cela signifie que vous pouvez facilement créer des copies physiques de vos photos ou utiliser la connexion Wi-Fi pour envoyer par e-mail les photos que vous numérisez à des personnes du monde entier. De plus, le haut 1200 dpi signifie que la qualité de numérisation est excellente, et son prix est également très raisonnable.

(Crédit image : Epson)

5. Epson Perfection V850 Pro

Le meilleur scanner photo pour les professionnels

Caractéristiques

Résolution de numérisation optique : 6 400 dpi

Interface : USB

Capacité d’alimentation : N/A

Raisons d’acheter

+Haute résolution+Restaure les photos endommagées

Raisons à éviter

-Encombrant-Très cher

L’Epson Perfection V850 Pro est le meilleur scanner photo pour les photographes professionnels ou les passionnés. Non seulement il offre des résolutions très élevées, il peut gérer à peu près n’importe quelle photo, film ou négatif, et son système à double objectif sélectionne automatiquement l’objectif optimal, avec une résolution optique jusqu’à 4800 DPI pour la numérisation de photos réfléchissantes et 6400 DPI lors de la numérisation à l’aide d’un film titulaires. Il est doté de la technologie Digital ICE que l’on trouve dans l’Epson Perfection V600 moins cher, qui répare automatiquement les vieilles photos, et il dispose d’une plage dynamique élevée pour une reproduction améliorée des tons – les photographies numérisées correspondent donc exactement à la couleur, aux détails et à la plage dynamique de l’original, pour précision. C’est cher, mais pour les professionnels, c’est de loin le meilleur scanner photo que l’on puisse acheter en ce moment.