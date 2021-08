Meilleurs services d’hébergement cloud en 2021

L’hébergement cloud a amélioré le secteur de l’hébergement, permettant d’augmenter la fiabilité et la résilience des clients.

L’inscription à un simple forfait d’hébergement Web vous permettrait généralement d’acheter un bloc défini de ressources sur un seul serveur : enregistrez votre nom de domaine, puis choisissez autant d’espace Web, autant de bande passante, peut-être une quantité définie de RAM ou de cœurs de processeur.

Bien que cela fonctionne bien pour de nombreux sites Web, le fait d’avoir des ressources fixes peut être un problème pour les projets plus importants. Il n’y a généralement aucun moyen d’allouer temporairement de la RAM ou de la bande passante supplémentaire si vous constatez une augmentation du trafic, et même une simple mise à niveau du plan peut nécessiter la mise hors ligne de votre site Web pendant un certain temps.

Les plans d’hébergement cloud ressemblent beaucoup aux produits d’hébergement Web de serveur privé virtuel (VPS), où vous paierez initialement pour une quantité définie d’espace Web, de RAM, de temps CPU et de bande passante. Mais ces ressources sont réparties sur plusieurs appareils au lieu d’un seul, et modifier votre plan plus tard – en ajoutant un autre Go de RAM, par exemple – est généralement aussi simple que de faire glisser un curseur, la puissance supplémentaire étant mise en ligne en quelques instants.

Il existe également des options supplémentaires pour l’hébergement Web des petites entreprises, telles que l’hébergement Web vert respectueux de l’environnement. De plus, l’hébergement cloud est évolutif et peut constituer une bonne alternative au besoin d’un serveur dédié avec un fournisseur de colocation, et il existe des options pour les services d’hébergement Web gérés.

Vous pouvez utiliser l’hébergement cloud pour tout, de l’hébergement de vos e-mails au remplacement de votre serveur d’entreprise. Cependant, si vous voulez une expérience pratique, attendez-vous à ce que les serveurs virtuels exécutent Linux, pas Windows.

L’hébergement cloud ne sera toujours pas pour tout le monde, et les petits sites Web simples seront probablement mieux lotis avec des forfaits réguliers. Mais la technologie a beaucoup à offrir à tous ceux qui ont des projets plus importants ou plus ambitieux, et de nombreux hôtes proposent des essais gratuits qui facilitent l’exploration de leurs capacités par vous-même.

(Crédit image : Hostinger)

1. Hébergeur

Meilleur hébergeur cloud

Raisons d’acheter

+ Stockage sur disque – à partir de 200 Go + SSL gratuit + Domaine gratuit + 300 sites Web + Sauvegardes quotidiennes

Hostinger est l’un des plus grands fournisseurs d’hébergement Web gratuit via sa marque 000webhosting. Il compte plus de 30 millions d’utilisateurs et certains des prix les plus bas grâce à de faibles coûts d’exploitation et frais généraux. Hostinger préfère utiliser sa propre technologie (par exemple, il possède son propre panneau de configuration personnalisé au lieu de l’omniprésent Cpanel), afin de mieux contrôler les performances et les fonctionnalités.

Il existe trois plans disponibles, Cloud Startup, Cloud Professional et Cloud Global, qui offrent tous des sites Web illimités et une bande passante illimitée pour votre compte.

Le plan Cloud Startup comprend 200 Go de stockage SSD, 3 Go de RAM et 2 cœurs de processeur. Le plan Cloud Professional les augmente à 250 Go de stockage, 6 Go de RAM et 4 cœurs de processeur, le plan Cloud Enterprise les étend à 300 Go de stockage, 12 Go de RAM et 6 cœurs de processeur. Tous les plans sont livrés avec un certificat SSL et un nom de domaine gratuits.

Le prix dépend de la durée de votre engagement dans le service. Pour le plan Cloud Startup, il coûte 29 $ sur une base mensuelle. Cependant, si vous vous engagez pour un an, le coût mensuel tombe à 12,99 $ par mois. Pour un contrat de deux ans, il tombe à 10,99 $ par mois, et pour un contrat de quatre ans, il tombe à 9,99 $ par mois.

(Crédit image : HostGator)

2. HostGator

Hébergement cloud uniquement pour les sites Web

Raisons d’acheter

+Simple à utiliser+Gamme solide de forfaits+Prix tentant avec remises initiales

Si vous n’avez besoin que d’héberger un site Web plutôt que des données commerciales supplémentaires, la plate-forme cloud de HostGator pourrait être un choix plus idéal. Contrairement à l’hébergement Web normal, la plate-forme d’hébergement cloud de Hostgator répartit la charge de votre site Web sur plusieurs instances de serveur virtuel pour un hébergement plus fiable et évolutif, mais elle est aussi facile à utiliser que l’hébergement partagé standard et ne coûte qu’un peu plus.

Par exemple, le plan de base Hatchling Cloud vous offre la prise en charge d’un domaine, une bande passante et un stockage illimités, une part de jusqu’à deux cœurs et 2 Go de RAM, et une mise en cache Varnish distribuée pour accélérer le chargement du contenu statique. Vous pouvez commencer pour aussi peu que 3,13 $ (2,26 £) par mois si vous achetez trois ans à l’avance, bien que le prix grimpe à 8,95 $ (6,40 £) lors du renouvellement.

Si vous avez besoin de quelque chose de plus puissant, le plan Business Cloud haut de gamme prend en charge des domaines illimités, vous offre jusqu’à six cœurs et 6 Go de RAM, et comprend un SSL privé et une IP dédiée. Une autre remise de lancement importante signifie que vous pouvez payer aussi peu que 6,28 $ (4,54 £) par mois sur trois ans, mais après cela, vous paierez 17,95 $ (12,80 £) par mois.

Les avantages des plans cloud incluent des temps de chargement (jusqu’à) deux fois plus rapides, ainsi que plus de statistiques de site, et parce que votre site est mis en miroir sur plusieurs appareils, la possibilité de basculer votre site vers un autre serveur en cas de panne matérielle.

Mais le principal avantage de tous les systèmes d’hébergement cloud est l’évolutivité. Si votre site ne peut pas faire face à la demande, vous pouvez faire évoluer jusqu’à huit cœurs et 8 Go de RAM en un clic. Il n’y a pas besoin d’attendre que quelqu’un traite votre commande et pas de temps d’arrêt pendant que votre espace Web est réaffecté – vous obtenez les ressources supplémentaires immédiatement.

De plus, même si les prix augmentent après la promotion initiale, ils restent extrêmement compétitifs.

(Crédit image : Cloudways)

3. Voies nuageuses

Un compromis soigné entre puissance et facilité d’utilisation

Raisons d’acheter

+Convivial mais puissant+Haute configuration+Essai gratuit

À première vue, les produits d’hébergement cloud semblent être divisés en deux groupes clairs : la technologie de niveau entreprise d’Amazon, Microsoft, IBM et plus, ou des produits plus simples et plus conviviaux d’hôtes comme Hostgator.

Cloudways représente une voie médiane intéressante. La société propose un hébergement cloud géré qui est alimenté par votre choix des meilleurs fournisseurs – Amazon, Google, DigitalOcean, Linode ou Vultr sont pris en charge – et est livré avec de nombreuses fonctionnalités, mais est configuré à partir d’une simple console Web qui est tout aussi facile à utiliser comme la compétition la plus basique.

C’est une plate-forme impressionnante. ThunderStack de Cloudways couvre tous vos besoins de performances de base : Nginx, Apache, Memcached, MySQL/MariaDB, Varnish Cache, PHP 7, PHP-FM et Redis. Il y a le clonage, la sauvegarde et la restauration en un clic, les outils intégrés Git et de collaboration en équipe pour les développeurs, et pas moins de 60 centres de données stratégiquement placés dans le monde (plus de 25 emplacements).

Malgré toutes ces fonctionnalités haut de gamme, les produits Cloudways sont généralement simples à utiliser et les prix commencent à 10 $ pour les débutants (7,15 £) par mois pour un cœur, 1 Go de RAM, 25 Go de stockage et 1 To de bande passante. Tout est extrêmement configurable, et un essai gratuit vous permet de vérifier le produit, sans avoir besoin de détails de carte de crédit. De plus, un système de parrainage est disponible, où vous et vos amis pouvez recevoir des crédits d’hébergement gratuits.

(Crédit image : Bluehost)

4. Bluehost

Un fournisseur d’hébergement Web cloud exceptionnel

Raisons d’acheter

+Bande passante illimitée+Hébergement WooCommerce+Domaine gratuit+Support basé aux États-Unis 24h/24 et 7j/7

Bluehost est une société basée dans l’Utah qui appartient au géant du Web Endurance International Group (EIG). Il propose un hébergement partagé de base à partir de 2,75 $ par mois (sur un contrat de trois ans), avec des forfaits WordPress gérés à partir de 9,95 $ par mois (bien qu’il s’agisse également d’un tarif de lancement réduit).

Pour l’argent, vous obtenez une configuration automatisée pour WordPress, sans parler d’autres applications populaires via un système alimenté par Mojo Marketplace. Il existe également une zone basée sur cPanel pour permettre aux utilisateurs experts de peaufiner les choses.

De plus, Bluehost fournit un constructeur de site Web basé sur Weebly. Il s’agit d’une affaire de base basée sur un navigateur qui vous permet de créer un site Web de six pages maximum, et il n’y a pas d’extras comme les modèles de site inclus. Mais c’est quand même mieux que rien, et plus de fonctionnalités sont en préparation – en plus, vous obtenez ce constructeur avec le compte de base.

Il y a aussi un bon support client offert, et le résultat final est un mélange d’aspects conviviaux avec une bonne quantité de puissance, et des ajustements potentiels pour les utilisateurs plus avancés.

Bien que Bluehost ne propose pas d’hébergement cloud en tant que service séparé, il offre un accès gratuit à l’hébergement cloud CloudFlare avec tous ses plans. Cela augmente automatiquement les performances de votre site Web sans avoir à coder ou programmer des modifications.

(Crédit image : DreamHost)

5. Hôte de rêve

Meilleur hébergement de serveur cloud et stockage d’objets cloud

Raisons d’acheter

+Plateforme open source+Matériel puissant+Entrée pour les services cloud+Options de calcul ou de stockage

Dreamhost propose un hébergement de serveur cloud, ce qui le dépasse par rapport aux autres plans proposés ici. Cependant, en exécutant leurs serveurs cloud non gérés, on s’attend à ce que les utilisateurs soient à l’aise avec un environnement de ligne de commande pour gérer leur service d’hébergement cloud.

Les services d’hébergement cloud de Dreamhost couvrent deux domaines principaux : le cloud computing et le stockage d’objets cloud.

DreamCompute est le service de cloud computing et offre un moyen simple de développer et de développer vos propres services cloud. Vous pouvez l’exécuter sur Linux, BSD ou Windows, dans un environnement sans serveur basé sur le dernier stockage SSD et les processeurs de nouvelle génération.

Construit autour de la plate-forme OpenStack gratuite et open source, il n’y a pas de verrouillage avec un logiciel propriétaire, et vous pouvez utiliser Dreamhost comme lieu de croissance jusqu’à ce que vous soyez prêt à gérer votre propre OpenStack.

DreamObjects est le service de stockage d’hébergement de stockage cloud sécurisé de Dreamhost, qui peut être utilisé comme environnement de développement Web pour augmenter ou remplacer les services AWS E3. DreamObjects peut également être utilisé pour le stockage de sauvegarde.

Alors que les services cloud et le stockage peuvent sembler accablants pour les nouveaux utilisateurs, Dreamhosts est l’endroit idéal pour commencer à expérimenter, explorer et développer vos services cloud à un tarif très rentable.

