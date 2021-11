Meilleurs sidemen du rock : 10 musiciens qui méritent leur dû

Si les choristes sont à 20 pieds de la célébrité, les meilleurs sidemen du rock y côtoient. Un chanteur charismatique et un guitariste principal flashy peuvent être cruciaux pour façonner l’image et le son d’un groupe, mais les meilleurs sidemen (ou sidewomen) en constituent la base. Ces musiciens méconnus sont bien plus que des flingues à louer. Ils sont l’étoile du Nord d’un groupe, gardant l’ensemble de l’opération à flot tout en permettant au leader de briller.

Bien qu’ils ne reçoivent pas toujours la fanfare qu’ils méritent, voici quelques-uns des meilleurs sidemen du rock.

Sid vicieux

Souvent éclipsé par les événements tragiques entourant sa mort, il est facile d’oublier à quel point Sid Vicious était vital pour Pistolets sexuels. Alors que certains de ses camarades de groupe discutaient de son importance sonore et stylistique, Sid Vicious incarnait l’esprit rebelle du groupe tout autant que le co-conspirateur Johnny Rotten. Comparé à Rotten et au guitariste principal Steve Jones, le bassiste Vicious a pris du recul, même s’il a travaillé dur dans son métier. Voler la vedette à ses camarades de groupe les plus appréciés, par définition, fait de Vicious l’un des meilleurs sidemen du rock.

James Burton

Joueur depuis les années 50, James Burton possède un curriculum vitae impressionnant comprenant des personnalités comme Elvis Presley, Ricky Nelson, Emmylou Harris, John Denver, Johnny Cash, Merle Haggard, et Elvis Costello, parmi d’innombrables autres. Pour ses réalisations (et son incroyable capacité à s’intégrer parfaitement avec tant de grands noms), Burton a été intronisé par Keith Richards dans le Rock And Roll Hall Of Fame, en 2001. Qu’est-ce qui le rendait si attirant ? Peut-être l’un des meilleurs cueilleurs de guitare de l’histoire, les licks de marque de Burton semblaient sans effort alors qu’ils étaient tout à fait le contraire. Il y a eu des guitaristes plus célèbres dans le country, le rock et le blues, mais aucun n’a jamais pu maîtriser le métier aussi facilement que Burton.

James Jamerson

Ce sideman et musicien de session légendaire opérait légèrement en dehors du monde du rock mais n’était pas moins influent; il reste non seulement l’un des meilleurs sidemen du rock, mais l’un des meilleurs bassistes de l’histoire de la musique. Bien qu’il ait prêté son empreinte musicale à plus de 30 succès du Billboard No.1, James Jamerson (avec les autres musiciens de session collectivement connus sous le nom de The Funk Brothers) ne figuraient sur les sorties de Motown qu’en 1971, faisant de lui un héros méconnu de l’histoire de la musique. Le groupe maison de Motown est responsable des plus grands succès du label, et le style mélodique et complexe de Jamerson s’est associé à la batterie et a changé la façon dont la basse était utilisée dans la musique pop. Après que Motown se soit déplacé vers l’ouest, Jamerson prêterait ses grooves de basse à des musiciens tels que Robert Palmer et garçon de plage Dennis Wilson, entre autres.

Clarence Clémon

Cette liste des meilleurs sidemen du rock ne serait pas complète sans The Big Man. Aux côtés du chef d’orchestre Bruce Springsteen, Clemons est peut-être le sideman le plus reconnaissable de l’histoire de la musique. Figure imposante mais tendre, l’apparence de Clemons a fait de lui l’antithèse de The Boss, comme on le voit sur la couverture de l’album Born To Run. Quant à son jeu, le saxophone ténor en plein essor de Clemons pourrait signifier soit un changement de rythme épique, soit un solo époustouflant. Clemons a été la clé pour aider à différencier le son du E Street Band comme Springsteen devait le façonner, et avait une présence scénique démesurée toujours sur le point de les éclipser tous.

Steven Van Zandt

Steven Van Zandt a été le collaborateur le plus fiable de Bruce Springsteen et effectivement son conseiller depuis leur rencontre à la fin des années 60. En plus d’être le parfait accompagnateur sur scène, Van Zandt a aidé Springsteen à façonner son son au cours de ses années de formation – en particulier, ayant une forte présence en studio et en écrivant sur les albums de Born To Run (il a officiellement rejoint le E Street Band officiellement en 1975 ) à Né aux États-Unis. En fait, « Little Steven » a été supposé être le sujet de chansons telles que « Two Hearts » et « Bobby Jean » de l’ère Springsteen. Le E Street Band n’était plus le même après son départ, en 1984, et ce n’est qu’après que Springsteen et le groupe se sont réunis, en 1999, que le groupe s’est à nouveau senti comme un tout cohérent. Comme Ronnie Wood, Van Zandt se lancerait dans sa propre carrière solo dans les années 80, et il continuerait à jouer avec Southside Johnny And The Asbury Jukes. Alors qu’il tourne toujours avec The E Street Band, Van Zandt s’est récemment fait remarquer avec un nouveau disque solo, Feu d’âme.

Waddy Wachtel

Certains sidemen sont plus des musiciens de session dans l’âme tandis que d’autres prennent vie sur scène, mais Waddy Wachtel pourrait l’activer dans n’importe quel cadre. Le légendaire guitariste, producteur et sideman a fait ses débuts lorsque Warren Zevon (qui était le directeur musical des Everly Brothers à l’époque) l’a engagé pour le groupe d’accompagnement du duo; le guitariste a ensuite joué sur leur album de 1972, Stories We could Tell. Il a ensuite passé la majeure partie de la décennie à jouer avec un florilège d’auteurs-compositeurs-interprètes (Linda Ronstadt, Randy Newman, James Taylor), donnant du courage à leur musique avant de se connecter avec Lindsey Buckingham et Stevie Nicks pour leur premier album et, plus tard, la sortie éponyme de Fleetwood Mac. Ses crédits ne s’enchaînent qu’à partir de là (Les pierres qui roulent, Keith Richards, Bob Dylan, Iggy Pop, entre autres), faisant du virtuose de la guitare un nom connu – un exploit rare pour un sideman.

Earl Slick

Earl Slick était pratiquement inconnu et n’avait que 22 ans lorsqu’en 1974, il devint le guitariste du groupe de David Bowie, succédant à Mick Ronson; son travail sur Station To Station lui vaut à lui seul sa place parmi les meilleurs sidemen du rock. Guitariste incroyablement polyvalent et prolifique, Slick a ajouté une sorte de sauce spéciale à tout ce sur quoi il jouait, que ce soit John Lennon« Je te perds », « Kiss Kiss Kiss » de Yoko Ono ou « Wild And Free » de Ian Hunter. Une force avec laquelle il faut compter, à la fois en studio et sur scène, Sick reviendrait dans le giron de Bowie au 21e siècle, apparaissant sur l’avant-dernier album de Heathen, Reality et Bowie, The Next Day. Slick immortalisera ses jours de gloire et le reste de ses compagnons de travail acharnés dans son documentaire, Rock’n’Roll Guns For Hire: The Story Of The Sideman.

Mike Campbell

Sur ce qui s’est avéré être sa dernière tournée, Tom Petit a souvent donné du crédit, partagé des histoires et rendu hommage à son bras droit et guitariste principal de The Heartbreakers, Mike Campbell. Le duo a commencé à jouer dans Mudcrutch dans son enfance à Gainesville, en Floride, dans les années 60, avant de déménager à Los Angeles, créant Tom Petty And The Heartbreakers – et le reste appartient à l’histoire. En tant que co-auteur de plusieurs des plus grands succès du groupe, dont « Refugee », « Runnin’ Down A Dream » et « You Got Lucky », Campbell était également la caisse de résonance de confiance de Petty. En dehors de son travail avec Petty, Campbell a également co-écrit Don Henley‘s « The Boys Of Summer » et a récemment été choisi pour être l’un des remplaçants de Lindsay Buckingham (avec Neil Finn) dans Fleetwood Mac, ce qui ne devrait poser aucun problème au joueur vétéran. La co-signature de Petty a permis à Campbell de s’intégrer parfaitement à l’arrière-plan pour Don Henley, Bob Dylan, Johnny Cash, George Harrison, et plus. La main ferme et les riffs constants de Campbell ne sont que l’une des nombreuses raisons pour lesquelles il a prospéré en tant que grand sideman.

Ronnie Wood

Le guitariste rythmique anglais est l’accompagnateur accompli. Ayant fait partie de groupes tels que Faces, The Jeff Beck Group et, bien sûr, The Rolling Stones, Ronnie Wood est le joueur d’équipe fiable par excellence, dont la polyvalence lui a permis de se tailler une carrière de plus de 50 ans. Il n’y a personne qui a joué la position de Wood avec autant d’habileté, de suave et d’arrogance que lui, pourtant, le guitariste n’a aucun problème à pomper des coups de langue en arrière-plan. Il possède également de nombreuses entreprises solo, en particulier le bien intitulé I’ve Got My Own Album To Do, qui mettait en vedette des sommités telles que George Harrison, Ian McLagan et son partenaire des Stones, Keith Richards, prouvant que Wood pouvait être au premier plan. quand il voulait. Au lieu de cela, il reste parmi les meilleurs sidemen de l’histoire du rock – et c’est un honneur à avoir.

Mick Ronson

Tout comme les autres sur cette liste des meilleurs sidemen du rock, Mick Ronson a une longue histoire en tant que sideman accompli. Qui d’autre peut dire qu’ils ont joué de la guitare pour des gens comme David Bowie, Bob Dylan, Ian Hunter, Van Morrison, Lou Reed, Elton John, et Morrissey ? Ronson a bien travaillé sous le radar et son style polyvalent en a fait un favori à la fois dans un studio d’enregistrement et sur scène. Il ne fait aucun doute que, s’il n’était pas mort d’un cancer, à l’âge de 46 ans, Ronson serait encore sur scène confortablement à jouer avec des légendes du rock aujourd’hui. L’histoire de ce virtuose de la guitare est récemment passée au grand écran avec le documentaire rock Aux côtés de Bowie : l’histoire de Mick Ronson.

