Meilleurs sites de blogs de 2021 : plateformes de blogs gratuites et payantes

in

Les sites de blogs gratuits ont parcouru un long chemin ces dernières années, et il est maintenant plus facile que jamais de créer un blog d’aspect professionnel pour partager un passe-temps avec des personnes partageant les mêmes idées, exprimer vos opinions et établir une présence en ligne.

Ces sites de blogs gratuits sont destinés aux blogueurs amateurs – les blogs sont créés et gérés en ligne, et hébergés sur les propres serveurs de la plate-forme de blogs. Si vous souhaitez créer un blog auto-hébergé, la version téléchargeable de WordPress est une excellente option, avec une flexibilité totale, une prise en charge des plugins tiers et autant de stockage que votre plan d’hébergement le permet.

Si vous souhaitez créer un site Web statique plutôt qu’un journal en ligne, consultez notre guide des meilleurs créateurs de sites Web gratuits.

Notre conseil serait d’éviter les sites de blogs gratuits si vous le pouvez, car ce n’est pas toujours une bonne option pour la majorité.. Cependant, si vous souhaitez continuer, nous avons dressé une liste des meilleurs sites de blogs.

Les meilleurs sites de blogs de 2021

Faites passer votre blog au niveau supérieur avec Wix – un constructeur de site Web de premier ordre

Bien que les sites de blogs gratuits aient leurs limites, Wix vous permet de créer un blog gratuitement, ainsi que de proposer des packages payants. Les forfaits commencent à partir de 8,50 $ par mois pour le forfait Combo, qui vous offre 3 Go d’espace de stockage, un domaine gratuit et un certificat SSL gratuit.Voir l’offre

Créez un blog bien poli avec WordPress – une plateforme d’auto-édition

Que vous souhaitiez partager vos idées, démarrer une entreprise ou gérer un magasin, vous pouvez tout faire sur WordPress.com. Vous pouvez essayer gratuitement ou essayer les packages payants. Les forfaits commencent à partir de 3 £ par mois, ce qui comprend un hébergement de premier ordre et un domaine gratuit pendant un an.Voir l’offre

Créez gratuitement un blog unique et magnifique avec Blogueur

Démarrez votre blog dès aujourd’hui avec le système de gestion de contenu en ligne (CMS) américain qui permet des blogs multi-utilisateurs avec des entrées horodatées. Que vous souhaitiez partager vos connaissances, vos expériences ou les dernières nouvelles, créez gratuitement un blog unique et magnifique avec Blogger.Voir l’offre

Wix facilite la conception et la réalisation de votre blog, et vous pouvez faire beaucoup plus (Crédit image: Wix)

1. Wix

Bénéficiez de puissantes fonctionnalités de création de blogs et bien plus encore

Raisons d’acheter

+Éditeur très intuitif+Flexibilité à la pelle+Vous obtenez bien plus que la création de blogs

Wix propose une gamme de plans d’abonnement payants, mais aussi une offre gratuite, bien qu’il soit préférable de noter d’emblée que cela comporte quelques mises en garde. Avec le produit gratuit, votre site aura la marque Wix et vous serez limité à 500 Mo de transfert de données par mois, ce n’est donc pas pour les sites à fort trafic. Vous n’obtenez également que 500 Mo de stockage, alors gardez cela à l’esprit.

Ces limites mises à part, vous êtes libre de créer un blog avec un nombre illimité de pages, et là où Wix se distingue vraiment, c’est avec sa puissante fonctionnalité de blog. L’éditeur est peut-être simple, mais vous avez accès à tout ce dont vous avez besoin – des galeries d’images aux vidéos et à la musique – et il existe une tonne de façons de personnaliser un article.

Il y a aussi beaucoup de flexibilité dans la façon dont vous pouvez programmer des publications, et des touches soignées comme la possibilité de configurer des choses pour que les publications soient automatiquement envoyées sur Facebook lorsqu’elles sont publiées. Par exemple, il existe une fonctionnalité appelée Wix Bookings qui permet aux clients de planifier des rendez-vous et des cours directement sur votre site Web.

Et ce qui rend Wix vraiment convaincant, c’est qu’en plus de cela, vous obtenez le reste de ce que ce créateur de site Web propose en dehors du support de blog. Cela inclut l’utilisation de l’éditeur ADI (Artificial Design Intelligence) de Wix, qui vous demandera des informations de base concernant le type de site que vous souhaitez créer et les fonctionnalités que vous souhaitez, et produira rapidement quelque chose dans ce sens pour vous. C’est une fonctionnalité impressionnante pour les novices, bien sûr.

Il existe également une prise en charge remarquablement diversifiée pour différents types de supports et un support client de qualité pour démarrer (oui, même sur le plan gratuit). La fonctionnalité Wix Turbo est également disponible, ce qui augmente considérablement la vitesse et les performances des sites Web.

Lorsque vous considérez ce que vous obtenez pour rien, la bande passante et les limites de données ne semblent pas être un ensemble de chaînes aussi lourdes. Et vous pouvez toujours effectuer une mise à niveau à une date ultérieure si vous souhaitez vous en libérer à plus long terme.

Essayez-le en ligne : Wix

Vous pouvez héberger vous-même un blog WordPress ou en créer un en ligne et le faire héberger sur WordPress.com (Crédit image : WordPress)

2. WordPress

Fonctionnalités avancées, plugins et une généreuse allocation de stockage

Raisons d’acheter

+Options de personnalisation puissantes+Analyses utiles+Communauté d’assistance active

Puissant et hautement personnalisable, WordPress est une plate-forme brillante pour les blogs de toute taille et les blogueurs de tous niveaux d’expérience.

La création de votre premier blog est très simple, avec un assistant simple qui vous guide tout au long du processus de choix d’un nom et d’un thème approprié. Vous pouvez le laisser là et commencer à écrire des articles immédiatement, mais le vrai plaisir réside dans l’éditeur plus avancé, qui vous permet de personnaliser pratiquement tous les aspects de l’apparence de votre blog.

Contrairement à certains sites de blogs, WordPress n’est pas une affaire de glisser-déposer, et vous devrez vous familiariser avec son système de menus. Cela en vaut la peine, cependant, et vous permet de créer quelque chose de vraiment personnel. L’éditeur vous permet également de créer des pages statiques – comme la biographie d’un écrivain, par exemple.

L’interface de post-écriture ressemble beaucoup à un traitement de texte de bureau ordinaire (bien que certaines options soient présentées dans une barre d’outils en haut, tandis que d’autres sont dans un menu sur le côté, ce qui peut être un peu déroutant au début). Encore une fois, le temps passé à apprendre à connaître l’interface est récompensé par des fonctionnalités avancées telles que des boutons de partage de médias sociaux personnalisables, la géolocalisation et la possibilité de choisir un style personnalisé pour les publications individuelles.

Parfois, vous voudrez peut-être créer une galerie de photos, par exemple, et d’autres fois, un style plus axé sur le texte serait plus approprié. Vous pouvez également afficher et modifier la source HTML.

Au fur et à mesure que votre blog grandit, WordPress vous permet de suivre ses statistiques, y compris les pages vues, les visiteurs, les goûts et les commentaires au fil du temps. Vous pouvez également voir comment les lecteurs accèdent à votre site, quel contenu ils ont consulté et où ils se trouvent dans le monde, ce qui est très utile pour pouvoir adapter votre contenu en conséquence.

Votre site est hébergé sur des serveurs WordPress, avec une adresse au format votresite.wordpress.com. Les utilisateurs du service gratuit ne reçoivent pas d’assistance par e-mail ou par chat en direct, mais les forums de la communauté WordPress sont très actifs et les questions sont généralement répondues en quelques minutes. De plus, la protection de la confidentialité des domaines enregistrés sur WordPress.com est gratuite.

WordPress affiche des publicités sur des blogs gratuits, mais à condition que vous puissiez vivre avec cela, c’est une solution de premier ordre pour un site de blog gratuit.

Essayez-le en ligne : WordPress

Blogger existe depuis de nombreuses années, mais a suivi les tendances et la technologie actuelles, y compris les modèles de blog réactifs (Crédit image: Blogger)

3. Blogueur

Offre des fonctionnalités adaptées aux mobiles et l’intégration de l’application Google

Raisons d’acheter

+Très accessible pour les débutants+Sélection impressionnante de modèles

Raisons à éviter

-Pas aussi puissant que WordPress

Blogger est une autre superbe plateforme de blogs. Ce n’est pas aussi puissant que WordPress, mais d’un autre côté, il est plus accessible pour les nouveaux utilisateurs, ce qui n’est pas surprenant quand on apprend qu’il appartient à Google.

Blogger propose une excellente sélection de modèles, qui incluent tous des versions mobiles optimisées pour les écrans plus petits – un ajout très judicieux avec tant de personnes accédant au contenu en ligne via des smartphones de nos jours. Blogger est également responsive sur le Web.

L’outil de post-édition de Blogger ressemble beaucoup à WordPress, mais offre moins d’options. En conséquence, ses barres d’outils sont moins déroutantes – un compromis entre puissance et convivialité.

L’une des meilleures fonctionnalités de Blogger est son intégration avec d’autres applications et services Google. Par exemple, il utilise votre compte Google Drive pour stocker des images et d’autres fichiers pour votre blog. Google Drive vous offre 15 Go d’espace libre. Blogger est donc un bon choix si vous prévoyez de partager de nombreuses photos haute résolution.

Les commentaires indésirables sont un gros problème sur les blogs, c’est pourquoi le filtre anti-spam automatique de Blogger peut vous aider à préserver votre santé mentale. Vous pouvez surveiller les commentaires via le tableau de bord de Blogger, qui vous permet également de voir les statistiques des visiteurs. Il y a quelques visualisations pratiques ici, y compris une carte du monde pour montrer la répartition mondiale de vos lecteurs.

Votre blog aura une adresse au format votresite.blogger.com et, comme tous les services Google, inclura des publicités. Le support est disponible via le forum d’utilisateurs de Blogger, qui est très actif mais a une disposition étrange qui peut être un peu rebutante.

À tous autres égards, Blogger est génial – en bref, c’est l’un des meilleurs sites de blogs gratuits si vous privilégiez la facilité d’utilisation à la flexibilité, en particulier si vous êtes également un fan de l’écosystème Google.

Essayez-le en ligne : Blogueur

Les blogs sur Weebly sont construits à partir d’une combinaison de blocs de contenu (Crédit image : Weebly)

4. Weebly

Glissez-déposez pour accéder à un blog élégant

Raisons d’acheter

+Création de blog simple mais puissante+Extras intéressants comme la prévisualisation des articles

Raisons à éviter

-Limité à 500 Mo de stockage

Weebly adopte une approche modulaire de la création de blogs, avec un éditeur par glisser-déposer qui vous permet de choisir les éléments à ajouter à votre site et où.

Choisissez un modèle de base, puis placez différents types de contenu sur la page, notamment des liens vers les réseaux sociaux, du texte, des images, des cartes et des sections de code. C’est un moyen simple et rafraîchissant de créer un blog qui vous semble unique, mais qui ne nécessite aucun dérangement avec les menus.

Il convient toutefois de noter que certains blocs de contenu ne peuvent être positionnés que dans certaines zones ; ce n’est pas une mêlée totale. Cela a du sens – vous obliger à rester dans les limites du modèle que vous avez choisi empêche la page d’avoir l’air désordonnée – mais vous pourriez trouver cela limitatif.

Les articles de blog sont créés de la même manière : faites glisser des zones de texte, des cadres d’image, des boutons et des sauts de page, puis cliquez pour les modifier. Une fonctionnalité particulièrement intéressante est le « lien de brouillon secret », qui vous permet de prévisualiser votre message non publié et même de le partager avec d’autres par e-mail avant de le publier dans la nature.

Weebly a d’autres astuces intéressantes dans sa manche, y compris une zone pour coller le code de suivi de Google Analytics (bien qu’il n’offre pas d’analyse lui-même).

Vous ne disposez que de 500 Mo pour le contenu téléchargé, donc les photographes voudront peut-être chercher ailleurs. Weebly place une annonce dans le pied de page de votre site, mais cela ne masque aucun de votre contenu.

Essayez-le en ligne : Weebly

Penzu est un outil de blog personnel qui vous permet de créer votre propre journal intime (Crédit image : Penzu)

5. Penzu

Un journal sécurisé pour vos pensées privées

Raisons d’acheter

+L’accent est mis sur la confidentialité et la sécurité+Applications mobiles gratuites

Raisons à éviter

-Une certaine pression pour passer à la version payante

Alors que les autres sites de blogs gratuits que nous avons examinés ici sont conçus pour attirer autant de regards que possible sur vos publications, Penzu adopte la philosophie opposée et équivaut à un journal verrouillé rangé dans un coffre-fort.

Penzu est une plate-forme de journal qui rend vos publications privées par défaut et les verrouille avec au moins un mot de passe (même après vous être connecté, vous en avez besoin d’un deuxième pour lire ou modifier vos publications). C’est parce qu’il est conçu pour des pensées privées et une réflexion personnelle. Il existe des applications gratuites pour iOS et Android qui vous permettent de mettre à jour votre agenda Penzu n’importe où, mais le contenu est réservé à vos yeux.

Penzu n’est pas un outil d’auto-promotion, donc bien qu’il soit loin d’être moche, il se concentre naturellement sur la fonction plutôt que sur l’apparence. Les couleurs et les arrière-plans personnalisés ont un prix – actuellement de 20 $ par an.

Il est dommage que le cryptage AES 128 bits soit également limité à la version payante, et Penzu exerce une forte pression pour la mise à niveau. Des options supplémentaires sont souvent suspendues sous votre nez puis retirées, mais l’offre de base est bonne, et si vous voulez simplement un endroit pour enregistrer vos pensées et vous entraîner à écrire, Penzu pourrait être juste le ticket.

Essayez-le en ligne : Penzu

Récapitulatif des meilleures offres du jour