Vous recherchez les meilleurs sites de paris CSGO en ce moment ? Vous êtes au bon endroit – il suffit de lire la suite.

Les meilleurs sites de paris CSGO aux États-Unis

CSGO, ou Counter-Strike: Global Offensive, est l’un des meilleurs jeux d’esports « tireurs » au monde. Il a accumulé des millions d’adeptes au fil des ans, et pour les compétitions professionnelles, l’intérêt pour ce sport et ce jeu est vraiment devenu parabolique. Par conséquent, il est compréhensible de vouloir accéder aux meilleurs sites de paris CSGO en Amérique du Nord dès maintenant, que vous trouverez détaillés ci-dessous :

Draftkings Fanduel Pointsbet Bet365

DraftKings – la qualité tout autour

Commençons par DraftKings, un site de paris aux États-Unis spécialisé dans plusieurs esports – pas seulement CSGO, mais de nombreux autres jeux fantastiques. Cependant, aux fins de notre examen ici, il s’agit clairement de l’un des meilleurs sites de paris CSGO du jeu. Avec une interface simple, un bon bonus de dépôt de bienvenue à utiliser sur une multitude de jeux CSGO et des retraits quasi instantanés, ce site ne dérange pas.

FanDuel – un leader dans cet espace

Vous avez peut-être déjà entendu parler de celui-ci, FanDuel étant l’un des leaders de l’industrie du jeu en ligne. C’est un site classique absolu pour les paris esports, en particulier pour CSGO. Non seulement ce site propose des cadeaux quotidiens, mais il possède également ses propres ligues où vous pouvez rivaliser avec d’autres membres de la plate-forme. Il a également une belle dynamique sur le site Web, ce qui aide vraiment à attirer votre attention et à la rendre passionnante.

Pointsbet – vaste avec des bonus à gogo

Pointsbet est vraiment à la hauteur de sa réputation, avec une dynamique dynamique et des centaines, voire des milliers de membres participant aux paris CSGO. Au début, il peut être un peu compliqué de se familiariser avec le site. Mais comme il contient tellement d’informations telles que les explications du marché, le pourcentage de chances de gagner et les activités de paris des autres membres, il est compréhensible qu’il y ait un peu de courbe d’apprentissage. Une chose que nous aimons à propos de celui-ci, cependant, ce sont les bonus importants et variés, combinés aux jackpots généreux pour certaines compétitions.

Bet365 – Raw – beaucoup à offrir aux parieurs CSGO

Il n’est pas surprenant que Bet365 soit l’un des sites de paris CSGO les plus fiables. Les amateurs de CSGO ont afflué vers cet opérateur en masse et avec raison. En commençant par un pack de bienvenue potentiel lors de l’inscription et en passant par les marchés de paris uniques et les compétitions en cours, il n’y a jamais de moment d’ennui sur ce site. Il est également idéal pour ceux qui souhaitent placer des paris CSGO lors de leurs déplacements, car le site mobile est également très bien conçu.

Les principaux événements de paris CSGO à surveiller

CSGO ‘Majeurs’

Vous pouvez considérer ces tournois comme le plus grand et le plus prestigieux de tous. Essentiellement, c’est le seul tournoi de l’année où les joueurs et les fans intensifient leur jeu, principalement parce que ce tournoi dicte qui sont les meilleurs joueurs CSGO dans le monde entier. Le premier grand événement CSGO a en fait été disputé en 2013, mais depuis lors, l’intérêt pour le jeu et, en fait, pour l’esport dans son ensemble, a explosé. C’est pourquoi les majors CSGO peuvent maintenant avoir des millions de prix en argent, et ils sont généralement joués partout dans le monde.

Comme vous vous en doutez, les meilleurs sites de paris CSGO offrent également de nombreux bonus pour ces événements, alors assurez-vous de vous connecter lorsqu’ils sont joués.

Événements CSGO « S-Tier »

Ce sont le prochain niveau d’événements CSGO en plus des Majors, et ils sont tout aussi attrayants pour les joueurs et les fans. Ce n’est pas non plus comme s’il s’agissait d’événements à petite échelle, car beaucoup ont maintenant des cagnottes qui se comptent par centaines de milliers, et certains ont même dépassé la barre du million. Prenons l’événement de 2020 à Rio comme un excellent exemple – le prix en argent offert ici a atteint deux millions de dollars américains, ce qui est assez important, nous devons le dire. Et contrairement aux Majors, les événements de niveau S sont raisonnablement nombreux, avec généralement 5 à 10 événements qui ont lieu chaque année.

Événements CSGO « A-Tier »

Comme vous l’avez probablement compris, les événements de niveau A sont alors inférieurs aux événements de niveau S, mais encore une fois, ils se classent très bien en termes de prestige. Étant donné que ces événements ont en fait un impact direct sur les individus et les équipes pouvant se qualifier pour les événements et les Majors de niveau S, ils impliquent généralement de nombreux joueurs géniaux. Et si vous êtes un fan d’esports qui aime regarder l’action, vous serez ravi d’apprendre que les meilleurs sites de paris CSGO proposeront souvent une diffusion en direct pour de tels événements également. Quant à savoir où et quand ils ont lieu, ces événements se produisent généralement plusieurs fois par mois, et ils peuvent être joués essentiellement sur n’importe quel continent du monde.

Les événements et les lieux réels changent constamment, nous vous recommandons donc de consulter les calendriers d’esports mis à jour lorsque vous le pouvez.

Ce qu’il faut considérer lors de la recherche des meilleurs sites de paris CSGO

Bonus généraux

En tant que parieurs sportifs, nous avons dans le sang le fait que nous sommes prêts à accumuler notre propre argent pour placer des paris esports. Cependant, l’un des meilleurs moyens de ne pas toujours le faire est de trouver des sites de paris CSGO qui offrent en réalité de nombreux bonus. Ceux-ci peuvent prendre la forme de « forfaits gratuits » (généralement sous forme de bonus de bienvenue), de bonus de dépôt et de divers paris gratuits. Donc, si vous en saisissez autant que possible, il y a de fortes chances que les choses tournent en votre faveur lorsque vous pariez sur CSGO – du moins en ce qui concerne l’avantage des bookmakers.

Qualité du marché

Si vous ne pouviez parier que sur un ou deux marchés esports, vous ne passeriez probablement pas un moment aussi agréable. En fait, vous vous ennuierez probablement assez rapidement en devant toujours parier sur les mêmes marchés d’esports. Au lieu de cela, pourquoi ne pas parier sur les meilleurs sites de paris CSGO pour vous assurer d’avoir beaucoup de variété, et donc de vous assurer que les choses restent intéressantes ? Cela peut avoir un impact énorme sur votre plaisir global et même sur le succès de vos paris à long terme, cela vaut donc la peine de trouver des sites qui offrent cela.

Fiabilité

En plus de nos deux premiers points, vous devez pouvoir faire confiance à un site avant de vous inscrire, et certainement avant de déposer de l’argent. Habituellement, les sites de paris CSGO auront de nombreuses critiques en ligne de joueurs existants. Si ceux-ci semblent favorables, alors c’est déjà un bon début. Cependant, au-delà des avis des joueurs existants, vous devez réellement vous pencher sur les spécificités du site. Par exemple, sont-ils autorisés à fournir des services de paris en ligne aux États-Unis ? Utilisent-ils des cryptages SSL pour toutes les transactions des joueurs ? Ces deux cases doivent être cochées avant même d’envisager de vous inscrire.

Disponibilité d’options de paiement fiables

En parlant d’options de paiement, vous devez vous assurer que les sites de paris CSGO en ont beaucoup. Non seulement cela, vous devez vérifier que les méthodes prises en charge sont fiables et fiables dans l’espace de paris en ligne. Par exemple, les options de paiement telles que les portefeuilles électroniques, les cartes de débit, les cartes prépayées et les virements bancaires directs sont toutes hautement sécurisées, avec un succès de longue date. Mais si vous examinez d’autres options comme la crypto-monnaie, par exemple, vous devrez vous assurer qu’elles sont sûres à utiliser !

FAQ – meilleurs sites de paris CSGO

À quelle fréquence puis-je parier sur les événements CSGO sur ces sites ?

Bref, autant que vous le souhaitez. Compte tenu de la popularité de CSGO sur la scène de l’esport, des événements ont lieu presque quotidiennement. Bien sûr, cela signifie que vous pouvez parier sur les jeux CSGO chaque jour si vous le souhaitez vraiment.

Quelles sont les conditions d’inscription que je dois respecter ?

Étant donné que ce sont tous des sites de jeu approuvés par les États-Unis, vous devez être basé aux États-Unis et avoir atteint l’âge légal de jeu de 21 ans.

Puis-je gagner de l’argent réel sur les sites de paris CSGO ?

Oui, mais ce n’est évidemment pas garanti. En fait, il existe de nombreux parieurs sportifs qui perdent de l’argent à long terme. De même, il y a aussi de nombreux parieurs qui gagnent à long terme – tout dépend des paris que vous faites, de vos stratégies et d’un peu de chance !

Est-ce que je peux parier uniquement sur CSGO sur ces sites ?

Pas nécessairement. Bien que oui, nous les ayons identifiés comme les meilleurs sites de paris CSGO en ce moment, certains couvrent également les événements esports. Tout dépend du site que vous choisissez.

Image de : ESPAT David Doran

