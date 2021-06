Meilleurs sites pour acheter FTM rapidement : Fitmin Finance augmente de 800 % en quelques heures

Lorsqu’un actif augmente de 800% en valeur en 24 heures, cela vaut la peine d’y prêter attention. C’est exactement ce qui s’est passé dans le cas de Fitmin Finance, avec son token natif FTM augmentant de prix à la fin de son airdrop. Grâce à ce comportement dramatique du marché, de nombreuses personnes au sein de la communauté crypto se demandent comment acheter des pièces FTM en ligne.

Donc, avec cette popularité à l’esprit, nous avons pensé qu’il serait sage d’expliquer où acheter le jeton Fitmin Finance. Faites défiler vers le bas pour participer.

Comment et où acheter des « actions » Fitmin Finance aujourd’hui

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Avant d’entrer dans notre liste des meilleurs endroits pour acheter des pièces FTM, nous devons dissiper un malentendu courant ; Fitmin Finance est une crypto-monnaie, pas une action. Assurez-vous de bien comprendre la différence entre les deux.

De nombreux investisseurs achèteront des crypto-monnaies FTM sur un échange décentralisé, bien que notre équipe d’analystes pense que les deux options ci-dessous sont les meilleures pour investir dans des crypto-monnaies. Sans plus tarder les voici :

1.) eToro

Vous ne pouvez pas vous tromper avec l’un des courtiers les plus populaires au monde. L’interface claire et codée par couleur est facile à utiliser et intuitive, et il existe de nombreuses fonctionnalités pour aider les débutants et les virtuoses de la cryptographie.

Inscrivez-vous ici>

2.) Capitale

Capital.com est une plateforme de trading de premier plan avec des spreads compétitifs, 0% de commission et aucun frais caché.

Inscrivez-vous ici>

Si vous préférez rechercher une plate-forme différente des deux ci-dessus, lisez notre liste des dix meilleurs courtiers en crypto pour comparer vos meilleures options.

Qu’est-ce que FTM ?

Basé sur la Binance Smart Chain, Fitmin Finance est un projet de crypto-monnaie de plus en plus populaire qui a récemment terminé un largage. Fitmin, qui signifie feed me, prétend avoir été créé grâce à une génération de performances sans friction.

À l’avenir, grâce à sa technologie d’oracle public, Fitmin Finance souhaite que son token FTM devienne la monnaie de référence pour nourrir les animaux de compagnie. Le projet est honnête quant à son statut basé sur les mèmes, bien qu’il semble avoir de véritables aspirations et objectifs pour aller de l’avant.

Plongeons dans la tokenomique :

1 000 000 000 000 000 de l’offre totale, dont : 10 % de taxe sur toutes les transactions, dont : 5 % sont distribués aux détenteurs de jetons FTM

De plus, le projet présente plusieurs caractéristiques notables, telles qu’une communauté Telegram active, un marché NFT pour les premiers utilisateurs, des partenariats caritatifs et stratégiques et des concours de prix hebdomadaires.

Dois-je acheter la pièce FTM ?

Cela dépend de ce que vous recherchez exactement en fonction de vos propres critères d’investissement. Pour ceux d’entre vous qui veulent un investissement sûr et stable qui ne risque pas de vous faire perdre de l’argent, Fitmin Finance Airdrop n’est peut-être pas pour vous. Au contraire, si vous avez un goût pour le risque et que vous souhaitez entrer tôt, acheter et détenir des jetons Fitmin Finance peut s’avérer être une mesure prudente.

La crypto FTM me rendra-t-elle riche ?

Ne faites jamais d’investissement dans l’espoir de devenir riche car cela peut entraîner des décisions irréfléchies et impulsives. Bien qu’il soit agréable d’être ambitieux, assurez-vous de le tempérer avec un peu de pragmatisme ; FTM pourrait enrichir certains de ses détenteurs de jetons si son succès se poursuit, bien que de telles histoires ne soient pas courantes.

Prévision de prix FTM

Essayer de fournir tout type d’objectif de prix FTM solide serait une conjecture à un stade aussi précoce. Les données ne sont pas assez complètes pour quantifier avec précision la valeur fondamentale du projet à l’heure actuelle, bien que cela puisse changer à mesure qu’il mûrit et se développe.

Cependant, il convient de noter que la pièce ne se négocie actuellement que pour une petite fraction d’un dollar, de sorte que l’on pourrait acquérir des millions de pièces pour moins que le prix d’un billet de loterie. FTM pourrait donc être un cadeau auquel il vaut la peine de participer.

Couverture des médias sociaux de la crypto-monnaie $ FTM

Pour les dernières nouvelles sur les altcoins comme le jeton Fitmin et les meilleurs projets de cryptographie, consultez notre couverture dédiée aux nouvelles crypto.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent