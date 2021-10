Meilleurs skins de contrôleur PS5 2021

Meilleur

Skins de contrôleur PS5 Android Central 2021

Les téléphones ne sont pas les seuls éléments technologiques à bénéficier de coques de protection. Bien que le contrôleur PS5 DualSense n’ait pas nécessairement besoin d’un skin, il existe de nombreuses raisons d’en obtenir un. Peut-être que vous voulez une meilleure adhérence sur votre contrôleur, ou peut-être que vous ne voulez pas que votre boîtier blanc immaculé se salit complètement. D’un autre côté, il se peut que vous vouliez simplement une nouvelle couleur. Quelle que soit la raison, vous pouvez acheter un skin de contrôleur raisonnablement bon marché pour votre DualSense. Bien qu’ils soient tous assez similaires, voici quelques-uns des meilleurs skins de contrôleur PS5 pour s’adapter à votre style et à votre budget.

Protégez votre DualSense

En ce qui concerne les skins de contrôleurs, ce qui les différencie vraiment, ce sont leurs motifs texturés et leurs couleurs. Le silicone est du silicone, et vous ne sentirez probablement pas trop de différence à cet égard. Vous devrez donc vous demander quel type de prise vous voulez et à quoi vous voulez qu’il serve. Avez-vous besoin d’une housse pour protéger votre DualSense des rayures, ou d’une housse avec une meilleure adhérence, afin que vos mains ne glissent pas de votre manette après des heures d’utilisation ?

Le retour haptique DualSense et les déclencheurs adaptatifs aident à élever les jeux, simulant des effets météorologiques comme la pluie ou permettant des actions alternatives en fonction de la pression que vous utilisez lorsque vous appuyez sur un déclencheur. Puisqu’ils font partie des meilleurs contrôleurs PS5 disponibles, il est logique d’essayer de préserver ces contrôleurs aussi longtemps que possible.

eXtremeRate fabrique d’excellents skins DualSense qui couvrent l’ensemble du contrôleur et offrent une protection contre les rayures et une meilleure prise en main. Vous pouvez également trouver un motif texturé que vous préférez dans l’une des différentes couleurs. Les skins vont généralement de 10 à 20 dollars, vous ne dépenserez donc pas trop si vous voulez en acheter un.

Si vous n’avez pas encore pu acheter de PS5 et que vous utilisez toujours votre PlayStation 4, vous devriez consulter nos recommandations pour les meilleurs skins de contrôleur PS4.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Des connexions de haut niveau

Gardez la connexion de votre PS5 solide avec ces câbles Ethernet

Le Wi-Fi est un moyen courant de se connecter à Internet, mais si vous voulez la connexion la plus solide disponible, vous voudrez câbler votre console avec un câble Ethernet. Ce sont les meilleurs câbles Ethernet pour PS5 disponibles actuellement.