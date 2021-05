Meilleurs skins Fortnite 2021

Les tenues de personnage, communément appelées skins, sont le sang de la vie de Fortnite Battle Royale.

Depuis 2017, Epic Games a construit une base de données proverbiale d’impression monétaire de concepts uniques et de collaborations insondables sous la forme de produits cosmétiques en jeu. Avance rapide de quatre ans, et ce même sentiment s’applique à un degré encore plus grand. Epic a négocié des connexions avec des jeux vidéo, des films et des émissions de télévision populaires en 2021, faisant de Fortnite l’un des jeux les plus inclusifs de l’histoire.

Bien que nous ne soyons que cinq mois dans l’année, les développeurs ont proposé d’innombrables nouvelles options parmi lesquelles les joueurs peuvent choisir. Certains incluent des personnages liés aux films d’action les plus remarquables d’Hollywood et ont élargi la série ICON. Il y a beaucoup à analyser, et ESTNN a compilé une liste des meilleurs skins de 2021 en fonction de nos préférences et de la réception des joueurs. Plongeons dans la liste et voyons quelles tenues ont fait la coupe.

Renaissance Harley Quinn

L’histoire documentée de Fortnite avec DC Comics remonte à la saison X, et la collaboration ne s’est pas encore arrêtée. Compte tenu de la popularité de la super-vilaine de Batman, Harley Quinn, il était logique que Fortnite ait créé et distribué une tenue de personnage dans le jeu avec sa ressemblance. La première apparition de la méchante ditzy a eu lieu en février avec deux styles ressemblant étroitement à son apparence dans «Birds of Prey» de 2020.

Epic Games et DC ont rapidement suivi cela avec une tenue Harley Quinn «Rebirth» dans le cadre du lancement de la série de bandes dessinées Fortnite / Batman: Zero Point. Les fans de Fortnite et de Harley Quinn se sont précipités pour mettre la main sur un code échangeable. C’est une représentation de Harley Quinn qui ressemble assez étroitement au matériel source. Ceux qui manqueront le bateau auront une autre chance d’acheter le style Rebirth plus tard cet été.

Chun-Li

La 15e saison de Fortnite, surnommée Zero Point, a créé un moyen intelligent pour Epic d’apporter plus de croisements et d’exposition. Chapitre 2 – Le scénario de la saison 5 a envoyé la mascotte de Fortnite, John «Jonesy» Jones, dans un voyage à travers plusieurs univers pour aider à contenir le point zéro toujours instable. L’un de ces nombreux voyages a amené Jonesy dans le monde de Street Fighter, où il a arraché les personnages emblématiques Ryu et Chun Li.

Le choix entre l’un et l’autre était difficile à faire, mais Chun-Li semblait plus populaire dans tous les domaines. Ses cosmétiques sont entrés dans la boutique d’objets le 21 février avec deux styles, de nombreux accessoires et un «Lightning Kick!» Intégré! emote. La tenue du personnage elle-même est restée fidèle à la forme et surréaliste pour toute personne connaissant Street Fighter.

Pilleurs de pain d’épice

Le skin le plus rare de Fortnite – Renegade Raider – a été l’un des premiers à être disponible à l’achat lors de la saison inaugurale du jeu. Pour le déverrouiller, les joueurs devaient progresser dans le «Season Shop», puis débourser plus de 1 200 V-Bucks. Ceux qui ont raté le coup se donnent sans aucun doute des coups de pied car la peau n’a pas refait surface depuis plus de trois ans.

Epic Games a plutôt créé un nouveau personnage qui présente une ressemblance frappante. Alors que Blaze est arrivé en premier en juin 2020, le Gingerbread Raider de fin 2020 obtient le signe de tête sur cette liste. Oui, nous contournons un peu les règles depuis que la version Gingerbread est entrée pour la première fois dans la boutique d’objets l’année dernière. Cependant, c’était après avoir publié notre liste des meilleurs skins Fortnite de 2020. La créativité qui est entrée dans le Gingerbread Raider mérite d’être reconnue sur chaque liste, et c’est ce qui se rapproche le plus de la marchandise la plus rare de Fortnite.

Lazarbeam

La série ICON de Fortnite a ouvert la voie à des artistes et influenceurs célèbres pour laisser leur marque sur le jeu pour l’éternité. Cette série a commencé avec le DJ américain Marshmello, avant que d’autres comme Tyler «Ninja» Blevins, Kathleen «Loserfruit» Belsten et d’autres se joignent au plaisir. L’année 2020 a continué cette série grandissante avec une autre personnalité australienne reconnue principalement pour son contenu Fortnite sur YouTube.

Lannan «LazarBeam» Eacott a monté la vague de popularité de Fortnite vers une superstar. Ses efforts ont porté fruit lorsque Epic Games a collaboré avec l’Australien pour en faire un membre exclusif de la série ICON. La peau de LazarBeam comportait des vêtements de travailleur de la construction et d’autres styles sélectionnables uniques. C’est un pour les âges et il vaut la peine d’être saisi chaque fois qu’il peut refaire surface dans la boutique d’objets, en particulier pour les fans de LazarBeam.

TheGrefg

LazarBeam n’était pas le seul créateur à recevoir le traitement ICON Series. Le créateur de contenu espagnol David «TheGrefg» Cánovas Martínez a également rejoint Ninja, Travis Scott et Loserfruit dans cette catégorie. Comme LazarBeam en Australie, TheGrefg bénéficie d’un public et de fans fidèles hispanophones. Il a également utilisé la popularité de Fortnite pour se faire un nom, qu’il a transformé en une tenue de personnage dans le jeu.

Devant un record de 2,5 millions de téléspectateurs, TheGrefg a dévoilé son skin ICON Series dans toute sa splendeur. Il représente un personnage torse nu à l’allure de super-héros avec un logo «G» sur sa poitrine et une palette de couleurs or et rouge flashy. La tenue de TheGrefg est éclatante et a une signification historique qu’il est impossible d’ignorer. Il n’y a pas de débat sur la présence de TheGrefg sur cette liste.

T-800

L’innovation est un mot qui décrit Fortnite de bout en bout. Chapitre 2 – La saison 5 a permis à Epic Games de continuer à trouver des moyens d’amener des personnages dans l’univers que personne n’aurait pu imaginer. Fraîchement sorti de la destruction de la race humaine via Judgment Day, le T-800, un assassin cybernétique que la plupart reconnaîtront dans la série de films Terminator, est arrivé à Fortnite Battle Royale au grand désarroi des fans du monde entier.

Epic Games a tendance à suivre un modèle et un schéma de personnage similaires, de sorte que le T-800 a probablement fait sortir les développeurs de leur zone de confort. Heureusement, Epic a rendu justice à l’emblématique Terminator dans son apparence Fortnite. L’apparence du T-800 reflète celle de son homologue cinématographique, et il n’y a plus de personnage plus approprié à utiliser lors de la compilation des éliminations et de la canalisation de votre SkyNet intérieur.

Xénomorphe

Comme le Terminator, Epic Games a réussi à accrocher la série de films Alien d’une manière ou d’une autre pendant Fortnite Chapitre 2 – Saison 5. Avoir deux des machines à tuer les plus reconnaissables de l’histoire du cinéma était incompréhensible à l’époque. Cependant, lorsque la boutique d’objets a changé le 26 février, l’organisme parfait était assis là à attendre que les joueurs dépensent leurs V-Bucks.

Bien que le public cible de Fortnite puisse ne pas comprendre, Epic a parfaitement frappé l’apparence du Xenomorph. De son mouvement à sa conception, tout est impressionnant. Le Xenomorph n’est peut-être pas pour tout le monde, mais il a ajouté une autre couche à la portée d’Epic Games, et ils n’ont pas manqué de produire une représentation précise du terrifiant Alien.

Souci

Il y a longtemps qu’il y a eu des rumeurs sur une peau de femme «Midas». L’art conceptuel a flotté peu de temps après que les joueurs aient vu le personnage doré de Midas dans le chapitre 2 – Battle Pass de la saison 2. Plus d’un an plus tard, Epic Games a utilisé l’art conceptuel de kitsunexkitsu pour finalement produire une Midas féminine, connue sous le nom de Marigold.

Malgré la longue attente, les joueurs ont finalement eu la chance de représenter Marigold le 9 mars. Le «Golden Touch Set», comme l’a nommé Epic, a coûté aux joueurs 1 500 V-Bucks. Marigold est venu équipé de deux styles sélectionnables exceptionnels et de quelques autres produits cosmétiques dans le jeu. Elle a ramené les fans de Chapter 2 – Season 2 dans un endroit heureux et est devenue un classique instantané.

Crasseux

Un nouvel ajout à la liste de Battle Royale via le “Marked Man Set”, Grimey est un personnage de Marioesque qui a fui pour la première fois avant le patch v16.20. Cette nouvelle tenue cosmétique est finalement entrée dans la boutique d’objets le 25 avril, avec une multitude d’autres produits cosmétiques l’accompagnant. Contrairement à différents skins Fortnite, Grimey revendique un concept original qui dépend entièrement des éliminations d’un joueur.

Plus il y a d’éliminations gagnées, plus de petits amis fantomatiques apparaissent dans le torse gélatineux de Grimey. Cette propriété unique est remarquable et a instantanément placé Grimey au sommet de notre liste. Epic devrait créer plus de skins comme celui-ci.

Agent Jones

Introduit dans le chapitre 2 – Saison 6, l’agent Jones incarne l’évolution de Fortnite Battle Royale depuis sa sortie en 2017. Pas pour être philosophique, mais il y a quelque chose de poétique dans le voyage de Jonesy du personnage par défaut de Fortnite au centre absolu du scénario souvent volatile du jeu. Jonesy est la constante, et sa représentation dans la saison 6 et 2021 en est l’exemple parfait.

N’oublions pas les multiples styles qui accompagnaient l’agent Jones, qui dépeignent le personnage avec différentes reliques de ses aventures Zero Point de la saison 5. La métamorphose de cette peau fait de l’agent Jones, le meilleur d’une mer de dignes adversaires.

Quels sont tes skins préférés? Avons-nous manqué une évidence? Faites-nous savoir sur Twitter @ESTNN!