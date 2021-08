Meilleurs skins Nintendo Switch pour 2021: options élégantes, protectrices et sûres à utiliser

La Nintendo Switch est une console polyvalente en termes de nombre de façons dont vous pouvez y jouer, mais en ce qui concerne les conceptions, vos options officielles sont plus limitées en dehors de l’achat de l’une de ses éditions spéciales ou d’une nouvelle paire de Joy-Cons à 80 $. C’est pourquoi les skins Nintendo Switch sont une option si attrayante : ils sont beaucoup moins chers, offrent une plus large gamme de designs et de couleurs, et ajoutent également une couche de protection supplémentaire à votre console (beaucoup d’entre eux sont également livrés avec un protecteur d’écran). Bien que vous souhaitiez probablement toujours un étui de transport pour protéger complètement votre Switch lorsque vous êtes en déplacement, les skins Switch peuvent vous aider à vous protéger contre l’usure quotidienne. Et que vous cherchiez à représenter une franchise spécifique (comme The Legend of Zelda), à arborer un thème mignon ou à personnaliser votre design, il existe d’excellents skins Switch abordables qui méritent d’être considérés.

Les skins Nintendo Switch sont-ils sûrs à utiliser ?

C’est toujours une préoccupation commune pour de nombreuses personnes qui envisagent de skinner ou non leur Switch, et cela provient en fait de l’une des marques figurant sur cette liste : Dbrand. En 2017, Dbrand a mis en garde les joueurs contre l’utilisation de skins Nintendo Switch car, lors de leurs premiers tests, ils avaient découvert que le revêtement Joy-Con était susceptible d’être endommagé par leur adhésif lorsque la peau était retirée. Cependant, Dbrand a depuis développé un nouveau type d’adhésif qui s’enlève facilement sans aucun dommage (vous pouvez en savoir plus à ce sujet sur leur site Web), et d’autres sociétés ont emboîté le pas pour créer des skins parfaitement sûrs à utiliser. Chaque skin Nintendo Switch de cette liste peut être utilisé et supprimé en toute sécurité sans endommager votre Switch ou vos Joy-Cons.

Meilleurs skins Nintendo Switch

Si vous cherchez à acheter un nouveau skin Nintendo Switch, vous trouverez une quantité écrasante d’options sur Amazon seul, nous les avons donc tous fouillés et mis en évidence certaines des marques les mieux notées ci-dessous. Ce sont un bon point de départ si vous achetez un joli skin Switch, bien qu’ils ne soient en aucun cas les seules options à considérer.

Marque: Contrôleur Gear

Le bon:

Meilleure offre de conceptions sous licence NintendoFacilement amovible sans laisser de résidusLivré avec un protecteur d’écranGrande qualitéFacilement ancrable

Le mauvais:

Les options de Switch Lite sont légèrement plus limitées

Controller Gear est l’une de nos marques d’accessoires Switch préférées et propose une belle sélection de skins Nintendo Switch, principalement des options sous licence pour des franchises comme The Legend of Zelda, Animal Crossing et Mario. Les packs de skins Switch de Controller Gear comprennent des housses pour la station d’accueil, les Joy-Cons, la poignée Joy-Con et l’arrière de la console elle-même, ainsi qu’un protecteur d’écran bonus. Ce sont de simples peaux à peler et à presser qui se détachent aussi facilement qu’elles ne laissent aucun résidu, et elles sont conçues pour s’adapter précisément autour des boutons et des Joy-Cons sans affecter les capteurs.

Les skins Zelda Switch de Controller Gear ont fière allure, notre préféré étant le design sur le thème de la cartouche d’or illustré ci-dessus. Vous pouvez également obtenir des skins inspirés de Wind Waker, Breath of the Wild, et plus encore.

La plupart des designs de skin Switch de Controller Gear sont destinés à Animal Crossing: New Horizons en raison de la popularité de ce jeu en 2020 et du nombre de nouveaux propriétaires de Switch désireux de tous les produits Animal Crossing. En tant que tels, les fans d’Animal Crossing ont le choix entre une tonne d’options de skin Switch, que vous possédiez un Switch standard ou un Switch Lite. Selon Controller Gear, ces skins ont été testés et approuvés par Nintendo pour une utilisation sûre, et comme les autres skins Controller Gear, ils se décollent et s’enlèvent facilement.

20 $



Si vous aimez combiner des designs d’inspiration rétro avec des consoles modernes, ce skin Switch sur le thème de Super Mario Bros. pourrait être pour vous. L’avant du quai montre le pixel Mario sautant d’un rebord, tandis que l’arrière du Switch montre une plante piranha affamée. Le fond noir comporte diverses iconographies de Super Mario Bros. et chaque Joy-Con a une petite figurine de Mario posant en bas.

Marque : GeekShare

Le bon:

Large gamme de motifs pastel pour ceux qui recherchent une esthétique mignonneLe matériau TPU flexible facilite l’installation et offre une belle protectionDoux sans se sentir caoutchouteuxPoignées de pouce et étuis de transport assortis disponibles

Le mauvais:

Peut être ancré mais l’ajustement est serréN’est pas livré avec un protecteur d’écran

GeekShare est l’une des marques de skins Switch les plus vendues sur Amazon, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi – leur gamme pastel de skins Switch, d’étuis et de poignées pour le pouce offre certains des designs les plus mignons qui soient. Les skins Switch de GeekShare offrent également une meilleure protection que la gamme Controller Gear, car ils se composent d’une coque de protection en TPU qui fournit en fait un peu de tampon entre votre Switch et tout ce qui pourrait cogner ou gratter. Cet encombrement légèrement supplémentaire a cependant un coût, car glisser votre Switch dans son dock avec cette peau attachée sera une compression serrée. Pour cette raison, vous voudrez probablement vous procurer un protecteur d’écran pour le jeu ancré, juste au cas où; GeekShare n’en inclut pas avec cet ensemble particulier. Si vous recherchez une peau super mignonne pour votre Switch, elle ne va pas mieux que la gamme de GeekShare – et ils offrent même d’adorables poignées de pouce et étuis assortis (en ce moment, il y a une promotion qui vous offre un quatre pièces jeu de poignées pour le pouce gratuitement).

Ce skin GeekShare n’est que légèrement différent du précédent. Au lieu d’être faite de matériau TPU souple, cette peau est faite d’un matériau en polycarbonate légèrement plus rigide, qui a tendance à être plus durable et résistant aux chocs. Il présente le même design fendu qui facilite son application et son retrait, et il sera toujours un ajustement légèrement serré une fois amarré. Cette conception particulière montre un chat noir faisant de l’alchimie, et c’est absolument adorable.

Pour ceux qui préfèrent un design plus simple, GeekShare fabrique également des peaux pastel unies en rose, violet, bleu, vert et jaune. Cette coque de protection est également fabriquée en matériau PC durable avec une conception fendue facile à installer et à retirer.

Marque : Dbrand

Le bon:

Offre la plus grande personnalisation en termes de couleursDisponible également pour Switch OLEDAucun dommage ni résidu laissésFacilement ancrables

Le mauvais:

Chaque élément de personnalisation est une dépense supplémentaire L’installation est légèrement plus complexe ; nécessite un sèche-cheveux

Semblable à ce que Microsoft propose avec le Xbox Design Lab, Dbrand a adopté une approche axée sur la personnalisation des skins Switch. Le magasin vous permet de sélectionner des couleurs, des matériaux et des motifs spécifiques pour chaque Joy-Con, le dos de la console, la face du quai et les accents du quai, ce qui signifie que vous pouvez créer une palette de couleurs assez soignée (Dbrand a quelques exemples sur son site Web si tu regardes). L’installation est un peu délicate et doit être faite avec soin et précision (heureusement, il existe d’excellentes vidéos de tutoriel disponibles auprès de Dbrand lui-même), et vous aurez besoin d’un sèche-cheveux pour appliquer un peu de chaleur pour que les peaux collent et pour éviter les bosses. Cela peut sembler effrayant, mais les skins de Dbrand ont été spécialement conçus pour garantir qu’aucun dommage n’est causé ni aucun résidu laissé sur le Switch ou les Joy-Cons lors du retrait.

En termes de prix, il s’agit d’une alternative beaucoup moins chère à l’achat de nouveaux Joy-Con si vous cherchez simplement à remplacer vos couleurs Joy-Con, car chaque côté coûte 7,95 $. Cependant, vous pouvez facilement augmenter les coûts si vous décidez de personnaliser d’autres pièces, et Dbrand propose également un pack de deux protecteurs d’écran en verre trempé pour 19,95 $ (nous recommandons plutôt le pack de 6 $ d’amFilm). Néanmoins, les skins Switch personnalisables de Dbrand sont un choix formidable pour ceux qui ont un schéma de couleurs spécifique en tête, qui veulent un design qui aura l’air vraiment de haute qualité et naturel une fois appliqué, et qui ne veulent pas risquer de dommages potentiels.

Marque : Skinit

Le bon:

Propose des designs sous licence sur le thème de la culture pop et du sportLe support adhésif 3M le rend facile à enlever sans endommager

Le mauvais:

Cher La plupart des conceptions sont décevantes

Skinit est une autre des grandes marques qui fabriquent des skins Nintendo Switch, et elle est particulièrement remarquable pour sa gamme de designs liés au sport et à la culture pop, des équipes de football aux anime, Marvel et Disney. Amazon propose des skins Skinit Nintendo Switch, mais ils coûtent 5 $ de plus que sur le site Web de Skinit. Cependant, vous compenserez essentiellement cette différence avec les frais d’expédition par rapport à la livraison gratuite d’Amazon. Quoi qu’il en soit, les skins Skinit’s Switch sont plus chers que la plupart des autres options de cette liste, vous payez donc vraiment pour les designs ici. Skinit peut également être utilisé en toute sécurité avec un adhésif qui se décolle sans laisser de dommages (cette vidéo YouTube le montre en action).

Marque : Teyomi

Le bon:

Meilleure protection qu’une peau Switch ordinaireLivré avec un protecteur d’écran en verre trempéLa poignée en caoutchouc rend le jeu portable plus confortableOffre un stockage pour deux cartes de jeuÉgalement disponible pour Switch Lite

Le mauvais:

Principalement disponible en couleurs unies

Celui-ci est plus une poignée Nintendo Switch qu’une peau, mais nous aimons qu’il offre une meilleure protection que la peau moyenne grâce à son étui en silicone souple et au protecteur d’écran en verre trempé inclus. Il ajoute également une poignée ergonomique pour rendre le jeu portable plus confortable, et si vous emportez votre Switch en déplacement, vous pouvez également stocker en toute sécurité deux cartes de jeu à l’intérieur de cet étui. Cette option est plus une question d’utilité que d’apparence – elle n’est disponible qu’en cinq couleurs, et la version Switch Lite n’a que des couleurs correspondant au système lui-même – mais pour une protection et une adhérence améliorées, c’est un choix génial pour le prix.

Bien que l’offre principale de Teyomi pour le Switch soit le boîtier de poignée ci-dessus, il offre plus un skin Switch traditionnel, disponible en deux combos pastel (rose/bleu ou rose/violet). Comme un bon avantage, vous obtenez automatiquement deux poignées de pouce sur le thème du chat. Il présente un design divisé en trois parties qui est facile à mettre et à enlever, et comme cette peau est relativement fine, vous ne devriez pas avoir beaucoup de mal à l’amarrer non plus. La partie arrière est en matériau ABS anti-rayures, tandis que les Joy-Cons sont recouverts d’un matériau TBU absorbant les chocs, à la fois protecteur et doux au toucher. Dans l’ensemble, ce skin Switch est très comparable aux options de GeekShare, c’est donc vraiment une question de design que vous préférez.