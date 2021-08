Meilleurs smartphones de moins de 7 000 roupies en Inde pour août 2021

Les smartphones de moins de 7 000 roupies en Inde ne sont pas le segment le plus populaire ou le plus exigeant. Cependant, il y a toujours un grand intérêt et les utilisateurs cherchent à acheter un téléphone bon marché pour les personnes âgées ou pour l’éducation des enfants. Bien qu’il n’y ait pas eu beaucoup de lancements au cours des derniers mois dans ce segment, il existe actuellement une poignée d’options disponibles en Inde.

Une fois que les taux de la TPS ont augmenté l’année dernière et que la production a été ralentie en raison du verrouillage, les smartphones de moins de 7 000 roupies sont presque devenus nuls. Nous avons maintenant environ six smartphones sur la liste dont le prix est inférieur à 7 000 roupies. Et, nous avons également ajouté un qui est au-dessus de Rs 7,000 qui est un bon interprète et offre plus pour Rs 999 de plus.

La liste actuelle des meilleurs téléphones de moins de 7 000 roupies se compose de téléphones de Xiaomi, Realme, Tecno, Samsung, Micromax et Infinix. La liste est dirigée par Redmi 9A.

Les téléphones de moins de 7 000 roupies sont des smartphones d’entrée de gamme qui serviront à l’objectif de base d’une personne. Vous pouvez acheter si vous êtes des utilisateurs légers qui aiment regarder des vidéos YouTube, utiliser quelques applications de chat et passer des appels. Nous vous conseillons également de ne pas installer trop d’applications à bord car les performances pourraient en pâtir ici. De plus, si vous pouvez augmenter un peu le budget, vous pouvez jeter un œil à nos meilleurs téléphones sous la liste de Rs 10 000.

(Crédit image : Mi.com)

1. Redmi 9A

Caractéristiques

Affichage : 6,53″ HD+, ACL, 60 Hz

Processeur : MediaTek Helio G25

RAM : 2 Go

Stockage : 32 Go

Caméra arrière : 13MP

Caméra frontale : 5MP

Batterie : 5000mAh

Système d’exploitation : Android 10, MIUI 12

Poids : 194g

Épaisseur : 9 mm

Raisons d’acheter

+Batterie+Grand écran

Raisons à éviter

-Pas de scanner d’empreintes digitales-Caméras

Le Redmi 9A de Xiaomi est le téléphone le plus abordable de la société lancé ces derniers temps. Vous obtenez un écran HD+ de 6,53 pouces certifié par TUV Rheinland pour une faible lumière bleue. À l’intérieur, le Realme 9A est alimenté par un SoC octa-core MediaTek Helio G25 cadencé à 2 GHz. Quant à l’optique, le Redmi 9A est livré avec un seul capteur 13MP. Pour les selfies, vous obtenez un vivaneau de 5MP.

De plus, l’appareil contient une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 10 W via un port micro USB. Les options de connectivité sur l’appareil incluent Dual-SIM 4G LTE, VoLTE, et vous obtenez également un emplacement extensible pour une extension jusqu’à 512 Go. Les autres fonctionnalités incluent le déverrouillage du visage, la résistance à l’eau P2i et une prise audio de 3,5 mm à bord.

(Crédit image: Realme)

2. Realme C11 2021

Caractéristiques

Affichage : 6,5″ HD+, ACL, 60 Hz

Processeur : MediaTek Helio G35

RAM : 2 Go

Stockage : 32 Go

Caméra arrière : 8MP

Caméra frontale : 5MP

Batterie : 5000mAh

Système d’exploitation : Android 11

Poids : 190g

Épaisseur : 8,9 mm

Raisons d’acheter

+Bonnes performances+Autonomie de la batterie

Le Realme C11 2021 est un téléphone doté d’une batterie de 5 000 mAh, mais il manque la charge rapide. Le téléphone prend également en charge la charge inversée pour charger les téléphones et les produits AIoT tels que les écouteurs.

Il dispose d’un écran LCD HD+ de 6,5 pouces et est alimenté par un chipset MediaTek Helio G35. Le Realme C11 2021 est disponible en 2+32 Go pour Rs 6 999 maintenant. Il est livré avec une seule caméra arrière de 8MP et une caméra frontale de 5MP. L’appareil fonctionne sous Android 11 OS et pèse 190 grammes.

(Crédit image : Infinix)

3. Infinix intelligent 5A

Caractéristiques

Affichage : 6,5″ HD+, ACL, 60 Hz

Processeur : MediaTek Helio A20

RAM : 2 Go

Stockage : 32 Go

Caméra arrière : 8+depthMP

Caméra frontale : 8 MP

Batterie : 5000mAh

Système d’exploitation : Android 11

Poids : 183g

Épaisseur : 8,7 mm.

Raisons d’acheter

+Autonomie de la batterie+Qualité de fabrication

Raisons à éviter

-Caméras-Jeu de puces pas si puissant

L’Infinix Smart 5A est le nouvel ajout au segment des sous-Rs 7 000 et est livré avec un écran HD+ de 6,52 pouces, une grosse batterie de 5 000 mAh et est alimenté par le chipset MediaTek Helio A20.

De plus, il est livré avec 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage interne. Le téléphone est disponible dans les options de couleur Midnight Black, Quetzal Cyan et Ocean Wave et mesure 8,7 mm et pèse 183 grammes. Parmi les autres caractéristiques notables, citons un scanner d’empreintes digitales monté à l’arrière, une triple caméra arrière et une caméra selfie 8MP.

(Crédit image : Amazon)

4. Tecno Spark Go 2021

Caractéristiques

Affichage : 6,52″ HD+, ACL, 60 Hz

Processeur : Quad-core

RAM : 2 Go

Stockage : 32 Go

Caméra arrière : 13+2MP

Caméra frontale : 8 MP

Batterie : 5000mAh

Système d’exploitation : Android 10 Go

Poids : 193g

Raisons d’acheter

+Grande batterie+Design unique

Raisons à éviter

-Caméras-Logiciels

Le Tecno Spark Go 2021 est au prix de Rs 7 299, mais peut être le vôtre pour Rs 6 999, grâce à des coupons Amazon d’une valeur de Rs 300. Le Tecno Spark Go 2021 est livré avec un écran HD+ de 6,52 pouces et est alimenté par un processeur quad-core cadencé à 1,8 GHz.

En termes d’optique, le smartphone est équipé d’une double caméra arrière de 13MP et d’un tireur de selfie de 8MP. Vous obtenez également un montage à l’arrière pour plus de sécurité. Le téléphone est livré avec une grosse batterie de 5 000 mAh qui peut durer facilement quelques jours. Il est également livré avec un design de panneau arrière unique.

(Crédit image : Micromax)

5. Micromax en 2b

Caractéristiques

Affichage : 6,5″ HD+, ACL, 60 Hz

Processeur : Unisoc T610

RAM : 4/6 Go

Stockage : 64 Go

Caméra arrière : 13+2MP

Caméra frontale : 5MP

Batterie : 5000mAh

Système d’exploitation : Android 11

Poids : 190g

Épaisseur : 8,63 mm.

Raisons d’acheter

+Jeu de puces puissant+Bon affichage+Rapport qualité-prix

Raisons à éviter

-Caméra selfie

Successeur du Micromax In 1b, le Micromax In 2b commence à Rs 7 999. Si vous pouvez augmenter votre budget de Rs 1 000, cela peut être un excellent téléphone car les performances du téléphone sont excellentes pour son prix. Alimenté par le nouveau processeur Unisoc T610 de 12 nm, il serait 45 % plus rapide que la concurrence.

Il y a un écran de 6,52 pouces avec une résolution HD+ avec une luminosité de 400 nits. À l’arrière se trouve un appareil photo principal de 13 MP avec un capteur secondaire de 2 MP, ainsi qu’un tireur de selfie de 5 MP. Le Micromax In 2b fonctionne avec une grosse batterie de 5 000 mAH et prend en charge une charge rapide de 10 W. L’adaptateur et le câble de type C sont inclus. Il fonctionne sur Android stock propre.

(Crédit image : Amazon)

6. Samsung Galaxy M02

Caractéristiques

Affichage : 6,5″ HD+, ACL, 60 Hz

Processeur : MediaTek MT6739WW

RAM : 2 Go

Stockage : 32 Go

Caméra arrière : 13+2MP

Caméra frontale : 5MP

Batterie : 5000mAh

Système d’exploitation : Android 10

Poids : 206g

Épaisseur : 9,1 mm.

Raisons d’acheter

+Autonomie de la batterie+Qualité de fabrication

Raisons à éviter

-Caméras-Jeu de puces pas si puissant

Le Samsung Galaxy M02 arbore un écran HD+ Infinity-V de 6,5 pouces. Sous le capot, l’appareil est alimenté par un processeur MediaTek. Pour Rs 6 999, vous obtenez la variante 2 + 32 Go et pour Rs 7 499, vous obtenez la variante 3 + 32 Go.

En termes d’appareil photo, le Galaxy M02 arbore une configuration à double caméra arrière avec un tireur principal de 13 MP couplé à un objectif macro de 2 MP. À l’avant, il y a un vivaneau de 5 MP logé à l’intérieur de l’encoche. Pour que l’appareil fonctionne toute la journée, le Galaxy M02 est soutenu par une énorme batterie de 5000 mAh.

