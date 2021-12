Meilleurs smartphones économiques de 2021 : Redmi Note 10 Pro Max, Realme Narzo 30 Pro, et plus

Voici un bref aperçu de certains des meilleurs téléphones à petit budget (moins de 20 000 roupies) lancés en Inde en 2021.

À l’approche de la nouvelle année 2022, voici un bref aperçu de certains des meilleurs téléphones à petit budget (moins de 20 000 roupies) lancés en Inde en 2021. Aucun point pour deviner que le Redmi Note 10 Pro Max est notre premier choix. Ce téléphone vient de sortir de nulle part et nous a époustouflé par sa valeur formidable, qui reste invaincue à ce jour. Cela ne veut pas dire qu’il n’y avait pas de bonne concurrence.

Voici les smartphones économiques de 2021 sans ordre particulier.

Redmi Note 10 Pro Max

Le Redmi Note 10 Pro Max est le meilleur smartphone économique de 2021. Ce téléphone est si bon que Xiaomi lui-même n’a pas été en mesure de reproduire sa magie malgré le lancement d’une multitude de téléphones Redmi Note 10 depuis. Il a un design en verre haut de gamme, un écran Super AMOLED 120 Hz avec protection Corning Gorilla Glass 5 et prise en charge HDR10, un processeur Snapdragon 732G, des caméras polyvalentes et performantes, une batterie de 5 020 mAh, deux haut-parleurs stéréo avec prise en charge audio Hi-Res, une résistance aux éclaboussures IP52, un blaster IR , et une excellente haptique. À ce jour, le Note 10 Pro Max reste la meilleure proposition de valeur que vous puissiez obtenir au sud de Rs 20 000, établissant une nouvelle référence en matière de rapport qualité-prix, sans égal. Assurez-vous d’en savoir plus sur le Redmi Note 10 Pro Max ici.

Prix ​​de rue : Rs 19 999 (à partir de)

Realme Narzo 30 Pro

Le Narzo 30 Pro est aujourd’hui le téléphone 5G le plus puissant du marché à moins de 20 000 roupies. C’est probablement le seul téléphone 5G économique où la « taxe 5G » n’est pas trop élevée. Cela en fait un achat formidable pour tous ceux qui recherchent une proposition de valeur qui est également prête pour la 5G pour l’avenir. Assurez-vous d’en savoir plus sur le Realme Narzo 30 Pro ici.

Prix ​​public : Rs 16 999 (à partir de)

Realme 8 Pro

C’est le seul téléphone qui peut correspondre à la proposition de valeur du Redmi Note 10 Pro Max au moment de la rédaction et c’est pourquoi, c’est un accord que vous ne pouvez pas ignorer. Nous aimons mieux son prédécesseur, le Realme 7 Pro, mais le Realme 8 Pro n’est pas très loin derrière. Assurez-vous d’en savoir plus sur le Realme 8 Pro ici.

Prix ​​de rue : Rs 17 999 (à partir de)

Redmi Note 10S

Le Redmi Note 10S est le premier téléphone Xiaomi (en Inde) à être livré avec MIUI 12.5 prêt à l’emploi. La raison pour laquelle c’est important est que MIU 12.5 – présenté comme l’interface utilisateur la plus propre possible – censé transformer votre téléphone Xiaomi – Redmi/Mi/Poco – d’un cloaque de bloatware en cet endroit magique où les utilisateurs peuvent contrôler le type d’applications qu’ils souhaitent utiliser. utiliser. Ou jetez-les selon leur goût. Tout est question de liberté et de flexibilité. À toutes autres fins, le Redmi Note 10S est un Redmi Note 10 avec un système sur puce et une caméra principale différents. Que vous choisissiez cela ou le Redmi Note 10, cela dépendra en fin de compte de votre budget. Assurez-vous d’en savoir plus sur les Redmi Note 10 ici.

Prix ​​public : Rs 14 999 (à partir de)

Poco X3 Pro

Le Poco X3 Pro est aujourd’hui le téléphone le plus puissant de moins de 20k sur le marché indien. Point final. Comme si cela ne suffisait pas déjà, le Poco X3 Pro est également livré avec un stockage UFS 3.1, une autre première pour tout téléphone de cette gamme de prix. C’est le seul téléphone Poco digne d’être qualifié de successeur « spirituel » du Poco F1. Cela en dit long. Assurez-vous d’en savoir plus sur le Poco X3 Pro ici.

Prix ​​public : Rs 18 999 (à partir de)

Samsung Galaxy M32

Samsung a tenté de jongler avec de nombreuses casquettes avec le M32. L’accent était clairement mis sur la création d’un touche-à-tout, afin que vous puissiez avoir un avant-goût de tout sans tomber dans l’excès. Overboard avec des fonctionnalités ainsi qu’overboard avec des attentes. Tout semble bien équilibré. S’il y a n nombre de points positifs dans ce téléphone, il y a aussi un nombre égal de si et de mais, mais parce que l’ensemble est si solide, il a fière allure malgré ses nombreuses bizarreries. C’est le meilleur téléphone Samsung sous Rs 20 000 aujourd’hui. Assurez-vous d’en savoir plus sur le Samsung Galaxy M32 ici.

Prix ​​public : Rs 14 999 (à partir de)

Redmi 10 Prime

La seule raison de ne pas considérer le Redmi 10 Prime est probablement le Redmi Note 10/Redmi Note 10S qui offre plus pour votre argent à des prix légèrement plus élevés. Cependant, si votre budget est serré, le Redmi 10 Prime est ce que vous pouvez appeler une « valeur sûre » qui fait bien la plupart des choses. Nous pensons que Xiaomi aurait pu le prix un peu plus bas, mais cela n’enlève rien au fait que le Redmi 10 Prime offre un bon rapport qualité-prix avec un grand écran, des performances suffisantes et une excellente autonomie. Assurez-vous d’en savoir plus sur le Redmi 10 Prime ici.

Prix ​​public : Rs 12 499 (à partir de)

