Meilleurs solos de slash : 20 moments emblématiques du guitariste de GNR

Sans effort emblématique de toutes les manières possibles, la légende du rock’n’roll que nous connaissons tous sous le nom de Slash est dans la stratosphère du « dieu de la guitare » depuis que le monde s’est réveillé aux premiers accords de “Bienvenue dans la jungle,” de Guns N’ Roses‘ chef-d’œuvre révolutionnaire Appetite For Destruction, en juillet 1987. L’image saisissante de ses cheveux bouclés noir de jais, couronnés d’un haut-de-forme emblématique et d’un sunburst Gibson surbaissé, a déclenché une histoire d’amour entre les fans et les critiques des médias du monde entier, qui ont salué Slash comme l’un des derniers grands pirates du rock’n’roll d’une génération.

Né Saul Hudson, le 23 juillet 1965, de sa mère Ola Hudson (une costumière afro-américaine pour des personnalités comme Ringo Starr, John Lennon et David Bowie) et son père Anthony Hudson (dont la profession d’artiste l’a amené à concevoir des pochettes d’albums pour des grands de l’enregistrement tels que Neil Young et Joni Mitchell), à l’âge de cinq ans, Saul a déménagé de son domicile à Stoke-on-Trent en Angleterre pour LA. Incapable de se concentrer sur un seul passe-temps, il a tenté de maîtriser de nombreuses activités, dont le BMX, avant de découvrir son amour pour la guitare.

Écoutez les meilleurs solos de Slash sur Spotify.

Il semblait inévitable que, dès son plus jeune âge, Saul trouve son destin dans le monde tumultueux du rock’n’roll. Les professions de ses parents et l’exposition à leurs goûts musicaux éclectiques garantissaient qu’il y avait beaucoup de musique à la maison, et Saul, 14 ans, pinçait les cordes de sa guitare sur des disques crépitants, s’entraînant jusqu’à 12 heures par jour.

Saul a rejoint son premier groupe, Tidus Sloan, en 1981, mais ils n’avaient pas de chanteur – et à peu près autant d’impact. Un bref passage chez Road Crew s’ensuit, avant de rejoindre Hollywood Rose, qui porte les premiers fruits de son partenariat avec le chanteur William Bruce Rose, alias Axl Rose. Lançant par la suite son personnage emblématique, Saul serait présenté au monde simplement sous le nom de “Slash”, le guitariste énigmatique qui a brisé les paillettes et les barbelés de la scène glam rock de LA fin des années 80.

Un an plus tard, avec Axl, le guitariste Izzy Stradlin, le bassiste Duff McKagan et le batteur Steven Adler, il sortait du caniveau de Sunset Strip au sein d’un groupe local connu simplement sous le nom de Guns N’ Roses. Attirant la scène rock underground de LA de la fin des années 80, l’EP Live ?!*@ Like A Suicide de GNR a eu un impact significatif en 1986, avec des ventes dépassant les 10 000 exemplaires. Le destin du groupe a été gravé dans la pierre lorsqu’ils ont signé un accord mondial avec Geffen Records, qui a discrètement réédité l’EP pour cultiver le soutien en vue du premier album légendaire de Guns.

Devenu rapidement l’un des guitaristes les plus éminents des scènes américaines de musique hard rock, underground et alternative, le style de jeu de Slash était une bouffée d’air frais à une époque où les sons de guitare rigides et compressés étaient endémiques, grâce à l’engouement pour le thrash metal et les virtuoses autoproclamés du circuit Hollywood/Sunset Strip. Pourtant, Slash était la vraie affaire – et avait les références pour le prouver.

Appetit pour la destruction

Pendant l’enregistrement d’Appetite For Destruction, la recherche incessante de Slash pour le son de guitare rock’n’roll ultime a créé une tension entre lui et le producteur Mick Clink. Utilisant apparemment une réplique Les Paul de 59 et une tête de guitare Marshall JMC de location modifiée (qui, selon lui, a été volée parce qu’il aimait tellement le son), les performances de Slash sur l’album restent néanmoins inégalées par aucun de ses pairs, car il bat un chemin à travers l’histoire du rock’n’roll avec chaque morceau.

De l’intro granuleuse à “Welcome To The Jungle” au riff d’ouverture piloté par le manche sur “Mon enfant adoré,” chaque morceau de hard rock punk de Guns arrive à l’auditeur comme un motard avec une bouteille cassée et une mauvaise attitude. Le style et le jeu de guitare même de Slash évoquent un éventail de saveurs sonores, allant de Chuck Berry, Jimi Hendrix et Stevie Ray Vaughan, à Jimmy Page et Joe Perry. Sa livraison et son fanfaron unique, cependant, étaient vraiment emblématiques; sa capacité à « laisser l’instrument parler » est en abondance sur des classiques tels que “Train de nuit” et le frénétique “M. Brownstone, “ qui coule comme du miel pur d’une ruche rock’n’roll.

Appetite offrait une alternative au son établi du hard rock de la côte ouest. Avec une attaque viscérale sur les sens, Axl et co grognent et se frayent un chemin à travers des classiques comme “Il est si facile” et “Reine des fusées », avant l’hymne “Ville du paradis” voit Slash basculer facilement entre des mélodies chantées et des solos épiques et dérangeants. GNR était au sommet du monde et Slash était l’incarnation même du hard rock alors qu’il passait des années 80 aux années 90.

Utilise ton illusion

Les années passèrent et l’attente du suivi d’Appetite grandit ; lorsque Use Your Illusion I et II ont finalement émergé, en 1991, Axl s’est également présenté comme l’un des grands auteurs-compositeurs-interprètes de sa génération. “Pluie de novembre” reste un parfait exemple de la nouvelle orientation de GNR et se présente comme un sommet de l’héritage du groupe, avec des arrangements grandioses et l’un des solos de guitare les plus emblématiques de Slash.

L’ère Use Your Illusion a affiché une vaste gamme de matériel sur deux albums (y compris “Étrangé » et diriger Illusion single “Tu pourrais être mien”), avec une complexité à la fois dans la production et l’instrumentation atteignant des proportions gargantuesques, une réaction, en partie, aux attentes massives des médias du monde. Cette formation du groupe a rapidement implosé, conduisant à la sortie de la première sortie solo de Slash (sous le couvert de Snakepit de Slash). It’s Five O’Clock Somewhere de 1995 a été marqué par un album plus proche “D’avant en arrière encore, ” et un album de suivi, Ain’t Life Grand, est sorti en 2000. La liberté retrouvée de Slash l’a amené à exploiter son énergie créative avec des structures rythmiques impressionnantes et des solos de guitare instantanément accrocheurs, mais complexes, chargés d’émotion. Travaillant principalement en tant qu’artiste solo, Slash a invité une multitude de musiciens invités à apparaître sur les deux albums de Snakepit, y compris les membres de GNR Gilby Clarke et Matt Sorum, ainsi que Mike Inez (Alice In Chains) et Eric Drover (Jellyfish).

Contrebande et Libertad

Écrivant et créant constamment de la musique, les aventures continues de Slash en studio ont vu une collaboration inattendue avec Matt Sorum et un autre ancien membre de GNR, Duff McKagan, aux côtés du chanteur de Stone Temple Pilots, feu Scott Weiland, et du guitariste de Wasted Youth Dave Kushner. Connu collectivement sous le nom de Velvet Revolver, le supergroupe rock a dominé la presse musicale lors de la sortie de leur premier album de 2004, Contraband, et de son suivi de 2007, Libertad.

Rempli de chansons qui affichaient une chimie puissante et une attaque viscérale dans une égale mesure, le succès instantané du disque a permis à Slash de gravir les échelons des héros de la guitare estimés, grâce à sa sonorité grinçante et ses solos de guitare incomparables, comme en témoignent des morceaux tels que “Glisser’ et “Sucker Train Blues », des débuts de VR, et “Elle construit des machines rapides” de Libertad. La carrière de courte durée de Velvet Revolver s’est soudainement arrêtée en mars 2008, mais il n’a pas fallu longtemps pour que Slash revienne. Son album éponyme de 2010 présenté était un « who’s who » d’invités de la royauté rock, y compris Iggy Pop (qui a invité sur “Nous allons tous mourrir”), Motörhead‘s Lemmy, Ian Astbury de The Cult, Jardin sonore‘s Chris Cornell, Mère-loup‘s Andrew Stockdale et Myles Kennedy d’Alter Bridge.

Amour apocalyptique et monde en feu

Slash et Kennedy ont par la suite formé un lien formidable qui a abouti à deux autres albums, Apocalyptic Love en 2012 et World On Fire en 2014, tous deux crédités à « Slash avec Myles Kennedy And The Conspirators ». Les deux présentaient également la férocité sans faille de la musicalité de Slash, élevant la barre avec les morceaux remarquables du premier. “Anastasie” et “Dur et rapide, ” et celui de ce dernier “Pierre méchante, “ “Penché pour voler” et la chanson titre. Bien qu’il ait assumé diverses incarnations musicales différentes, la cohérence du métier de Slash en tant qu’artiste de scène et d’enregistrement reste incontestée. Jamais connu pour attirer l’attention, ni chercher la validation narcissique de ses fans adorateurs, l’homme sous le chapeau veut simplement jouer du rock’n’roll. Tant que cela peut arriver, le monde sera un meilleur endroit.

Vous cherchez plus? Découvrez les meilleures chansons de Guns N’ Roses : 20 morceaux pour rassasier votre appétit.