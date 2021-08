Meilleurs soutiens-gorge d’allaitement pour les mamans qui allaitent en 2021 – Meilleurs soutiens-gorge de maternité et d’allaitement

in

Courtoisie

Si vous prévoyez de porter un soutien-gorge pendant que vous allaitez votre bébé (salut, petit!), Alors vous connaissez probablement déjà ces deux vérités indéniables : 1. Trouver le soutien-gorge d’allaitement qui vous convient est essentiel pour vous sentir à l’aise et soutenu tout au long de cette période. traiter. Et 2. les soutiens-gorge autres que l’allaitement, ce n’est pas le cas, car la plupart des soutiens-gorge ordinaires ne sont pas conçus pour être facilement déplacés, ce qui rend difficile la prise du sein pour les nourrissons. (Obvi, c’est un grand non-non.)

La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des tonnes de soutiens-gorge d’allaitement ! Mais avec autant d’options différentes (je parle à armatures, sans couture, convertible, etc.), je sais que l’achat des meilleurs soutiens-gorge d’allaitement sur le marché peut être un peu écrasant. Ne vous inquiétez pas, cependant! Parce que Cosmo est là avec les recs. Vous cherchez un soutien-gorge d’allaitement confortable dans lequel vous pouvez vous détendre ? J’ai compris. Que diriez-vous d’une armature classique pour le bureau ? Vérifier! Ou encore une jolie dentelle à ajouter à votre tiroir de lingerie ? Faire un don. Quels que soient vos besoins, vous trouverez sûrement quelque chose dans cette liste ci-dessous.

Oh, et PS Si vous cherchez plus de goodies à ajouter à votre garde-robe de maternité, laissez-nous vous aider également avec cette liste de marques de vêtements de maternité que vous devriez connaître.

Publicité – Continuer la lecture ci-dessous

1

meilleur soutien-gorge d’allaitement global

Soutien-gorge de grossesse et d’allaitement Feathers Contour Plunge

Comptez sur la marque de soutien-gorge préférée des fans Natori pour proposer un soutien-gorge d’allaitement qui fait vraiment le travail et qui a l’air mignon tout en le faisant. La fonction clip-down ! La jolie bordure en dentelle ! Les sangles qui ne creusent pas ! Je dis juste que nous aimons une triple menace.

2

meilleur soutien-gorge d’allaitement pour les poitrines plus larges

Soutien-gorge d’allaitement moulé Pure Uw

Vous cherchez un soutien-gorge d’allaitement de premier ordre qui conviendra à votre taille de bonnet plus grande ? C’est peut-être juste celui-là.

3

meilleur soutien-gorge d’allaitement pour les petites poitrines

La bralette de maternité avec bordure en maille Lively wearlively.com

35,00 $

Et si vous êtes à l’autre bout du spectre, vous savez peut-être que les poitrines plus petites n’ont pas besoin d’autant de rembourrage ou de soutien. Une brassière sans armatures peut parfaitement répondre à vos besoins, et cette garniture en maille de Lively convient parfaitement.

4

meilleur soutien-gorge d’allaitement pour pomper

Sublime Soutien-Gorge Mains Libres Kindred Bravely amazon.com

49,99 $

Pour ceux qui allaitent et tirent à la fois, permettez-moi de vous présenter cette option confortable de style bralette qui comporte deux couches différentes – une pour l’allaitement et une pour le pompage mains libres.

5

meilleur soutien-gorge d’allaitement à armatures

Soutien-gorge d’allaitement classique 24/7 ™ ThirdLove thirdlove.com

65,00 $

Ressemble à un soutien-gorge ordinaire, mais agit comme un soutien-gorge d’allaitement – et c’est grâce à sa fonction de clip pour un accès facile pendant les heures d’allaitement. Et en raison de sa forme classique et de ses bonnets rembourrés de soutien, vous pouvez toujours le porter comme un soutien-gorge régulier longtemps après la fin de votre étape d’allaitement.

6

meilleur soutien-gorge d’allaitement au quotidien

Le soutien-gorge d’allaitement au quotidien

Porter un soutien-gorge rembourré à armatures Every. Seul. Jour. ça sonne juste… affreux. Donc, si vous recherchez une ambiance de bralette minimale et confortable, alors je ne vous en veux pas ! Ce modèle d’allaitement de Hatch pourrait être exactement ce que vous recherchez.

7

meilleur soutien-gorge d’allaitement en dentelle

Soutien-gorge d’allaitement à armatures Sexy Mama LE MYSTRE nordstrom.com

66,00 $

Je veux dire, c’est dans le nom. Ce joli numéro en dentelle est idéal lorsque vous devez allaiter votre bébé et ensuite aller voir votre bébé (clin d’œil, clin d’œil).

8

meilleur soutien-gorge d’allaitement sans couture

Soutien-gorge d’allaitement sans couture ‘Body Silk’ BRAVADO MATERNITY nordstrom.com

36,75 $

Si le confort est le mot d’ordre, optez pour l’un de ces soutiens-gorge d’allaitement sans couture. Vous adorerez le tissu doux comme du beurre et comment il est pratiquement invisible sous les vêtements. (Regarde maman, pas de lignes !)

9

meilleur soutien-gorge de sport d’allaitement

Soutien-gorge de sport maternité et allaitement à faible impact Sublime Support Kindred Bravely amazon.com

39,99 $

Appel à tous les amateurs de fitness pour l’allaitement, voici un excellent soutien-gorge de sport d’allaitement et de maternité qui vous soutiendra (confortablement !) pendant vos entraînements à faible impact.

dix

meilleur soutien-gorge d’allaitement sans bretelles

Soutien-gorge bandeau basique PUREMSX amazon.com

10,59 $

D’ACCORD. Fondamentalement, n’importe quel soutien-gorge sans bretelles peut être un soutien-gorge d’allaitement, car il vous suffit simplement de pouvoir le retirer suffisamment pour que le petit bébé puisse s’accrocher. Mais cette option confortable et très appréciée (avec coussinets amovibles !) est un choix excellent et abordable pour ceux qui veulent un soutien-gorge sans bretelles dans leur rotation.

Kim Duong Shopping Editor Kim Duong est l’éditeur de shopping chez Cosmopolitan, couvrant des choses mignonnes qui valent réellement votre $$$ durement gagné.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io

Publicité – Continuer la lecture ci-dessous